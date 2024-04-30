«После СВО всё меняется». Экс-полузащитник «Зенита» Нобоа объяснил, почему покинул Россию

Бывший полузащитник «Сочи», «Ростова», «Зенита» и казанского «Рубина» Кристиан Нобоа объяснил, почему покинул Россию.

«Я устал, мозги устали, реально. После СВО всё меняется, многое меняется. Я не смог смотреть телевизор на испанском. Моей семье туда тоже тяжело попасть, самолётом через Европу никак, только через Стамбул, всё очень дорого. Та же самая ситуация у меня была с моей девушкой из Колумбии. Я хотел остаться с моими детьми, но они начинают расти, у них школа, тренировки, встречи с друзьями. Я мало виделся с ними. И начал думать, что хочу обратно домой, хочу играть дома.

Я как будто потерялся в последние два года, на тренировках не то, на играх не то. Наверное, я потерял мотивацию. Наверное, из-за СВО, из-за отсутствия еврокубков. Наверное, из-за этого. Я разговаривал с Борисом Ротенбергом, договорились спокойно», — сказал Кристиан Нобоа в выпуске на YouTube-канале журналиста Владимира Колоса.