Павел Маслов: подстраиваться под разные схемы нетяжело — какие-то роли на поле совпадают

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мыслями об игре под руководством Владимира Слишковича, использующего различные тактические схемы.

— Слишкович практически в каждой игре меняет тактическую схему. Тяжело ли постоянно играть по разной схеме?

— Нетяжело, потому что схемы меняются, а какие-то роли на поле совпадают. Ты к этому подстраиваешься, потому что находишься в футболе большое количество времени и подстраиваться под изменения несложно», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, испанский специалист Гильермо Абаскаль был уволен с поста тренера красно-белых 14 апреля. Временно исполняющим обязанности главного тренера московского клуба был назначен Владимир Слишкович. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. Красно-белые сейчас занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.