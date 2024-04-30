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Тренер «Динамо» Личка: Лещуку надо чуть подождать свой следующий шанс

Тренер «Динамо» Личка: Лещуку надо чуть подождать свой следующий шанс
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном появлении голкипера Игоря Лещука в стартовом составе бело-голубых на матч 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России со «Спартаком». Напомним, в игре 23-го тура Российской Премьер-Лиги с красно-белыми вратарь допустил несколько результативных ошибок, что привело к поражению бело-голубых (1:2).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Закольцевать историю со «Спартаком» и поставить Игоря Лещука в ворота? Это было бы красиво, с одной стороны. С другой стороны, респект Шунину, который работает хорошо и в играх проявляет себя тоже хорошо. Лещуку, к сожалению, надо чуть подождать свой следующий шанс. А играть он со временем будет, 100%», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Полуфинальный матч 1/2 финала Пути регионов Кубка Росси между «Динамо» и «Спартаком» состоится 1 мая. Начало игры — в 18:00 мск.

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