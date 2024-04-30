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Гранат объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Динамо» в Кубке России

Гранат объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Динамо» в Кубке России
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Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
01 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От матча «Динамо» — «Спартак» самые приятные ожидания. Хочется в очередной раз увидеть яростное дерби и яркий футбол. Тем более игра на вылет. Результат непредсказуем. Заклятые соперники встречаются между собой, и неважно, в каких кондициях. Хотя, наверное, кондиции у обеих команд очень хорошие. Они сейчас хорошо играют в чемпионате, поэтому нас ждёт интересный матч.

Чтобы победить, «Динамо» надо отталкиваться от своей игры. Команда играет дома, я думаю, что если они будут играть от себя, то добьются положительного результата. «Спартаку» поможет яркая игра в атаке и дисциплина в обороне», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

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