Гранат объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Динамо» в Кубке России

Бывший российский футболист Владимир Гранат высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«От матча «Динамо» — «Спартак» самые приятные ожидания. Хочется в очередной раз увидеть яростное дерби и яркий футбол. Тем более игра на вылет. Результат непредсказуем. Заклятые соперники встречаются между собой, и неважно, в каких кондициях. Хотя, наверное, кондиции у обеих команд очень хорошие. Они сейчас хорошо играют в чемпионате, поэтому нас ждёт интересный матч.

Чтобы победить, «Динамо» надо отталкиваться от своей игры. Команда играет дома, я думаю, что если они будут играть от себя, то добьются положительного результата. «Спартаку» поможет яркая игра в атаке и дисциплина в обороне», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.