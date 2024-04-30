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Тренер «Динамо» Личка предложил изменить даты проведения РПЛ

Тренер «Динамо» Личка предложил изменить даты проведения РПЛ
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка вместо расширения числа участников Российской Премьер-Лиги предложил изменить даты проведения чемпионата России. Нынешний сезона РПЛ стартовал в конце июля 2023 года и завершится в конце мая 2024-го.

«Расширение РПЛ? Понятно, что Россия — большая страна. Но, возможно, лучше было бы подумать о другом — играть больше летом на хороших полях, чем зимой — на плохих.

Например, начинать чемпионат в марте и заканчивать в конце ноября-начале декабря. Может быть, так было бы лучше для российского футбола. В России долгая зима, не так много городов, где можно играть зимой, и много, где нельзя играть зимой на том поле, которое бывает в июне-июле. Но это исключительно моё личное мнение», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Московское «Динамо», обыгравшее сине-бело-голубых в матче 26-го тура РПЛ благодаря голу Константина Тюкавина, располагается на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от «Зенита» и «Краснодара» на три очка. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» на домашней арене примет «Ахмат», а «Динамо» встретится с «Сочи».

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