Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гранат: «Динамо» ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство

Гранат: «Динамо» ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство
Комментарии

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что бело-голубые ещё могут выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Динамо» ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство в РПЛ. Если у «Спартака», грубо говоря, остался один турнир, в котором они могут побороться, то у «Динамо» их два. Не буду говорить о шансах, но хотелось бы, чтобы они боролись и за Кубок, и за чемпионство», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 5 мая и начнётся в 16:30 мск.

Материалы по теме
Владимир Гранат: смена тренера в «Спартаке» пошла на пользу команде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android