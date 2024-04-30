Гранат: «Динамо» ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что бело-голубые ещё могут выиграть чемпионский титул в этом сезоне.

«Динамо» ещё может выиграть в Кубке и побороться за чемпионство в РПЛ. Если у «Спартака», грубо говоря, остался один турнир, в котором они могут побороться, то у «Динамо» их два. Не буду говорить о шансах, но хотелось бы, чтобы они боролись и за Кубок, и за чемпионство», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

По состоянию на сегодняшний день «Динамо» занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка. В следующем матче внутреннего первенства бело-голубые сыграют с «Сочи» на домашней арене. Игра состоится 5 мая и начнётся в 16:30 мск.