В РФС объяснили недопуск российских судей к работе на Евро-2024

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что УЕФА не запрещает российским арбитрам обслуживать международные матчи, но предпочитает избегать возможных конфликтных ситуаций с некоторыми сборными.

«От УЕФА нет запрета на работу судей на международных матчах. В УЕФА хотят иметь свободу назначения судей. Когда они сталкиваются с нежеланием некоторых сборных играть матчи с участием российских субъектов футбола, то предпочитают избегать таких ситуаций. Мы считаем это неправильным, но это решение УЕФА. Конечно, наши судьи хотят обслуживать международные матчи», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Напомним, в конце апреля исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил концепцию деятельности сборной России в период санкций от УЕФА и ФИФА. В этой концепции приведён ряд мер, которые позволят российской национальной команде в дальнейшем успешно выступать на международных турнирах. Также в Российской футбольном союзе назвали ориентир для возвращения сборной России к международным матчам. Ориентиром для возвращения является отборочный турнир чемпионата мира 2030 года, который стартует осенью 2028-го. С конца февраля 2022 года сборные России и все отечественные команды отстранены от международных соревнований решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.