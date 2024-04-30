Защитник «Спартака» Маслов рассказал, что изменилось в команде после ухода Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов рассказал, что изменилось в стане красно-белых после отставки испанского тренера Гильермо Абаскаля. Сейчас временно исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» является боснийский специалист Владимир Слишкович.

«После ухода Абаскаля больше поменялся эмоциональный фон внутри команды. Стало спокойнее и комфортнее внутри коллектива. Плюс изменились тренировки, они стали более интенсивными», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля в середине апреля. Под его руководством «Спартак» ещё не проигрывал. По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.