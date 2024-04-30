Кафанов высказался о травме голкипера «Ростова» Песьякова

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов высказался о травме голкипера южной команды Сергея Песьякова. Также Кафанов предположил, что восстановление Песьякова после повреждения не займёт много времени. Напомним, вратарь «Ростова» получил травму в матче 25-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

«Повреждение Песьякова? Всё та же травма, которую он получил в конце первого тайма в матче со «Спартаком». Какие сроки? Не знаю, МРТ должны были сделать вчера. Как узнаем — скажем. Я думаю, что недолго», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Песьяков провёл в составе ростовчан 24 матча, в которых пропустил 35 голов. В семи матчах Сергей сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.