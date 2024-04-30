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Защитник «Спартака» Маслов: глупо сравнивать еврокубки и Кубок России

Защитник «Спартака» Маслов: глупо сравнивать еврокубки и Кубок России
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Защитник московского «Спартака» Павел Маслов поделился мыслями о нынешнем формате Фонбет Кубка России.

— Можно ли сказать, что новая система Кубка России заменила еврокубки в плане матчей?
— Да, 100%, потому что увеличилось количество матчей, мы заполнили пустоты, которые образовались. Формат Кубка России — это другой разговор, но количество игр 100-процентно увеличилось. Но нельзя сказать, что новая система заменила еврокубки в плане болельщиков. В еврокубках ты едешь в другие страны, смотришь на другие культуры и как живут другие болельщики. Это глупо сравнивать, потому что Кубок России мы играем только внутри страны», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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