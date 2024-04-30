Дьяков поделился ожиданиями от матча «Динамо» — «Спартак» в Кубке России

Бывший российский футболист Виталий Дьяков высказался о предстоящем матче «Спартака» и «Динамо» в 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Игра состоится в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Динамо». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени.

«Обе команды сейчас идут по тернистому пути. До финала Кубка осталось совсем немного. Плюс «Динамо» ещё ведёт борьбу за чемпионство. Всего лишь три очка от «Краснодара» и «Зенита», поэтому бело-голубые играют на два фронта. У «Спартака» остался Кубок. Думаю, красно-белые приложат все усилия ради него. Старейшее дерби, крутая вывеска, и хотелось бы увидеть очень классный матч.

Не думаю, что кому-то будет легче или сложнее в этой игре. У нас любят прибедняться, ныть и жаловаться: «Ой, тяжёлый график! Раз в месяц нам предстоит сыграть два матча в неделю». Вы посмотрите на людей, которые играют в Лиге чемпионов, в чемпионатах Испании, Италии. У них за 50 матчей в году, а у нас 16 команд всего, чемпионат и Кубок.

В таких матчах фаворита нет, хотя мне нравится, как играет «Динамо». У бело-голубых, может быть, будет ротация в составе, потому что был сложный матч с «Зенитом». «Динамо» иногда играет нестабильно, а у «Спартака» постоянные внутренние разборки. Абсолютно равные шансы на победу как у одной, так и у другой команды в этом матче. Цена ошибки велика. Я думаю, нас ждёт осторожный матч с небольшим количеством забитых мячей», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.