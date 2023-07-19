Сразу восемь россиян вылетели из Лиги чемпионов. Команду Гунько не спасли даже два камбэка

Первые российские легионеры вылетели из Лиги чемпионов. Армянский «Урарту» во главе с экс-тренером «Спартака» Дмитрием Гунько уступил в драматичной игре боснийскому «Зриньски». Теперь ждём матча «Ференцвароша» Станислава Черчесова в среду, 19 июля.

В Боснию приехали все семь российских легионеров команды Гунько. В основном составе вышли трое – экс-полузащитник сборной России Павел Могилевец, голкипер Александр Мелихов и форвард Леон Сабуа. На скамейке запасных остались четверо: вратарь Дмитрий Абакумов, полузащитник Олег Поляков, вингер Артём Максименко и нападающий Темур Джикия.

На первых минутах у «Урарту» не получалось выходить из-под давления через пас со своей половины поля. Уже в дебюте игры «Зриньски» создал два прекрасных момента с участием центрфорварда-капитана Неманьи Бильбии. В первом случае Могилевец не заблокировал кросс, и 99-й номер хозяев простил гостей. Во втором случае Бильбия, пробивая из-под украинского центрбека «Урарту» Евгения Цымбалюка, попал в штангу.

Чемпионы Армении тонули, а судьи решили окончательно утопить команду Гунько. На восьмой минуте «Урарту» наконец-то провёл хорошую атаку, которая завершилась пасом Могилевца на Сабуа. Тому по ноге въехал защитник «Зриньски». Удивительно, что арбитр Петер Кьерсгор из Дании не зафиксировал фол. И почему же молчал VAR?! Пенальти казался настолько очевидным, что его можно было бы разглядеть даже на разбитом экране старого полуживого телефона. После этого штаб Гунько очень остро реагировал на действия рефери. На боснийском стадионе раздавалась русская брань, а однажды тренер совершил угрожающий рывок в сторону «бокового».

На какой-то отрезок матча «Урарту» завладел мячом и территориальным преимуществом, но, к сожалению, при нулевой ничьей команде Гунько не хватало остроты в атаке. «Зриньски», в составе которого хорватов оказалось больше, чем боснийцев, играл по счёту. А на исходе получаса встречи хозяева дождались своего шанса. Бильбия попал в цель с третьей попытки. После кросса справа позиционную ошибку допустил Цымбалюк, и нападающий пробил головой от земли – без шансов для Мелихова. По окончании первого тайма «Урарту» уступал по ударам 3:4 (в створ – 1:2) и имел «минус два» по сумме двух встреч. Оставалось надеяться на чудо после перерыва.

На второй тайм в линии атаки у чемпионов Армении появился Джикия, который заменил Сабуа. Свежий нападающий дал движения, но не исполнения. Игроки «Урарту» постарались максимально взвинтить темп и сделать ставку на фланги, а самые интересные решения на мяче принимал Могилевец. На этом уровне, который никак не выше уровня нашей Первой лиги, экс-полузащитник сборной России может выделяться. Впрочем, физически он ещё недостаточно готов. На исходе часа матча Гунько пришлось менять и «наевшегося» Могилевца.

Забить быстрый гол после возобновления игры команда Гунько не сумела, и с каждой минутой у гостей оставалось всё меньше и меньше надежд на спасение. Энергия таяла, давление спало. Хозяева в целом контролировали ситуацию на поле. Тогда российский тренер бросил в бой Максименко и экс-вингера «Спартака» Араза Озбилиза. Перестановки сработали, хотя забил другой игрок – Нарек Григорян. «Зриньски» настолько странно сыграл в обороне, что после простой длинной передачи остался сзади два в три. Григорян решил эпизод благодаря индивидуальным действиям.

Окрылённый голом «Урарту» в концовке прижал «Зриньски» к воротам. После углового гостей ещё одно спорное решение приняли судьи, когда мяч попал в руку защитнику. От своего же бедра, но рука едва ли находилась в естественном положении. Хозяева держали оборону как могли и чем могли. Атаку «Урарту» прервала даже выбежавшая на поле собака. Её вынес за поле Озбилиз: вероятно, это было его первое ТТД в матче. Двуногие и четвероногие совместными усилиями почти подарили праздник Мостару, но на 90-й минуте «Урарту» всё же заработал 11-метровый. Фол на Озбилизе судья не прозевал. Григорян оформил дубль.

Перевес «Урарту» по ударам во второй половине получился большим – 7:4 (в створ – 6:1). Однако единственное попадание «Зриньски» в створ на шестой минуте компенсированного времени едва не принесло победу боснийцам. Мелихов сотворил суперсейв: вытащил сложнейший мяч из-под перекладины после удара Бильбии головой!

А уже в начале дополнительного времени судья назначил, прямо скажем, не стопроцентный 11-метровый в ворота «Урарту». Форвард Томислав Киш успел к мячу в штрафной раньше российского голкипера и столкнулся с ним. Мелихов не сделал акцентированного движения в сторону соперника, но контакт в ногах случился. Датчанин посчитал, что этого достаточно для пенальти. Сам же Киш забил с «точки».

Тем не менее «Урарту» снова совершил камбэк! На 105+3-й минуте Максименко после атаки по центру, получив передачу от Озбилиза, открылся на линии офсайда, первым касанием принял мяч, а вторым послал его мимо вратаря. Соперники забили друг другу по три гола за два матча. Поэтому победителя определила серия пенальти. Мелихов не тащил (соперник однажды пробил выше), а игроки «Урарту» дважды промахнулись – так команда Гунько выбыла из Лиги чемпионов.