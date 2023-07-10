В Лиге чемпионов будет не только Черчесов. Российские легионеры стартуют в еврокубках

На этой неделе – во вторник, среду и четверг (11–13 июля) – пройдут матчи первых квалификационных раундов еврокубков. В Лиге чемпионов и Лиге конференций сыграют команды российских тренеров: «Ференцварош» Станислава Черчесова, «Урарту» Дмитрия Гунько и «Санта-Колома» Дмитрия Черышева. Мы уже рассказывали об их соперниках в этом материале:

Однако в предстоящих матчах примут участие не только российские тренеры, но и футболисты. Наши легионеры есть и в Лиге чемпионов, и в Лиге конференций. Причём даже бывший игрок сборной России.

У Гунько в «Урарту» – сразу семь соотечественников! Последним приобретением армянского клуба перед встречей с боснийским «Зриньски» в ЛЧ стал бывший полузащитник «Зенита», «Рубина», «Ростова», «Химок» и «Пари НН» Павел Могилевец. Участник ЧМ-2014 в составе сборной России с января 2023-го был свободным агентом, а до этого играл в Узбекистане за «Бунёдкор».

Могилевец – не единственный российский легионер «Урарту» с опытом РПЛ. Вратарь Александр Мелихов выступал за «Томь» и «Ахмат», его коллега по амплуа Дмитрий Абакумов – за «Мордовию» и «Оренбург», вингер Артём Максименко – за «Урал», нападающий Леон Сабуа – за «Краснодар». А вот полузащитник Олег Поляков и форвард Темур Джикия выше Первой лиги не поднимались. Для них даже отборочные раунды Лиги чемпионов будут пиком карьеры.

Павел Могилевец Фото: fcurartu.am

Остальные российские легионеры сыграют в Лиге конференций. Опять же, в первую очередь за команды из Армении. Наши люди есть и в составе вице-чемпиона «Пюника», и в составе бронзового призёра «Арарата-Армения», и в составе четвёртой команды страны «Алашкерта».

В матчах «Пюника» с «Нарвой Транс» могут поучаствовать защитник Михаил Коваленко и полузащитник Денис Поляков. Первый находится в заявке армянской команды, второй – эстонской. Коваленко до РПЛ не добрался, у него полсотни матчей в Первой лиге за петербургское «Динамо», «Сочи», «Тюмень» и «Олимп-Долгопрудный». Поляков в Нарве уже шесть лет, а в России он «пылил» во втором дивизионе. Месяц назад команда завоевала Кубок Эстонии, благодаря чему и попала в Лигу конференций.

У «Арарата-Армения», который встретится с албанской «Эгнатией», первый номер – 27-летний Всеволод Ермаков. Это уроженец Санкт-Петербурга, начинавший карьеру в «Краснодаре». Однако Ермаков уже шесть лет выступает в армянском чемпионате, а в России фактически неизвестен. На заре карьеры он пару раз попадал в заявку «быков» на матчи РПЛ.

В игре за «Алашкерт» с «Арсеналом» из Черногории мы, возможно, увидим защитника Виталия Устинова, полузащитников Сергея Иванова и Давида Хурцидзе. В РПЛ поиграли Устинов – за «Рубин» и «Ростов», а также Хурцидзе – за «Амкар». Зато у Иванова был один матч за первую команду «Зенита», правда, только в Кубке России в 2019 году.

У «Немана» из Беларуси во встречах с «Вадуцем» из Лихтенштейна наверняка выйдет на поле защитник Андрей Васильев. Он в РПЛ выступал за «Ростов» и «Арсенал». Провёл около двух десятков матчей.

В игре «Тобола» из Казахстана и «Хонки» из Финляндии могут так или иначе поучаствовать сразу пять россиян. Причём трое из них – вратари. Первый номер финнов – экс-голкипер «Зенита» и «Ростова» Максим Рудаков. За ростовчан он пару лет назад сыграл в РПЛ. У «Тобола» за место в воротах конкурируют Иван Коновалов (21 матч в РПЛ за «Рубин» и «Урал») и Тимур Акмурзин (был в фарм-клубе «Спартака» в Первой лиге). Помимо того, в заявке казахстанской команды присутствуют защитник Альберт Габараев и полузащитник Павел Киреенко. Оба они не поднимались выше Первой лиги, а Киреенко прошёл через фарм-клуб «Зенита».

Россиян в еврокубках немало. Ещё группа игроков добавится в следующих раундах. Пока клубы РПЛ отстранены от международных соревнований, поболеем за наших легионеров.