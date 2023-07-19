«Предложили 20 овец за Роналду». Черчесова без работы оставил клуб с рыбаками и малярами

После разгрома от «Клаксвика» с Фарерских островов российского тренера уволили из «Ференцвароша». 10 фактов об этой удивительной команде.

Кто не видел первый матч чемпионов Фарерских островов и Венгрии, наверняка счёл нулевую ничью в Клаксвике обычным недоразумением. Кто видел — понимал, что «Ференцварошу» и в ответке будет туго. Но чтобы настолько — точно не ожидал никто! Маленький «Клаксвик» шокировал старинный Будапешт разгромом местного суперклуба, устроив главную сенсацию первого раунда ЛЧ. Как итог матча – увольнение Станислава Черчесова из венгерского клуба. Так что срочно знакомимся с клубом, оставившим без работы заслуженного тренера России!

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Рыбацкий городок Клаксвик — второй по величине в стране после 20-тысячной столицы Торсхавна. Его население — 5000 жителей. Домашняя арена клуба способна принять более половины горожан — 2600 человек (правда, сидячих мест на стадионе всего 530).

Так выглядит Клаксвик Фото: nordicstadiums.com

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За 118 лет существования «Клаксвик» взял 20 чемпионских трофеев в чемпионате страны, но ещё на четыре титула отстаёт от «Торсхавна».

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Годовой бюджет «Клаксвика» составляет около € 1,15 млн. Самый дорогой футболист команды — центральный полузащитник Халлур Ханссон — оценивается порталом Transfermarkt в € 300 тыс. В клубе вообще не бывает входящих трансферов за деньги.

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Для большинства игроков «Клаксвика» футбол — не основной источник дохода. В команде есть рыбак, плотник, маляр, бухгалтер и представители других профессий. Например, 33-летний защитник Одмар Фарё трудится на верфи в порту, а капитан команды Якуп Андреасен по специальности электрик. Чтобы собрать их всех вместе, тренировки обычно назначают на вечернее время.

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В марте 2022 года фарерский клуб позволил себе игрока из российского клуба. Украинский защитник Литвин перешёл в «Клаксвик» из «СКА-Хабаровск» свободным агентом. Задержался на полгода.

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У кого опыта серьёзных игр предостаточно, так это у тренера «Клаксвика». Магне Хосет наиграл полузащитником 22 матча за сборную Норвегии и четырежды становился чемпионом страны. Для него «Клаксвик» всего лишь первый тренерский опыт. Уже успешный! Но самый примечательный факт в его биографии другой. Из четырёх безответных голов «Мольде» в ворота ЦСКА в знаменитом матче 1999 года половину забил Магне Хосет! При том, что в игру он включился только после перерыва.

Магне Хосет Фото: ki.fo

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До сих пор «Клаксвик» одержал всего одну победу в рамках Лиги чемпионов, и тоже над командой россиянина! В прошлом розыгрыше фарерцы сенсационно обыграли дома норвежский «Будё-Глимт» с Никитой Хайкиным в воротах — 3:1. Всего одного мяча им не хватило, чтобы отыграться по сумме двух матчей!

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Но при этом «Клаксвик» уже однажды выходил во второй раунд ЛЧ! Как это возможно? Летом 2020-го УЕФА засчитал «Словану» техническое поражение в связи со вспышкой коронавируса в команде. Братиславцы просто не насобирали здоровых людей на поездку на Фареры и получили 0:3 без игры. А «Клаксвик» на следующей стадии уступил «Янг Бойз» — 1:3.

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До сих пор самой выдающейся европобедой «Клаксвика» считались 6:1 над тбилисским «Динамо» в Лиге Европы сезона-2020/2021. Главный герой того фееричного вечера — автор хет-трика Палл Клеттскард — и поныне в команде. Но за выносом «Ференцвароша» 33-летний ветеран наблюдал зрителем, с лавочки.

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В прошлом году «Клаксвик» не отказал себе в удовольствии хайпануть на скандальном разводе Криштиану Роналду и «Манчестер Юнайтед». Как только в СМИ просочилась информация о предстоящем разрыве контракта «МЮ» с капризной звездой, фарерский клуб «включился в борьбу» за обладателя пяти «Золотых мячей». «Мы предложили 20 наших лучших овец за Роналду. Ждём ответа», — сформулировал предложение SMM «Клаксвика». Даже странно, что ответа не последовало.