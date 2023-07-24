10 главных трансферных новостей дня. Новый вратарь «Зенита» и ультиматум Кейну

24 июля получилось богатым на трансферные события. Случились как несколько официальных переходов, так и появилось несколько мощных слухов (а один даже сумасшедший). Обо всём этом – в нашем дайджесте.

Забитцер перешёл из «Баварии» в «Боруссию»

Не самое популярное направление подобного маршрута – обычно трансферы совершаются в обратном направлении. Забитцер так и не стал звездой «Баварии», перешагнув уровень «Лейпцига». Полгода аренды в «Манчестер Юнайтед» тоже не особо помогли: австриец, конечно, появлялся на поле и даже забивал, но на выкуп контракта не наиграл. Реанимировать карьеру 29-летнего Марселя попробует «Боруссия». Сумма сделки – € 18 млн, срок контракта – четыре года.

Карл Старфельт Фото: Kenta Harada/Getty Images

«Спартак» возьмёт экс-игрока «Рубина»?

Речь о Старфельте, который сейчас выступает за «Селтик». Football Scotland сообщает, что Карл очень нужен Гильермо Абаскалю, тренер продолжает настаивать на приобретении футболиста в оборону. 28-летний швед связан контрактом с клубом из Глазго ещё два года, а это значит, что приобрести футболиста получится вряд ли дешевле, чем за € 6–8 млн.

Или всё-таки Давинсона Санчеса?

Красно-белые по-прежнему ведут переговоры с «Тоттенхэмом» о покупке колумбийца и, по версии Фабрицио Романо, предложили за защитника € 12 млн. Переговоры вроде бы на продвинутой стадии. Однако другие источники сообщают, что лондонцы устроили аукцион и ждут максимального предложения по Давинсону и только потом определятся с покупателем.

Воспитанник «Барселоны» вернулся в Испанию

Марк Бартра продолжает трансферные путешествия. 32-летний защитник год назад за деньги уходил из «Бетиса» в «Трабзонспор», а теперь вернулся в этот испанский клуб бесплатно и заключил двухлетнее соглашение. Неплохое усиление под еврокубки!

«Хоффенхайм» потратился на таланта сборной Венгрии

Салаи давно интересует состоятельные клубы. Да, «Хоффенхайм» хоть и не топ, но денег у владельцев предостаточно. 25-летний венгерский центральный защитник – то, что надо перед новым сезоном Бундеслиги. Задачи клуба понятны: прокачать парня за сезон-два и продать дороже, чем взяли. А взяли Аттилу за € 12,3 млн. Футбольные инвестиции в реальном времени.

Килиан Мбаппе Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Миллиард. Евро. За. Мбаппе!

Вам не показалось. «Аль-Хиляль» готов заплатить «ПСЖ» за Килиана € 300 млн – и это за год до окончания контракта! И всего за сезон заплатить французу € 700 млн! А затем – бесплатно отпустить в «Реал»! Можно поставить ещё десяток восклицательных знаков, потому что это просто невероятно – миллиард евро за то, чтобы Мбаппе год поиграл в Саудовской Аравии. Верите, что это случится?

«Зенит» купил игрока «Сочи». Снова

Очередная сделка между клубами. На этот раз с юга на северо-запад проследовал вратарь Денис Адамов, за него чемпион заплатил € 1 млн и отдал черноморцам в аренду кипера Никиту Гойло. Выиграет ли 25-летний вратарь конкуренцию у Михаила Кержакова и Александра Васютина? Чтобы было полегче, в аренду отдали не только Гойло, но и Даниила Одоевского.

Гризманн тоже уедет в Саудовскую Аравию?

«Аль-Хилялю» всё ещё нужны европейские звёзды. Антуану предлагают € 40 млн, об этом уже уведомили «Атлетико». Мадридцам нужны деньги, но и француз нужен – он был лидером команды Диего Симеоне в прошлом сезоне. Контракт Гризманна с испанским грандом действует до лета-2026, так что к зарплате 32-летнего игрока надо бы прибавить € 30–40 млн для его нынешнего клуба.

«Барселона» отдаст Кессье в аренду «Ювентусу»

После мощного выступления за «Милан» Франк не показал ничего подобного в «Барселоне». Казалось, 26-летний ивуариец просто попал не в ту команду. Каталонцам хавбек достался бесплатно, но в Турин его хотят отдать с условием обязательного выкупа за € 15 млн. При каких обстоятельствах опция активируется? Именно это сейчас и обсуждают стороны.

Гарри Кейн Фото: James Worsfold/Getty Images

«Тоттенхэм» поставил Кейну ультиматум

Лондонцев напрягает трансферная ситуация вокруг главной звезды, и поэтому руководство, по информации Дэвида МакДонелла, поставило Гарри ультиматум: подписывай новый контракт или мы тебя продаём. Но ведь форварду и нужно покинуть Лондон! Правда, предложенных «Баварией» и «ПСЖ» € 80–95 млн недостаточно, по мнению Дэниела Леви. Для того чтобы босс клуба согласился, мюнхенцы даже согласны включить в контракт пункт о праве выкупа нападающего через два года. А то мало ли что.