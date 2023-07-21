50 событий, которые случатся в новом сезоне РПЛ. Или нет? Бинго от «Чемпионата»

Вы этого ждали и наконец дождались. РПЛ возвращается с новым сезоном! Чемпионат стартует 21 июля и продлится до конца мая, так что нас ждут почти девять месяцев топового российского футбола.

РПЛ интересна сама по себе, но мы придумали, как сделать её ещё увлекательнее. Представляем бинго по сезону-2023/2024. Ниже представлены 50 событий (по 25 на каждой из двух картинок), которые с разной вероятностью могут случиться в РПЛ. Какие-то из них серьёзные и касаются статистики, какие-то — более весёлые и относятся к не совсем футбольным вещам.

В ходе сезона мы будем вычёркивать предположения, которые всё-таки реализуются, а потом пометим те, которым не суждено будет сбыться. Следите за бинго и самим сезоном вместе с нами и делитесь в комментариях своими прогнозами!