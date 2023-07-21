Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2023/2024, новый сезон чемпионата России, главные события, бинго «Чемпионата»: Соболев, Фернандес, Карпин, Дзюба

50 событий, которые случатся в новом сезоне РПЛ. Или нет? Бинго от «Чемпионата»
«Чемпионат»
Бинго РПЛ от «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии
Марио Фернандес забьёт ЦСКА, Промес продвинется в рэпе и ещё множество смешных и серьёзных предположений.

Вы этого ждали и наконец дождались. РПЛ возвращается с новым сезоном! Чемпионат стартует 21 июля и продлится до конца мая, так что нас ждут почти девять месяцев топового российского футбола.

РПЛ интересна сама по себе, но мы придумали, как сделать её ещё увлекательнее. Представляем бинго по сезону-2023/2024. Ниже представлены 50 событий (по 25 на каждой из двух картинок), которые с разной вероятностью могут случиться в РПЛ. Какие-то из них серьёзные и касаются статистики, какие-то — более весёлые и относятся к не совсем футбольным вещам.

В ходе сезона мы будем вычёркивать предположения, которые всё-таки реализуются, а потом пометим те, которым не суждено будет сбыться. Следите за бинго и самим сезоном вместе с нами и делитесь в комментариях своими прогнозами!

2
0
1
0
0
0
Поделиться
Теги Футбол РПЛ РПЛ •••

Заглавное фото: «Чемпионат»/fc-zenit.ru

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023