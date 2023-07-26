«Месси разорвёт МЛС в клочья». Голы Лео помогли «Майами» добиться исторического результата

Второй матч Лионеля Месси в США, первый выход в старте – и уже уникальное достижение. В игре Кубка лиги с «Атлантой Юнайтед» аргентинец за 14 минут оформил дубль, потом отдал голевую, и в итоге встреча закончилась с разгромным счётом 4:0. Но всё было ясно уже к перерыву – «Интер Майами» ушёл в раздевалку с тремя забитыми мячами, чего никогда ранее в истории клуба не было. А такая крупная победа команды случилась лишь однажды – в 2021-м.

Для Месси «Атланта Юнайтед» стала сотым клубом в его карьере, которому он забивал. Аргентинец открыл счёт уже на восьмой минуте с передачи своего старого знакомого – Серхио Бускетс сделал пас из центра поля, после чего Лео с лёгкостью добежал до ворот соперника, ударил, попал в штангу и тут же подбежал и добил в пустые. Празднование Месси было прекрасным: после объятий с партнёрами он остановился и протянул руку в сторону Дэвида Бекхэма, как бы показывая ему – «Hold my beer» («Подержи моё пиво»). Бэкс посмеялся.

Лионель Месси Фото: скриншот видео

Через 14 минут Лео удвоил преимущество с подачи Роберта Тэйлора, и этот гол по-простому гениален – абсолютно в стиле Месси.

Видео доступно на канале Major League Soccer в YouTube. Права на видео принадлежат МЛС.

На 78-й минуте аргентинца заменили, но к тому моменту счёт уже был 4:0 – ещё один дубль в этом матче оформил Роберт Тэйлор. До этого за весь сезон он забил всего три мяча, а тут раскрылся рядом с Месси (один из голов был забит с паса аргентинца).

«Месси показал, насколько быстро он изменил эту команду из Майами, – пишет Goal. – Это не только его способность забивать голы (хотя их было много), но и пространство, которое он создаёт для партнёров. Больше всего досталось Тэйлору, поскольку финская звезда показал одно из своих лучших выступлений в футболке Майами».

Лионель Месси и Роберт Тэйлор Фото: Megan Briggs/Getty Images

«Месси продемонстрировал своё величие всем, кто наблюдал за разгромом «Атланты Юнайтед» со счётом 4:0 во вторник вечером, – пишет Miami Herald. – В своём первом матче в старте Месси забил рано и много, что привело к результату, который вывел «Интер Майами» в плей-офф Кубка лиги. Но Месси не просто показал свои знаменитые ударные способности. Возможно, что ещё более важно, Месси показал, какое быстрое и заметное влияние он уже оказал на своих товарищей по команде».

Роберт Тэйлор полузащитник «Интер Майами» «Он лучший игрок в мире. Вот кто он. Играть с ним — это сбывшаяся мечта. Он может делать с мячом всё. Он принимает правильное решение в 100% случаев. Лео привнёс в команду очень много качества».

USA Today приводит статистику «великолепия Месси»: Лео забил три мяча за «Интер Майами» за 58 минут, что он суммарно провёл на поле в двух матчах. «На других этапах его блестящей карьеры: 19 игр, прежде чем он забил три гола за «Барселону»; шесть – за «Пари Сен-Жермен». Карьера Месси в МЛС на данный момент: три гола и одна результативная передача в двух играх – обе победы».

«Интер Майами» обыграл команду, которая занимает седьмое место в Восточной конференции, когда сам клуб до прихода Месси упал на последнюю строчку в таблице. Мог ли кто-то представить, что всего за два матча ситуация на поле изменится таким образом, что команда прорвётся в плей-офф Кубка лиги?

«Может ли один-единственный футболист так сильно изменить ситуацию? Если этот футболист — Месси, ответ — да, – поясняет аргентинское издание Ole. – «Десятка» дебютировал в «Интер Майами» в прошлую пятницу, забив великолепный гол со штрафного на последних минутах. И если то шоу было уже идеальным, то второе вышло ещё успешнее. Это минимум. Месси приехал и заставляет не только свою команду, но и все Соединённые Штаты наслаждаться своим футболом, настоящим футболом. Потому что ему всё равно, против кого и как они туда попали. Месси может всё. Даже поменять соккер на футбол».

Месси в матче с «Атлантой» Фото: Hector Vivas/Getty Images

«Месси показывает, на что он способен, и он только добавит к этому больше голов по мере восстановления физической формы, – пишет CBS Sports. – Он не играл в футбол полтора месяца, но даже так кажется, что лига для него вдвое медленнее, чем он привык. Месси в форме разорвёт МЛС в клочья».