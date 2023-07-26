Карпин побеждает вопреки всему! Молодёжь «Ростова» выдала чудесную голевую атаку. Видео

У «Ростова» Валерия Карпина успешный старт сезона: два матча – две победы. Сегодня команда-сенсация прошлого чемпионата России обыграла в Кубке «Рубин».

«Ростов» по-прежнему не может заявить новичков – Ионова, Акбашева, Мохеби, Чернова, Столбова и Ваханию – из-за запрета на регистрацию игроков со стороны ФИФА.

Перед самым началом кубкового матча с «Рубином» Карпин мощно выступил в эфире «Матч ТВ» на эту тему, пустив стрелы критики в сторону Российского футбольного союза:

«Сегодня было желание выпустить академию, чтобы проиграли 0:10, тогда, возможно, РФС прежде всего обратит внимание. Взаимодействие с ФИФА должно быть не у клубов, а у РФС, но я так понимаю, что всем по барабану, что происходит с этими банами. Почему не рискнул? Нельзя по регламенту. Нельзя, чтобы было больше пяти игроков, так скажем, не из первой заявки».

Карпин поменял почти весь состав по сравнению с матчем 1-го тура РПЛ с «Факелом». Оставил в основе только голкипера Песьякова, да ещё Осипенко с Тугаревым. Поскольку игроков не хватало из-за трансферного бана, тренер вынужден был бросать в бой молодёжь. Фланги закрывали 19-летние Кузнецов (справа) и Максецов (слева), а в центре обороны появился 18-летний Семенчук. Он стал одним из трёх центральных защитников, поскольку Карпин решил сыграть понадёжнее и сделал ставку на тактическую схему 3-4-2-1. Впрочем, при розыгрыше мяча от ворот кто-то из тройки мог подниматься повыше, прежде всего Прохин.

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов поменял вратаря (место Дюпина занял Янович) и половину полевых игроков из основы матча с «Локомотивом». В этом смысле коллеге Карпина попроще. Казанцы с первых минут поддавили, несмотря на то что они только-только вернулись в элиту и играли на выезде, едва не забили быстрый гол: Рахмоналиев очень прилично исполнил удар из-под Осипенко – попал в перекладину. Бодрое начало встречи обещало голы, однако игра быстро превратилась в сплошную борьбу. Было много фолов, спешки и суеты на поле.

До перерыва «Рубин» нанёс четыре удара, а команда Карпина вообще ни одного. Казанцы сумели забить на исходе получаса, вот только гол Фамейе отменили из-за того, что сам нападающий в первой фазе атаки залез в офсайд. Молодёжь «Ростова», пусть и не робела, пока всё же не готова к большим делам на таком уровне. Вдобавок казалось, что Песьяков, вводя мяч в игру, испытывает какие-то проблемы с ногой.

В перерыве Карпин поменял Осипенко и Тошевски, выпустил Мелёхина и Голенкова. Даже эти решения были, конечно же, вызваны не ходом игры, а тем, что тренер держит в голове встречу 2-го тура РПЛ с «Зенитом». Тем временем разыгрался юный Семенчук. По истечении часа матча защитник классно сыграл в двух подряд эпизодах. Прервал подкатом передачу под возможный выход один на один, а после этого начал шикарным пасом вперёд голевую атаку. Здорово развил атаку и Тугарев, а Комаров на удивление легко переиграл защитника «Рубина» Грицаенко и открыл счёт.

«Ростов» забил первым же ударом и попаданием в створ ворот Яновича, а после этого защищал минимальное преимущество, сушил игру. В оставшееся время на поле происходило мало интересного, командам мешали создавать голевые моменты брак и нехватка сыгранности в данных сочетаниях. Один из самых зажигательных эпизодов второго тайма был связан с единоборством Мелёхина и свежего форварда-новичка «Рубина» Даку. Косовар стянул шорты с оппонента, а потом быстро натянул обратно, видимо, чтобы судья не наказал его за нетипичный фол.

Карпин продолжает делать поразительные вещи. Находит и развивает молодых, как того же Семенчука, который понравился в матче с «Рубином». Руководит командой в кубковой игре в оригинальной футболке с изображением татуированного Эйнштейна. Критикует РФС, несмотря на работу в сборной России. Но главное – побеждает вопреки обстоятельствам. Уступив по ударам 1:11, «Ростов» взял три очка.

Во 2-м туре группового этапа команда Карпина сыграет на выезде с «Уралом» (8 августа), а «Рубин» в тот же день примет «Локомотив».