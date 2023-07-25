Возмущаться могут Карпин и Семак. Таблица ошибок судей после 1-го тура

Позади 1-й тур нового сезона РПЛ. А это значит, что пришло время снова считать судейские ошибки. «Чемпионат» будет обновлять таблицу с косяками арбитров на протяжении всего сезона на основе экспертизы Игоря Федотова.
Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или не засчитали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Зенита»
Фото: ФК «Пари НН»
Предыдущие ошибки арбитров
Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. А пока напомним, как распределились ошибки арбитров в прошлом сезоне.
Ошибки судей в 1-м туре
В прошедший уикенд со знаком минус отметились два арбитра. Самую низкую оценку от Федотова (7,2 балла) получил Сергей Иванов, который работал на матче «Пари НН» — «Зенит». Помимо этого, грубую ошибку совершил Павел Шадыханов — он принял неверное решение в игре «Ростова» и «Факела».
- Иванов не показал в конце первой половины встречи вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Николаю Калинскому.
- Шадыханов не удалил футболиста «Факела» на 87-й минуте.
«На 42-й минуте Калинский, у которого уже была жёлтая, во время атаки «Зенита» сыграл в мяч в борьбе, но спустя несколько секунд выставил руку в сторону и сыграл ей в летевший мяч. Я считаю, здесь, во-первых, нужно было показывать жёлтую за неспортивное поведение, а во-вторых, можно было и за срыв перспективной атаки подтянуть».
Таблица ошибок судей РПЛ после 1-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Зенит»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Оренбург»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|0
|0
|«Динамо»
|0
|0
|0
|«Сочи»
|0
|0
|0
|«Урал»
|0
|0
|0
|«Крылья Советов»
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Балтика»
|0
|0
|0
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Факел»
|0
|1
|+1
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