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Судейство в РПЛ-2023/2024, в чью пользу арбитры ошибаются чаще, таблица, «Спартак», «Ростов», «Краснодар», ЦСКА, «Зенит»

Возмущаться могут Карпин и Семак. Таблица ошибок судей после 1-го тура
Кирилл Закатченко
Таблица ошибок судей в РП
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Команды Евсеева и Ирана должны были завершать матчи вдесятером.

Позади 1-й тур нового сезона РПЛ. А это значит, что пришло время снова считать судейские ошибки. «Чемпионат» будет обновлять таблицу с косяками арбитров на протяжении всего сезона на основе экспертизы Игоря Федотова.

Важное уточнение: в таблице не учитываются ошибки по мелким фолам или первым жёлтым карточкам в матче (показанным или нет). Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или не засчитали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Зенита»

Сергей Иванов принял ошибочное решение не в пользу «Зенита»

Фото: ФК «Пари НН»

Предыдущие ошибки арбитров

Мы будем публиковать таблицу по итогам каждого тура, поэтому у вас появится возможность отслеживать изменения. А пока напомним, как распределились ошибки арбитров в прошлом сезоне.

Кому в прошлом сезоне арбитры РПЛ помогали чаще других:
Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ. «Спартаку» помогали чаще всего
Итоговая таблица ошибок судей в РПЛ. «Спартаку» помогали чаще всего

Ошибки судей в 1-м туре

В прошедший уикенд со знаком минус отметились два арбитра. Самую низкую оценку от Федотова (7,2 балла) получил Сергей Иванов, который работал на матче «Пари НН» — «Зенит». Помимо этого, грубую ошибку совершил Павел Шадыханов — он принял неверное решение в игре «Ростова» и «Факела».

  • Иванов не показал в конце первой половины встречи вторую жёлтую карточку футболисту «Пари НН» Николаю Калинскому.
  • Шадыханов не удалил футболиста «Факела» на 87-й минуте.
Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный арбитр

«На 42-й минуте Калинский, у которого уже была жёлтая, во время атаки «Зенита» сыграл в мяч в борьбе, но спустя несколько секунд выставил руку в сторону и сыграл ей в летевший мяч. Я считаю, здесь, во-первых, нужно было показывать жёлтую за неспортивное поведение, а во-вторых, можно было и за срыв перспективной атаки подтянуть».

Подробный разбор работы арбитров в 1-м туре РПЛ:
«Провалился только арбитр матча «Зенита». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Провалился только арбитр матча «Зенита». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей РПЛ после 1-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Зенит»10-1
«Ростов»10-1
ЦСКА000
«Спартак»000
«Ахмат»000
«Краснодар»000
«Оренбург»000
«Локомотив»000
«Динамо»000
«Сочи»000
«Урал»000
«Крылья Советов»000
«Рубин»000
«Балтика»000
«Пари НН»01+1
«Факел»01+1
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