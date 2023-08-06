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«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция матча 3-го тура РПЛ, 6 августа 2023, где смотреть бесплатно, «Балтика» — «Факел»

«Зенита» нет даже в тройке! Временное явление? 3-й тур РПЛ — онлайн. LIVE
Кирилл Закатченко Михаил Рождественский
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«Зенит» — «Динамо»: онлайн-трансляция
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Личка ещё не побеждал с «Динамо», Игнашевич с Евсеевым — вообще без очков. Пора переламывать ситуацию?

Приветствуем вас, уважаемые любители футбола! В воскресенье, 6 августа, матчами в Калининграде, Санкт-Петербурге и Сочи продолжится и завершится 3-й тур Российской Премьер-Лиги.

Первыми отношения выяснят «Балтика» с «Факелом». Игнашевич против Евсеева — это в любом случае интересно. Оба суровые мужчины, и оба ещё не брали очков в чемпионате. Будет бой!

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» вне тройки — аномалия. Матч с «Динамо» — подходящий повод это исправить. Более сильного раздражителя сине-бело-голубым сложно найти.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну и южное дерби «Сочи» — «Ахмат» в принципе не должно быть скучным. Обе команды азартные, темпераментные. Так что на «Фиште» во всех отношениях будет горячо!

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Ахмат
Грозный
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Наш большой онлайн поможет вам сориентироваться в этом обилии футбола и не упустить ничего важного.

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