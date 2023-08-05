«Динамо» увело воспитанника у «Зенита». А теперь Сазонова ждут в топ-клубе Европы

В воскресенье Саба может в последний раз выйти против бывшего клуба.

Саба Сазонов – ключевой защитник «Динамо» периода Славиши Йокановича. При сербе он стал стабильно основным, хоть отзывов удостаивался не всегда позитивных. Молодой дэф порой привозил, косячил в элементарных моментах, но его прогресс – то немногое, за что болельщики могут сказать прежнему коучу спасибо.

При Личке Сазонов пока не сыграл ни разу – в первом туре остался в запасе, а потом получил микротравму. Вряд ли восстановление будет долгим, поэтому при идеальном раскладе на воскресный матч с «Зенитом» парень уже окажется в заявке. Если, конечно, срочно не сорвётся на подписание контракта с «Лионом».

Саба с шести лет воспитывался в «Зените». Но ему так и не смогли пообещать место в составе

Казалось, карьера Сазонова развивается очень даже последовательно. В шесть лет он вместе с родителями переехал из Грузии в Петербург и попал в школу «Смена». Там прошёл все ступени до молодёжки и в марте 2019-го сыграл первый матч за неё. Прошло два года, и он дебютировал за «Зенит-2». При этом постоянно привлекался к тренировкам основы СБГ.

Сазонов Фото: fc-zenit.ru

Но дальше нужно было делать выбор. К лету 2021-го центр обороны главной команды составляли Ловрен, Ракицкий, Чистяков. Плюс пара молодых и более опытных, которые давно в системе. Но амбиции Сабы были куда серьёзнее, чем ожидание шанса на дебют в основе. За главную команду он всё-таки сыграл, но глобальное решение развиваться дальше уже было принято.

Саба Сазонов Защитник «Динамо» «В «Зените», вы же сами знаете, молодому очень сложно дорасти до регулярной игры в главной команде. Сидел в заявке, тренировался с основой, но получал практику в «Зените-2» и вышел только на один официальный матч – с «Тамбовом».

Я же стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

Летом 2021-го было объявлено о контракте игрока с «Динамо». Туда он перешёл свободным агентом, по окончании соглашения с Питером. При этом, со слов самого игрока, у него на руках было предложение от «Эспаньола». Но в тот момент Саба посчитал правильным остаться в России и продолжать расти именно здесь.

А вот как куратор молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин объяснял уход футболиста. По его словам, Семак не мог гарантировать футболисту место в составе.

Андрей Аршавин Член правления «Зенита» «Родители Сазонова захотели больше денег? Нет, дело не только в этом. Он оценивал себя как игрока, который постоянно должен играть с основой. В один из дней, когда основа играла с дублем, я предложил отцу Сабы поговорить с Сергеем Богдановичем Семаком. Они беседовали минут 15, видимо, Семак сказал не то, на что они рассчитывали в футбольном плане. Конечно, можно было предложить больше денег, но для чего?»

В «Динамо» Сабе предложили трёхлетний контракт, а Шварц назвал этот трансфер важным для клуба. Немец видел в игроке перспективу. Но при Сандро игроком основы он так и не стал – дебютировал осенью, а весной получил пять матчей.

Всё изменилось именно Йокановиче. В какой-то момент Сазонов остался чуть ли не единственным профильным центральным защитником в обойме. Так или иначе, прогресса было не избежать. И всё это привело к интересу из Европы.

Теперь Сазонов близок к «Лиону». Был интерес и из Италии

Лето 2022-го началось с разных слухов относительно будущего защитника. По информации «Чемпионата», к нему присматривался «Галатасарай». В Италии сообщали об интересе «Сассуоло», «Фрозиноне» и «Удинезе». Но, судя по всему, самый реалистичный сценарий – переход в «Лион».

По информации L’Equipe, клубы уже договорились о трансфере, а сумма перехода составит 3 млн. Контракт на пять лет. При этом ближайший сезон Сазонов проведёт в аренде в бельгийском «Моленбеке» – у них с «Лионом» один владелец.

Сазонов Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Правда, чтобы окончательно зафиналить сделку, французам нужно получить одобрение от местной федерации. Всё дело в том, что в лиге внимательно следят за тратами клубов, чтобы все имели сбалансированный бюджет.

Так что карьера игрока может быстро пойти на взлёт, если переход случится. Параллельно Саба неплох и в сборной. В прошлом году он согласился выступать за Грузию и теперь основной в молодёжке. Удачные выступления на домашнем Евро-2023 только повысили шансы Сазонова на отъезд в Европу. Напоследок Саба попробует напомнить о себе родному «Зениту».