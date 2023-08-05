Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Саба Сазонов может перейти в «Лион» в летнее трансферное окно, прогресс защитника «Динамо», он воспитывался в «Зените»

«Динамо» увело воспитанника у «Зенита». А теперь Сазонова ждут в топ-клубе Европы
Дмитрий Зимин
Саба Сазонов
Аудио-версия:
Комментарии
В воскресенье Саба может в последний раз выйти против бывшего клуба.

Саба Сазонов – ключевой защитник «Динамо» периода Славиши Йокановича. При сербе он стал стабильно основным, хоть отзывов удостаивался не всегда позитивных. Молодой дэф порой привозил, косячил в элементарных моментах, но его прогресс – то немногое, за что болельщики могут сказать прежнему коучу спасибо.

При Личке Сазонов пока не сыграл ни разу – в первом туре остался в запасе, а потом получил микротравму. Вряд ли восстановление будет долгим, поэтому при идеальном раскладе на воскресный матч с «Зенитом» парень уже окажется в заявке. Если, конечно, срочно не сорвётся на подписание контракта с «Лионом».

Саба с шести лет воспитывался в «Зените». Но ему так и не смогли пообещать место в составе

Казалось, карьера Сазонова развивается очень даже последовательно. В шесть лет он вместе с родителями переехал из Грузии в Петербург и попал в школу «Смена». Там прошёл все ступени до молодёжки и в марте 2019-го сыграл первый матч за неё. Прошло два года, и он дебютировал за «Зенит-2». При этом постоянно привлекался к тренировкам основы СБГ.

Сазонов

Сазонов

Фото: fc-zenit.ru

Но дальше нужно было делать выбор. К лету 2021-го центр обороны главной команды составляли Ловрен, Ракицкий, Чистяков. Плюс пара молодых и более опытных, которые давно в системе. Но амбиции Сабы были куда серьёзнее, чем ожидание шанса на дебют в основе. За главную команду он всё-таки сыграл, но глобальное решение развиваться дальше уже было принято.

Саба Сазонов
Саба Сазонов
Защитник «Динамо»

«В «Зените», вы же сами знаете, молодому очень сложно дорасти до регулярной игры в главной команде. Сидел в заявке, тренировался с основой, но получал практику в «Зените-2» и вышел только на один официальный матч – с «Тамбовом».

Я же стремился именно регулярно играть в основе. Понимая, что в Петербурге это сделать очень сложно, стал рассматривать другие варианты. И лучшим с точки зрения развития посчитал для себя «Динамо».

Летом 2021-го было объявлено о контракте игрока с «Динамо». Туда он перешёл свободным агентом, по окончании соглашения с Питером. При этом, со слов самого игрока, у него на руках было предложение от «Эспаньола». Но в тот момент Саба посчитал правильным остаться в России и продолжать расти именно здесь.

А вот как куратор молодёжного футбола «Зенита» Андрей Аршавин объяснял уход футболиста. По его словам, Семак не мог гарантировать футболисту место в составе.

Андрей Аршавин
Андрей Аршавин
Член правления «Зенита»

«Родители Сазонова захотели больше денег? Нет, дело не только в этом. Он оценивал себя как игрока, который постоянно должен играть с основой. В один из дней, когда основа играла с дублем, я предложил отцу Сабы поговорить с Сергеем Богдановичем Семаком. Они беседовали минут 15, видимо, Семак сказал не то, на что они рассчитывали в футбольном плане. Конечно, можно было предложить больше денег, но для чего?»

В «Динамо» Сабе предложили трёхлетний контракт, а Шварц назвал этот трансфер важным для клуба. Немец видел в игроке перспективу. Но при Сандро игроком основы он так и не стал – дебютировал осенью, а весной получил пять матчей.

Всё изменилось именно Йокановиче. В какой-то момент Сазонов остался чуть ли не единственным профильным центральным защитником в обойме. Так или иначе, прогресса было не избежать. И всё это привело к интересу из Европы.

Как Грузия с Сазоновым вылетела с недавнего Евро
Как жалко сборную Грузии! Не вышли в полуфинал Евро из-за ужасного удара в серии пенальти
Как жалко сборную Грузии! Не вышли в полуфинал Евро из-за ужасного удара в серии пенальти

Теперь Сазонов близок к «Лиону». Был интерес и из Италии

Лето 2022-го началось с разных слухов относительно будущего защитника. По информации «Чемпионата», к нему присматривался «Галатасарай». В Италии сообщали об интересе «Сассуоло», «Фрозиноне» и «Удинезе». Но, судя по всему, самый реалистичный сценарий – переход в «Лион».

По информации L’Equipe, клубы уже договорились о трансфере, а сумма перехода составит 3 млн. Контракт на пять лет. При этом ближайший сезон Сазонов проведёт в аренде в бельгийском «Моленбеке» – у них с «Лионом» один владелец.

Сазонов

Сазонов

Фото: Giorgi Ebanoidze/Getty Images

Правда, чтобы окончательно зафиналить сделку, французам нужно получить одобрение от местной федерации. Всё дело в том, что в лиге внимательно следят за тратами клубов, чтобы все имели сбалансированный бюджет.

Так что карьера игрока может быстро пойти на взлёт, если переход случится. Параллельно Саба неплох и в сборной. В прошлом году он согласился выступать за Грузию и теперь основной в молодёжке. Удачные выступления на домашнем Евро-2023 только повысили шансы Сазонова на отъезд в Европу. Напоследок Саба попробует напомнить о себе родному «Зениту».

Почему Саба выбрал Грузию
«Он не собирался отказываться от сборной России». Как Грузия перехватила таланта «Динамо»
«Он не собирался отказываться от сборной России». Как Грузия перехватила таланта «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023