Как жалко сборную Грузии! Не вышли в полуфинал Евро из-за ужасного удара в серии пенальти

Сборная Грузии завершила выступления на молодёжном Евро-2023. В четвертьфинале хозяева проиграли по пенальти Израилю. Большая драма для грузин, за которых выступали два представителя московского «Динамо».

У первого матча плей-офф Евро-2023 было осторожное начало. Соперники как будто больше боялись пропустить в результате рискованного действия, нежели хотели забить. Хозяева имели преимущество по владению мячом, но в основном три центральных защитника перекатывали его между собой. Вообще, главный тренер сборной Грузии Рамаз Сванадзе, кажется, перехитрил сам себя, решив сменить тактическую схему и перейти на 3-4-2-1. Игроки не всегда успевали закрывать зоны после переходов мяча, поэтому гости, освоившись на поле, стали находить свободное пространство и много бить по воротам самого дорогого из участников матча – голкипера «Валенсии» Мамардашвили (Transfermarkt оценивает его в € 25 млн).

За полтайма сборная Израила нанесла шесть ударов по воротам, тогда как у хозяев было ноль. Правда, в нескольких случаях это были выстрелы издали в надежде скорее на удачу или ошибку Мамардашвили. Но нападающий Тургеман действительно имел супермомент! Он протащил мяч по центру с полузащитником московского «Динамо» Гагнидзе на плечах, а три скалы – центральных защитника сборной Грузии (включая ещё одного динамовца Сазонова) – внезапно расступились перед ним. Тургеман вылетел один на один с Мамардашвили, тем не менее даже в створ не смог попасть. Удивительный промах форварда.

Вероятно, тренер израильтян Гай Лузон дал указание бить при первой возможности. В таком случае его совет лучше других услышали юный талант с российскими корнями Глух и опорник Карцев, который мог бы сейчас быть одноклубником Гагнидзе и Сазонова по «Динамо», если бы московский клуб перевёл деньги в Израиль после объявления о его трансфере. Эти двое выделялись у гостей. Например, Глух совершил четыре обводки за 45 минут. Но забить до перерыва сумела только Грузия, да и тот гол отменили из-за того, что экс-хавбек «Рубина», «Ротора» и «Арсенала» Давиташвили упустил мяч за поле после дриблинга.

Создать и упустить более явный голевой момент, чем у Тургемана в первом тайме, сборной Израиля было непросто, тем не менее гостям это удалось. Вскоре после перерыва Мамардашвили совершил умопомрачительный сейв! Центрхав Гандельман, забивший решающий гол Чехии в последнем туре группового этапа, остался один перед воротами, но Мамардашвили вылетел из ворот, сократил расстояние с противником и парировал удар в упор. Грузин из «Валенсии» приближает свой трансфер в топ-клуб Европы, о котором пишут инсайдеры. На этом эпизод не закончился: потом мяч чуть ли не по линии ворот летал, но линию всё же не пересёк. Ассистенты подсказали главному судье.

Дальше стало ещё горячее. По ходу второго тайма огонь игры по-настоящему разгорелся, и эта встреча превратилась в настоящий матч плей-офф. Тренер израильтян быстро поменял Карцева, «присевшего» на жёлтую карточку. То ли это было связано с уходом несостоявшегося динамовца, то ли просто так совпало, но у сборной Грузии стали проходить раз за разом атаки на скорости. Хозяева, подгоняемые 44 тысячами болельщиков (в Тбилиси был аншлаг!), улетали в атаку, вот только оставалась одна проблема: мало били и не попадали в створ.

Команда Сванадзе имела шансы дожать подуставших израильтян в концовке второго тайма. Самый реальный – на седьмой минуте компенсированного времени! Давиташвили бил штрафной с 17 метров, а попал в стенку. Похоже, в этом эпизоде мяч коснулся руки защитника сборной Израиля, но она не увеличивала площадь тела, поэтому судья не отреагировал на требования хозяев назначить пенальти. Конечно, Зурико должен был лучше исполнить этот стандарт.

В дополнительное время победить могли и Грузия, и Израиль, но хозяева всё-таки были посмелее. Тем не менее команда Сванадзе завершила матч с удивительной статистикой: 14 ударов – 0 в створ. Форвард испанского «Реала Унион» выпрашивал 11-метровый, но это был очевидный «нырок». До пенальти дошло после 120 минут игры. Героем серии стал голкипер израильтян Перец, отбивший удар Гогуа. Закончилось же всё попаданием Хвадагиани в штангу. Кстати, на групповом этапе Перец взял два 11-метровых в матче с Германией.