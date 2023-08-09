Спасители Федотова в ЦСКА и новые лидеры «Крыльев». Какие молодые таланты заискрили в РПЛ

Из-за геополитической ситуации российский футбол потерял большую группу легионеров. Клубам стало тяжелее приглашать иностранцев. Но зато появился шанс для молодых ребят. Команды всё активнее включают в состав воспитанников, юных приобретённых игроков и талантов, купленных из-за границы на перспективу.

Сезон-2023/2024 уже подарил несколько интересных открытий. Присмотримся к новым талантам повнимательнее.

Илья Рожков («Рубин»)

Илья Рожков Фото: rubin-kazan.ru

Юный защитник появился в основе казанцев на старте сезона-2023/2024. Ранее Рожков выступал в академии «Рубина». Дебют состоялся в матче 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:2). Илья появился в старте на левом фланге и провёл 66 минут. За это время он отдал голевой пас на Мирлинда Даку, открывшего счёт в самом начале игры. Мощный дебют для 18-летнего парня! Затем защитник отыграл 22 минуты в Кубке с «Ростовом», провёл полный матч в РПЛ с «Оренбургом» и 72 минуты со «Спартаком».

На место в составе повлиял не только прогресс Ильи, но и проблемы со здоровьем одноклубников. Повреждение пока не даёт полноценно играть перешедшему летом Мацею Рыбусу. Однако Рожков, совершенно точно, составит поляку конкуренцию. Илья неплох как в атакующей, так и в оборонительной фазе, может выйти на обоих флангах, хорош физически (и будет развиваться ещё). В общем, в руках у Рашида Рахимова оказался крутой талант с огромным потенциалом.

Умарали Рахмоналиев («Рубин»)

Умарали Рахмоналиев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19-летнего полузащитника казанцы приобрели из «Бунёдкора» ещё в январе 2023-го. Однако за полгода Рахмоналиев провёл всего четыре матча в Первой лиге. Так что полноценно узбекский футболист влился в состав лишь на старте нового сезона. Умарали занимает место в центре поля, располагаясь в опорной зоне. На его счету три матча в РПЛ: 89 минут с «Локо», 84 — с «Оренбургом» и 18 — со «Спартаком», а также две встречи в Кубке России. Несмотря на невысокий рост (170 см), Рахмоналиев неплох в отборе, вынослив и не против подключиться в атаку. Да, Умарали ещё необходимо дорасти до статуса полноценного игрока основы клуба РПЛ, но уже сейчас он активно используется Рахимовым в ротации.

Михаил Рядно (ЦСКА)

Михаил Рядно Фото: РИА Новости

Трансферная кампания ЦСКА – боль для болельщиков армейского клуба. К августу команду пополнил только один новичок – вингер «Пахтакора» Аббосбек Файзуллаев. Кому-то может показаться, что этого недостаточно для борьбы за титул. К тому же ЦСКА покинул Хесус Медина, несколько игроков так и не вернулись из аренд, а Игорь Дивеев выбыл на длительный срок из-за травмы. Но даже в такой ситуации Владимир Федотов находит выход.

Тренер армейцев активно подключает молодёжь. Одно из главных открытий – защитник Михаил Рядно. 17-летний футболист вышел на поле в матче за Суперкубок с «Зенитом», а затем появлялся во всех матчах ЦСКА в сезоне. На счету Рядно 58 минут в РПЛ с «Уралом», 90 — с «Ахматом» и 55 — с «Локомотивом». А также полная встреча на Кубок с «Оренбургом». Михаил восполняет дефицит защитников, демонстрируя уверенную игру. А в матче с «Локомотивом» он и вовсе отдал голевой пас на Максима Мухина, подключившись к атаке. Талантливый футболист выручает Федотова в тяжёлой кадровой ситуации!

Ярослав Арбузов (ЦСКА)

Ярослав Арбузов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один помощник для Федотова. В РПЛ 19-летний полузащитник провёл всего восемь минут: шесть — с «Уралом» и две – с «Локо». Однако Ярославу хватило 55 минут во встрече Кубка с «Оренбургом», чтобы забить. Арбузов используется Федотовым в роли инсайда либо может выйти на левом фланге.

Приятный бонус для болельщиков: Ярослав – ещё один воспитанник клуба. В 2023 году он также дебютировал за юниорскую сборную России, сыграв в двух матчах с ОАЭ. Да, недовольство отсутствием трансферов нарастает, но стремительный прогресс своих игроков – хорошая новость для ЦСКА. Это не означает, что состав укомплектован, однако бесплатное усиление сейчас как нельзя кстати.

Егор Погостнов («Локомотив»)

Егор Погостнов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

19-летний защитник появился в основе «Локо» в апреле 2023 года. А в новом сезоне Погостнов продолжил попадать в состав. В 1-м туре с «Рубином» Егор остался в запасе, а затем провёл три матча подряд в старте: с «Факелом» и ЦСКА в РПЛ, а также с «Уралом» в Кубке. В кубковой игре с «Рубином» Погостнов снова остался в запасе. Но его всё равно можно считать игроком основной обоймы.

«Локомотив» испытывает проблемы в защите, Михаил Галактионов ищет наиболее сильное сочетание. Большое игровое время для Погостнова – индикатор, что тренер верит в футболиста. Кстати, в матче с ЦСКА, который «Локо» проиграл со счётом 1:4, единственный гол красно-зелёных с углового забил именно Егор. Если «Локомотив» не купит новых защитников, то Погостнов, вероятно, продолжит частенько появляться в составе.

Никита Салтыков («Крылья Советов»)

Никита Салтыков Фото: pfcks.ru

18-летнего вингера «Крылья Советов» приобрели в феврале 2022-го, забрав из академии «Чертаново». Прошлый сезон Салтыков провёл в аренде в «Акроне», а теперь вернулся в Самару. И его звёздный час наступил в матче 3-го тура РПЛ с «Ростовом». Никита вышел в стартовом составе и оформил дубль ещё в первом тайме. Сначала он нанёс точный дальний удар на 10-й минуте, а на 35-й замкнул подачу со штрафного. До этого Салтыков отметился голевой передачей в Кубке России с «Балтикой» (2:3), а также провёл около 30 минут в матче РПЛ с «Динамо». Никита помог «Крыльям» совершить камбэк: он выходил при счёте 1:3, а завершилась игра вничью – 3:3. В общем, Игорь Осинькин открывает ещё одного таланта для РПЛ.

Егор Карпицкий («Крылья Советов»)

Егор Карпицкий Фото: pfcks.ru

19-летний белорусский форвард перебрался в Самару летом. «Крылья» приобрели его у солигорского «Шахтёра» за € 1 млн. Солидная сумма для самарцев. Но и Карпицкий оказался футболистом, способным сразу усилить команду. На его счету уже три матча в РПЛ, в которых он набрал 2 (1+1) результативных очка. Егор ассистировал во встрече 2-го тура с «Динамо» (3:3), отдав пас Фернандо Костанце. А в следующей игре забил «Ростову». Карпицкий достаточно техничен при росте 188 см, что делает его опасным в разных ситуациях. С таким интересным подбором игроков «Крылья» занимают третье место после трёх туров. Неудивительно!

Игорь Дмитриев («Урал»)

Игорь Дмитриев Фото: fc-ural.ru

У юного полузащитника «Урала» интересная семья. Его отец – экс-нападающий сборной СССР, «Зенита», ЦСКА и «Спартака» Сергей Дмитриев. В составе «Зенита» он стал чемпионом СССР 1984 года, с ЦСКА – чемпионом СССР 1991-го, а со «Спартаком» – чемпионом России в сезоне-1997. Ещё Дмитриев-старший участвовал в Евро-1988. Мать Игоря – Светлана Лаухова – 10-кратная чемпионка России в беге с барьерами. Серебряный призёр чемпионата Европы в помещении 1998 года, участница Олимпиады-2000.

19-летнего вингера «Урал» приобрёл у «Ленинградца» летом 2023 года за € 170 тыс. Несмотря на большой скачок в классе, Дмитриев часто появляется на поле. На его счету 67 минут в РПЛ: он выходил в играх с ЦСКА (27 минут), «Пари НН» (17) и «Оренбургом» (23). Также Виктор Гончаренко доверял вингеру в Кубке. Дмитриев отыграл тайм с «Локомотивом» и вышел на 14 минут с «Ростовом». Игорь попал к сильному тренеру, который даст многое талантливому игроку. Вопросов к профессионализму нет. С такими родителями вряд ли можно расслабиться! Так что ждём от Дмитриева прогресса и роста до статуса основного игрока «Урала».

Тамерлан Мусаев («Балтика»)

Тамерлан Мусаев Фото: РИА Новости

Мусаев перешёл в «Балтику» в феврале 2020 года. Тамерлан – старожил команды, но в РПЛ дебютировал только сейчас. 22-летний нападающий провёл 80 минут в игре с «Сочи», весь матч со «Спартаком» и тайм с «Факелом». Но именно воронежцам Мусаев забил первый гол в лиге. К слову, без него «Балтика» не одержала бы победу — 2:1.

В прошлом сезоне Тамерлан занял седьмое место в списке бомбардиров Первой лиги, забив девять голов. В этом году он может показать себя в РПЛ и заинтересовать серьёзные клубы. Несмотря на относительно зрелый возраст, Тамерлан – ещё молодой по меркам РПЛ. Потенциал для роста есть. Ждём от него голов и прогресса!