Судейский скандал в Первой лиге! Калешина удалили, а «Акрон» впервые проиграл. Видео

«Акрон», «Акрон», «Акрон». Тольяттинского клуба на старте сезона было так много, что его заранее записали в главные фавориты на победу в Мелбет Первой лиге. Было за что: команда Евгения Калешина оказалась единственной, кто за четыре тура одержал четыре победы. Со стопроцентным показателем «Акрон» приехал в Хабаровск, где такие же цели с повышением в РПЛ преследует «СКА-Хабаровск».

«Акрон» сопротивлялся не только сопернику, но и судье

Именно такое впечатление, вероятно, сложилось у болельщиков тольяттинской команды. Главный судья Андрей Фисенко, по версии тренерского штаба «Акрона», пропустил несколько фолов соперника, но перед этим в матче успел случиться гол.

На 16-й минуте мяч оказался в штрафной гостей, где после двух ударов он был успешно заблокирован вратарём и игроками обороны «Акрона». Однако с третьей попытки Кириллу Никитину всё же удалось пробить над головами защитников и упавшего на колени Сергея Волкова. Так был открыт счёт в матче.

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Забегая вперёд, стандарты стали больной темой для команды Калешина. Однако в середине тайма специалиста больше беспокоила работа судьи Фисенко. Игроки ушли на водопой, по ходу которого тренер отправил несколько упрекающих слов в адрес бокового судьи. Тот подозвал главного, с которым у тренера состоялся следующий разговор:

– Правила есть, правила есть, – начал Калешин.

– Сейчас продолжите, ещё раз говорю. – Фисенко показал Евгению первую жёлтую карточку и произнёс данную фразу.

– Правила есть, – не останавливался Калешин.

Фисенко показал вторую жёлтую карточку и удалил Калешина в середине первого тайма. Главного тренера «Акрона» пришлось оттаскивать от судьи.

«СКА-Хабаровск» — «Акрон» Фото: Скриншот

Калешин возмутился после того, как в одном из эпизодов Фисенко не зафиксировал блокировку от игрока «Хабаровска», когда «Акрон» пытался начать контратаку. Вероятно, у специалиста были и другие претензии к арбитру, но до конфликта эмоции на скамейке тольяттинцев вызвал только данный эпизод. Жёлтую получил и Михаил Семёнов, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Акрона».

Разборки гостей с рефери продолжились и после удаления Калешина. В одном из эпизодов в штрафной упал капитан «Акрона» Антон Килин и был очень возмущён неназначенным пенальти.

Второй тайм не был богат на события, как первый, за исключением последних десяти минут. Сначала команды обменялись моментами и при большей доле везения могли забивать второй гол в матче. «Акрон» устроил ад для соперника: у «СКА-Хабаровск» практически не было возможности выйти не только со своей половины поля, но и из своей штрафной. Владимиру Сугробову пришлось несколько раз вступать в игру, самый опасный момент был у Андреса Понсе. Венесуэлец бил в упор, но вратарю удалось сложиться и отбить мяч ногой.

Для «Акрона» это поражение стало первым спустя четыре победных матча. Тольяттинцы остаются на первом месте, но могут уступить его «Тюмени», которая в туре играет с «КАМАЗом» на выезде. А «СКА-Хабаровск» набрал 10 очков и пока поднялся на вторую строчку. Для хабаровчан, помимо победы, был ещё один радостный повод после матча. Игроки качали вратаря Сугробова, у которого родился сын.