Команда россиянина устроила сенсацию в ЛЧ. В серии пенальти выбила французский топ-клуб!

Завершились матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Теперь участникам отбора осталось пройти всего одну стадию турнира для попадания на групповой этап. Рассказываем о главных событиях ответных встреч и парах раунда плей-офф.

Результаты третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

«Арис» (Кипр) — «Ракув» (Польша) — 0:1 (первый матч 1:2)

— 0:1 (первый матч 1:2) «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Слован» (Словакия) — 3:1 (2:1)

— «Слован» (Словакия) — 3:1 (2:1) «Галатасарай» (Турция) — «Олимпия» (Словения) – 1:0 (3:0)

— «Олимпия» (Словения) – 1:0 (3:0) «Спарта» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания) – 3:3 (2:4 пен.) (0:0)

– 3:3 (2:4 пен.) (0:0) «Мольде» (Норвегия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 2:0 (д.вр.) (1:2)

– «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 2:0 (д.вр.) (1:2) «Динамо» Загреб (Хорватия) – АЕК (Греция) – 1:2.

Матч АЕК — «Динамо» Загреб был перенесён с 8 на 19 августа из-за столкновений болельщиков.

Путь представителей лиг

«ТСЦ Бачка Топола» (Сербия) — «Брага» (Португалия) – 1:4 (0:3)

– 1:4 (0:3) «Серветт» (Швейцария) — «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:1 (1:2)

– 1:1 (1:2) «Марсель» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) – 2:1 (3:5 пен.) (0:1)

– 2:1 (3:5 пен.) (0:1) «Штурм» (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) – 1:3 (1:4).

«Панатинаикос» Лодыгина сенсационно выбил «Марсель»

Экс-голкипер сборной России Юрий Лодыгин всё ближе в возвращению на групповой этап Лиги чемпионов, где когда-то выступал с «Зенитом». Его «Панатинаикос» неожиданно переиграл по сумме двух матчей «Марсель». Впрочем, наш легионер не играл – обе встречи он посмотрел со скамейки запасных.

Сражение греков с французами – настоящая драма! «Панатинаикос» выиграл дома со счётом 1:0. А в ответной встрече выстрелил свежий трансфер «Марселя». Подписанный на правах свободного агента из «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг разрывал оборону соперников. Нападающий открыл счёт уже на второй минуте: открылся под передачу за спины защитников, обыграл итальянского вратаря Альберто Бриньоли и послал мяч в сетку. А перед перерывом Обамеянг оформил дубль, здорово сыграв на опережение после кросса справа.

Но греки умудрились спастись, когда шансов на это почти не оставалось – на 90+10-й минуте! «Панатинаикос» реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой Маттео Гендузи. В итоге всё решилось в серии пенальти. Перед ней тренер «Марселя» поменял основного голкипера Пау Лопеса на Рубена Бланко, а вот серб Иван Йованович не стал выпускать Лодыгина вместо Бриньоли. И не прогадал! Сейв итальянца, отразившего удар главного неудачника матча Гендузи, принёс «Панатинаикосу» победу.

Команда Ондуа вылетела от шотландцев

Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа выбывает со своей командой из квалификации Лиги чемпионов в Лигу Европы. Его «Серветт» оказался слабее «Рейнджерс». Первый матч в Шотландии, проигранный швейцарцами со счётом 1:2, полузащитник пропустил, так как ему не дали британскую визу. А вот в ответном матче Ондуа вышел в основе, уже на 11-й минуте получил жёлтую карточку и отыграл 70 минут.

Швейцарцы сделали счёт по сумме двух матчей равным уже в середине первого тайма, когда хавбек Дерек Кутеса получил передачу в левом полуфланге и отправил мяч в дальний верхний угол ворот «Рейнджерс». Однако во втором тайме Джеймс Тавернье подтвердил репутацию забивного защитника – гол капитана на 50-й минуте стал победным в противостоянии.

Экс-игроки «Краснодара» и «Спартака» тащат «Копенгаген» в ЛЧ

Совершенно потрясающим по сюжету получился матч «Спарты» с «Копенгагеном». После нулевой ничьей в Дании команды наколотили шесть мячей в Чехии, но и этого не хватило для определения сильнейшего. Уже на 14-й секунде (!) экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счёт: принял мяч на линии штрафной, развернулся и удачно попал. «Спарта» отыгралась только на 80-й минуте благодаря крутому проходу Велько Бирманчевича. В дополнительное время чехи дважды выходили вперёд, но датчане дважды отыгрывались благодаря голам бывшего полузащитника «Краснодара» Виктора Классона. Оба раза «Копенгаген» спасали стандарты. Сначала после аута Классон выиграл борьбу за позицию и протолкнул мяч в ворота с линии вратарской, а потом после подачи выбежал из толпы игроков и нанёс точный удар головой. В серии пенальти Виктор тоже забил, а вот чехи два раза промахнулись и покинули турнир.

Фарерская сказка закончилась в Норвегии

Невозможно было поверить, что команда с Фарерских островов когда-нибудь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, но «КИ Клаксвик» едва не сотворил чудо. По крайней мере, в раунд плей-офф, от которого один шаг до большой ЛЧ, фарерский чемпион точно мог выйти. После побед над «Ференцварошем» и «Хеккеном» команда Магне Хосета обыграла дома и «Мольде» со счётом 2:1. А вот в Норвегии всё же не вытянула – проиграла 0:2. Хотя «КИ Клаксвик» был близок к ничьей (во втором тайме хозяев спасла от пропущенного гола перекладина) и довёл игру до дополнительного времени. До серии пенальти оставалось 10 минут, когда «Мольде» забил победный мяч после углового. Теперь фарерцы поборются за путёвку на групповой этап Лиги Европы.

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

«Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Янг Бойз» (Швейцария)

«Антверпен» (Бельгия) – АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия)

«Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания)

«Мольде» (Норвегия) – «Галатасарай» (Турция).

Путь представителей лиг