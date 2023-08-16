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Лига чемпионов, третий квалификационный раунд, обзор матчей 15 августа 2023 года: результаты, календарь, главные события

Команда россиянина устроила сенсацию в ЛЧ. В серии пенальти выбила французский топ-клуб!
Анатолий Романов
Команда россиянина устроила сенсацию в ЛЧ
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Главное в отборе ЛЧ: «Панатинаикос» Лодыгина неожиданно прошёл «Марсель», а экс-игрок «Краснодара» сотворил крутой дубль.

Завершились матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Теперь участникам отбора осталось пройти всего одну стадию турнира для попадания на групповой этап. Рассказываем о главных событиях ответных встреч и парах раунда плей-офф.

Главные события второго квалификационного раунда ЛЧ
Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса
Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса

Результаты третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Путь чемпионов

  • «Арис» (Кипр) — «Ракув» (Польша) — 0:1 (первый матч 1:2)
  • «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Слован» (Словакия) — 3:1 (2:1)
  • «Галатасарай» (Турция) — «Олимпия» (Словения) – 1:0 (3:0)
  • «Спарта» (Чехия) — «Копенгаген» (Дания) – 3:3 (2:4 пен.) (0:0)
  • «Мольде» (Норвегия) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 2:0 (д.вр.) (1:2)
  • «Динамо» Загреб (Хорватия) – АЕК (Греция) – 1:2.

Матч АЕК — «Динамо» Загреб был перенесён с 8 на 19 августа из-за столкновений болельщиков.

Путь представителей лиг

  • «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия) — «Брага» (Португалия) – 1:4 (0:3)
  • «Серветт» (Швейцария) — «Рейнджерс» (Шотландия) – 1:1 (1:2)
  • «Марсель» (Франция) — «Панатинаикос» (Греция) – 2:1 (3:5 пен.) (0:1)
  • «Штурм» (Австрия) — ПСВ (Нидерланды) – 1:3 (1:4).

«Панатинаикос» Лодыгина сенсационно выбил «Марсель»

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 22:00 МСК
Марсель
Марсель, Франция
Окончен
2 : 1
3 : 5
Панатинаикос
Афины, Греция
1:0 Обамеянг – 2'   2:0 Обамеянг – 45+1'   2:1 Иоаннидис – 90+10'

Экс-голкипер сборной России Юрий Лодыгин всё ближе в возвращению на групповой этап Лиги чемпионов, где когда-то выступал с «Зенитом». Его «Панатинаикос» неожиданно переиграл по сумме двух матчей «Марсель». Впрочем, наш легионер не играл – обе встречи он посмотрел со скамейки запасных.

Сражение греков с французами – настоящая драма! «Панатинаикос» выиграл дома со счётом 1:0. А в ответной встрече выстрелил свежий трансфер «Марселя». Подписанный на правах свободного агента из «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг разрывал оборону соперников. Нападающий открыл счёт уже на второй минуте: открылся под передачу за спины защитников, обыграл итальянского вратаря Альберто Бриньоли и послал мяч в сетку. А перед перерывом Обамеянг оформил дубль, здорово сыграв на опережение после кросса справа.

Но греки умудрились спастись, когда шансов на это почти не оставалось – на 90+10-й минуте! «Панатинаикос» реализовал 11-метровый, назначенный за игру рукой Маттео Гендузи. В итоге всё решилось в серии пенальти. Перед ней тренер «Марселя» поменял основного голкипера Пау Лопеса на Рубена Бланко, а вот серб Иван Йованович не стал выпускать Лодыгина вместо Бриньоли. И не прогадал! Сейв итальянца, отразившего удар главного неудачника матча Гендузи, принёс «Панатинаикосу» победу.

Команда Ондуа вылетела от шотландцев

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Кутеса – 22'   1:1 Тавернье – 50'

Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа выбывает со своей командой из квалификации Лиги чемпионов в Лигу Европы. Его «Серветт» оказался слабее «Рейнджерс». Первый матч в Шотландии, проигранный швейцарцами со счётом 1:2, полузащитник пропустил, так как ему не дали британскую визу. А вот в ответном матче Ондуа вышел в основе, уже на 11-й минуте получил жёлтую карточку и отыграл 70 минут.

Швейцарцы сделали счёт по сумме двух матчей равным уже в середине первого тайма, когда хавбек Дерек Кутеса получил передачу в левом полуфланге и отправил мяч в дальний верхний угол ворот «Рейнджерс». Однако во втором тайме Джеймс Тавернье подтвердил репутацию забивного защитника – гол капитана на 50-й минуте стал победным в противостоянии.

Экс-игроки «Краснодара» и «Спартака» тащат «Копенгаген» в ЛЧ

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Спарта П
Прага, Чехия
Окончен
3 : 3
2 : 4
Копенгаген
Копенгаген, Дания
0:1 Дж. Ларссон – 1'   1:1 Бирманчевич – 80'   2:1 Лячи – 105'   2:2 Классон – 105+3'   3:2 Олатунджи – 107'   3:3 Классон – 112'

Совершенно потрясающим по сюжету получился матч «Спарты» с «Копенгагеном». После нулевой ничьей в Дании команды наколотили шесть мячей в Чехии, но и этого не хватило для определения сильнейшего. Уже на 14-й секунде (!) экс-нападающий «Спартака» Джордан Ларссон открыл счёт: принял мяч на линии штрафной, развернулся и удачно попал. «Спарта» отыгралась только на 80-й минуте благодаря крутому проходу Велько Бирманчевича. В дополнительное время чехи дважды выходили вперёд, но датчане дважды отыгрывались благодаря голам бывшего полузащитника «Краснодара» Виктора Классона. Оба раза «Копенгаген» спасали стандарты. Сначала после аута Классон выиграл борьбу за позицию и протолкнул мяч в ворота с линии вратарской, а потом после подачи выбежал из толпы игроков и нанёс точный удар головой. В серии пенальти Виктор тоже забил, а вот чехи два раза промахнулись и покинули турнир.

Фарерская сказка закончилась в Норвегии

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 20:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
2 : 0
ДВ
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
1:0 Эриксен – 18'   2:0 Линнес – 112'

Невозможно было поверить, что команда с Фарерских островов когда-нибудь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов, но «КИ Клаксвик» едва не сотворил чудо. По крайней мере, в раунд плей-офф, от которого один шаг до большой ЛЧ, фарерский чемпион точно мог выйти. После побед над «Ференцварошем» и «Хеккеном» команда Магне Хосета обыграла дома и «Мольде» со счётом 2:1. А вот в Норвегии всё же не вытянула – проиграла 0:2. Хотя «КИ Клаксвик» был близок к ничьей (во втором тайме хозяев спасла от пропущенного гола перекладина) и довёл игру до дополнительного времени. До серии пенальти оставалось 10 минут, когда «Мольде» забил победный мяч после углового. Теперь фарерцы поборются за путёвку на групповой этап Лиги Европы.

Подробности поражения «КИ Клаксвика» в Норвегии
Драма Фарер в Лиге чемпионов! Такому «сантиметровому» вылету сложно не сочувствовать
Драма Фарер в Лиге чемпионов! Такому «сантиметровому» вылету сложно не сочувствовать

Раунд плей-офф Лиги чемпионов

Путь чемпионов

  • «Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Янг Бойз» (Швейцария)
  • «Антверпен» (Бельгия) – АЕК (Греция)/«Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Ракув» (Польша) – «Копенгаген» (Дания)
  • «Мольде» (Норвегия) – «Галатасарай» (Турция).

Путь представителей лиг

  • «Рейнджерс» (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды)
  • «Брага» (Португалия) – «Панатинаикос» (Греция).
Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов
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