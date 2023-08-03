Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса

Завершился второй отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов. По итогам состоявшихся во вторник и среду матчей определились 12 команд, которые сделали шаг в сторону группового этапа и сыграют в третьем раунде. Рассказываем о главных событиях ответных встреч – ниже результаты.

Путь чемпионов

«Галатасарай» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 1:0 (первый матч – 2:2)

– «Жальгирис» (Литва) – 1:0 (первый матч – 2:2) «Олимпия» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:1 (1:1)

– «Лудогорец» (Болгария) – 2:1 (1:1) «Карабах» (Азербайджан) – «Ракув» (Польша) – 1:1 (2:3)

«Хеккен» (Швеция) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 3:3 (3:4 пен.) (0:0)

– 3:3 (3:4 пен.) (0:0) «Мольде» (Норвегия) – ХИК (Финляндия) – 2:0 (0:1)

– ХИК (Финляндия) – 2:0 (0:1) «Копенгаген» (Дания) – «Брейдаблик» (Исландия) – 6:3 (2:0)

– «Брейдаблик» (Исландия) – 6:3 (2:0) «Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Шериф» (Молдавия) – 4:1 (д. вр.) (0:1)

– «Шериф» (Молдавия) – 4:1 (д. вр.) (0:1) БАТЭ (Беларусь) – «Арис» (Кипр) – 3:5 (2:6)

– 3:5 (2:6) «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – 2:2 (1:0)

– «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – 2:2 (1:0) «Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 0:2 (0:4).

Путь представителей лиг

«Панатинаикос» (Греция) – «Днепр-1» (Украина) – 2:2 (3:1)

– «Днепр-1» (Украина) – 2:2 (3:1) «Генк» (Бельгия) – «Серветт» (Швейцария) – 2:2 (1:4 пен.) (1:1).

Единственный россиянин идёт дальше. Его команда выбила украинцев

Единственным представителем России во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов был голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. Правда, экс-игрок «Зенита» и нашей национальной команды не вышел на поле во встречах с «Днепром-1». Лодыгин – сменщик итальянца Альберто Бриньоли (в прошлом сезоне Юрий сыграл только шесть матчей во всех турнирах), поэтому смотрел футбол со скамейки запасных.

«Панатинаикос» — «Днепр-1» Фото: Yannis Halas/IMAGO/ТАСС

Зато за «Панатинаикос» против украинцев сыграли защитники Хёрдур Магнуссон (экс-игрок ЦСКА) и Тин Едвай (экс-«Локомотив»), а также полузащитник Тонни де Вильена (экс-«Краснодар»). После выездной победы со счётом 3:1 греки неожиданно создали себе проблемы в Афинах: уступали 1:2 к середине второго тайма. Очень красивый гол забил форвард Артём Довбик, который совершил проход к воротам Бриньоли, обыграв в штрафной троих соперников. Тем не менее дубль словенского форварда Андража Шпорара вывел Лодыгина и компанию в следующий раунд.

«Арис» без Кокорина рвётся в группу Лиги чемпионов

В прошлом сезоне Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра и помог «Арису» выиграть первый в истории этого клуба чемпионский титул. Летом 2023-го наш нападающий вернулся в «Фиорентину», а «Арис», у которого до сих пор не получается договориться о выкупе россиянина, вынужден пробиваться в групповой этап ЛЧ без своей главной звезды. Пока всё складывается успешно. Команда Алексея Шпилевского на пару с БАТЭ выдала два феерических матча суммарно с 16 (!) голами.

Чемпион Кипра фактически решил исход противостояния ещё в первой игре, победив на своём поле со счётом 6:2. Во второй встрече – условно домашней для БАТЭ в Венгрии – «Арис» выиграл уже со счётом 5:3. Команда Шпилевского эффективно использовала свободное пространство для контратак, ловила соперника на ошибках после прессинга. Интересно, что голкипер БАТЭ Андрей Кудравец, пропустивший 11 мячей, близок к переходу в московское «Динамо» за € 500 тыс.

Вслед за Черчесовым от команды с Фарерских островов вылетели шведы

Чемпион Фарерских островов «КИ Клаксвик» – главная сенсация квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда норвежца Магне Хосета прошла «Ференцварош» (0:0 дома и 3:0 в гостях), спровоцировав отставку Станислава Черчесова, а во втором — выбила «Хеккен».

Шведы, как и венгры, добыли на Фарерских островах нулевую ничью. А в ответной встрече в Гётеборге команды устроили настоящую перестрелку! «КИ Клаксвик» снова забил первым, потом дважды пропустил, однако всё же сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Там «Хеккен» вышел вперёд на 105+1-й минуте, но ещё через четыре минуты болельщики увидели очередной трюк в исполнении фарерского гранда. Автогол вратаря шведов Петера Абрахамссона перевёл игру в серию пенальти.

«Клаксвику» дважды повезло с ошибками Абрахамссона, пропускавшего простые мячи после стандартов. А в серии пенальти он оказался хуже своего коллеги и соотечественника Йонатана Юханссона. Гости допустили один промах с «точки», а хозяева два – и вылетели.

Чудесное спасение «Серветта» с Ондуа

Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа вернулся этим летом из «Ганновера» в «Серветт» (из швейцарского клуба он и переходил в немецкий) и в первых же матчах нового сезона поучаствовал в потрясающем противостоянии с «Генком». «Серветт» совершил маленькое чудо, вдесятером пройдя бельгийцев.

Первый матч в Женеве завершился вничью 1:1. Ондуа вышел на замену, сыграв около 15 минут. Ответная игра в Генке началась ужасно для «Серветта», так как гости уже на третьей минуте потеряли нападающего Энцо Кривелли, получившего прямую красную карточку. А на исходе получаса хозяева забили с пенальти. Тем не менее швейцарцы сумели в меньшинстве отыграть этот гол. Во втором тайме они снова пропустили и ещё раз забили – вот это сила воли! Игра ушла в дополнительное время, на 106-й минуте на поле появился Ондуа. С помощью Гаэля «Серветт» дотянул до серии пенальти, а там реализовал все свои удары, в отличие от «Генка», игроки которого дважды промахнулись. Возможно, мы увидим Ондуа, играющего в бутсах с российским флагом, на групповом этапе ЛЧ.

«Генк» – «Серветт» Фото: Jimmy Bolcina/Getty Images

Сын забил три гола команде отца

В матче «Копенгагена» с «Брейдабликом» произошёл уникальный случай. 18-летний исландский нападающий датчан Орри Оскарссон забил три гола в ворота команды, которую тренирует… его отец Оскар Торвальдссон. 49-летний специалист после игры в столице Дании, очевидно, испытывал смешанные чувства.

Исход дуэли «Копенгагена» и «Брейдаблика», в общем-то, не вызывал сомнений уже после первой встречи, исландцы проиграли дома 0:2. В Дании они ненадолго обрели надежду, открыв счёт на девятой минуте, но потом голы в их ворота посыпались как из рога изобилия (закончили 6:3). В первух двух Оскарссон не участвовал, а в третьем отдал голевой пас экс-нападающему «Спартака» Джордану Ларссону. Швед забил, сыграв в стеку с Орри и реализовав выход один на один.

После этого Оскарссон оформил хет-трик за 11 минут. Забивал и правой ногой, и левой, блестяще решая эпизоды за счёт открываний за спины защитников и индивидуальных действий. Между прочим, до этого у Орри был всего 1 гол в 11 матчах за «Копенгаген».

Ниже пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

«Ракув» (Польша) – «Арис» (Кипр)

«Слован» (Словакия) – «Маккаби» Хайфа (Израиль)

АЕК (Греция) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Олимпия» (Словения) – «Галатасарай» (Турция)

«Копенгаген» (Дания) – «Спарта» (Чехия)

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Мольде» (Норвегия).

Путь представителей лиг

«Брага» (Португалия) – «ТСЦ Бачка-Топола» (Сербия)

«Рейнджерс» (Шотландия) – «Серветт» (Швейцария)

«Панатинаикос» (Греция) – «Марсель» (Франция)

ПСВ (Нидерланды) – «Штурм» (Австрия).

Матчи пройдут 8-9 и 15 августа.