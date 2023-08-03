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Лига чемпионов, второй квалификационный раунд: главные события – проход команд Юрия Лодыгина и Гаэля Ондуа, календарь

Не только Черчесов пострадал от Фарерских островов! В Лиге чемпионов продолжаются чудеса
Анатолий Романов
Лига чемпионов, второй квалификационный раунд
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А команды Юрия Лодыгина и Гаэля Ондуа прошли в третий квалификационный раунд. Главное в квалификации.

Завершился второй отборочный раунд квалификации Лиги чемпионов. По итогам состоявшихся во вторник и среду матчей определились 12 команд, которые сделали шаг в сторону группового этапа и сыграют в третьем раунде. Рассказываем о главных событиях ответных встреч – ниже результаты.

Путь чемпионов

  • «Галатасарай» (Турция) – «Жальгирис» (Литва) – 1:0 (первый матч – 2:2)
  • «Олимпия» (Словения) – «Лудогорец» (Болгария) – 2:1 (1:1)
  • «Карабах» (Азербайджан) – «Ракув» (Польша) – 1:1 (2:3)
  • «Хеккен» (Швеция) – «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – 3:3 (3:4 пен.) (0:0)
  • «Мольде» (Норвегия) – ХИК (Финляндия) – 2:0 (0:1)
  • «Копенгаген» (Дания) – «Брейдаблик» (Исландия) – 6:3 (2:0)
  • «Маккаби» Хайфа (Израиль) – «Шериф» (Молдавия) – 4:1 (д. вр.) (0:1)
  • БАТЭ (Беларусь) – «Арис» (Кипр) – 3:5 (2:6)
  • «Слован» (Словакия) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – 2:2 (1:0)
  • «Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия) – 0:2 (0:4).

Путь представителей лиг

  • «Панатинаикос» (Греция) – «Днепр-1» (Украина) – 2:2 (3:1)
  • «Генк» (Бельгия) – «Серветт» (Швейцария) – 2:2 (1:4 пен.) (1:1).

Единственный россиянин идёт дальше. Его команда выбила украинцев

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2023, вторник. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
2 : 2
Днепр-1
Днепр, Украина
1:0 Шпорар – 15'   1:1 Довбик – 24'   1:2 Сарапий – 54'   2:2 Шпорар – 70'
Удаления: нет / Танчик – 75'

Единственным представителем России во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов был голкипер «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. Правда, экс-игрок «Зенита» и нашей национальной команды не вышел на поле во встречах с «Днепром-1». Лодыгин – сменщик итальянца Альберто Бриньоли (в прошлом сезоне Юрий сыграл только шесть матчей во всех турнирах), поэтому смотрел футбол со скамейки запасных.

«Панатинаикос» — «Днепр-1»

«Панатинаикос» — «Днепр-1»

Фото: Yannis Halas/IMAGO/ТАСС

Зато за «Панатинаикос» против украинцев сыграли защитники Хёрдур Магнуссон (экс-игрок ЦСКА) и Тин Едвай (экс-«Локомотив»), а также полузащитник Тонни де Вильена (экс-«Краснодар»). После выездной победы со счётом 3:1 греки неожиданно создали себе проблемы в Афинах: уступали 1:2 к середине второго тайма. Очень красивый гол забил форвард Артём Довбик, который совершил проход к воротам Бриньоли, обыграв в штрафной троих соперников. Тем не менее дубль словенского форварда Андража Шпорара вывел Лодыгина и компанию в следующий раунд.

Как команда российского вратаря упустила титул
Драма Лодыгина в Греции. Взял пенальти в решающем матче, а титул — упустил
Драма Лодыгина в Греции. Взял пенальти в решающем матче, а титул — упустил

«Арис» без Кокорина рвётся в группу Лиги чемпионов

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
01 августа 2023, вторник. 21:00 МСК
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Окончен
3 : 5
Арис
Лимасол, Кипр
0:1 Shavy – 8'   1:1 Громыко – 25'   1:2 Гомис – 26'   1:3 Кажу – 35'   2:3 Мартынов – 48'   2:4 Bengtsson – 56'   2:5 Стемпиньски – 74'   3:5 Лаптев – 90+3'

В прошлом сезоне Александр Кокорин стал лучшим игроком чемпионата Кипра и помог «Арису» выиграть первый в истории этого клуба чемпионский титул. Летом 2023-го наш нападающий вернулся в «Фиорентину», а «Арис», у которого до сих пор не получается договориться о выкупе россиянина, вынужден пробиваться в групповой этап ЛЧ без своей главной звезды. Пока всё складывается успешно. Команда Алексея Шпилевского на пару с БАТЭ выдала два феерических матча суммарно с 16 (!) голами.

Чемпион Кипра фактически решил исход противостояния ещё в первой игре, победив на своём поле со счётом 6:2. Во второй встрече – условно домашней для БАТЭ в Венгрии – «Арис» выиграл уже со счётом 5:3. Команда Шпилевского эффективно использовала свободное пространство для контратак, ловила соперника на ошибках после прессинга. Интересно, что голкипер БАТЭ Андрей Кудравец, пропустивший 11 мячей, близок к переходу в московское «Динамо» за € 500 тыс.

Вслед за Черчесовым от команды с Фарерских островов вылетели шведы

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 20:00 МСК
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Окончен
3 : 3
3 : 4
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
0:1 Фредриксберг – 17'   1:1 Сана – 24'   2:1 Лаюни – 48'   2:2 Фредриксберг – 53'   3:2 Садик – 105'   3:3 Абрахамссон – 109'

Чемпион Фарерских островов «КИ Клаксвик» – главная сенсация квалификации Лиги чемпионов. В первом раунде команда норвежца Магне Хосета прошла «Ференцварош» (0:0 дома и 3:0 в гостях), спровоцировав отставку Станислава Черчесова, а во втором — выбила «Хеккен».

Шведы, как и венгры, добыли на Фарерских островах нулевую ничью. А в ответной встрече в Гётеборге команды устроили настоящую перестрелку! «КИ Клаксвик» снова забил первым, потом дважды пропустил, однако всё же сравнял счёт и перевёл игру в дополнительное время. Там «Хеккен» вышел вперёд на 105+1-й минуте, но ещё через четыре минуты болельщики увидели очередной трюк в исполнении фарерского гранда. Автогол вратаря шведов Петера Абрахамссона перевёл игру в серию пенальти.

«Клаксвику» дважды повезло с ошибками Абрахамссона, пропускавшего простые мячи после стандартов. А в серии пенальти он оказался хуже своего коллеги и соотечественника Йонатана Юханссона. Гости допустили один промах с «точки», а хозяева два – и вылетели.

Чудесное спасение «Серветта» с Ондуа

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 20:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
2 : 2
1 : 4
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Трезор – 28'   1:1 Конья – 36'   1:2 Бедья – 63'
Удаления: нет / Кривелли – 3'

Камерунец с российским паспортом Гаэль Ондуа вернулся этим летом из «Ганновера» в «Серветт» (из швейцарского клуба он и переходил в немецкий) и в первых же матчах нового сезона поучаствовал в потрясающем противостоянии с «Генком». «Серветт» совершил маленькое чудо, вдесятером пройдя бельгийцев.

Первый матч в Женеве завершился вничью 1:1. Ондуа вышел на замену, сыграв около 15 минут. Ответная игра в Генке началась ужасно для «Серветта», так как гости уже на третьей минуте потеряли нападающего Энцо Кривелли, получившего прямую красную карточку. А на исходе получаса хозяева забили с пенальти. Тем не менее швейцарцы сумели в меньшинстве отыграть этот гол. Во втором тайме они снова пропустили и ещё раз забили – вот это сила воли! Игра ушла в дополнительное время, на 106-й минуте на поле появился Ондуа. С помощью Гаэля «Серветт» дотянул до серии пенальти, а там реализовал все свои удары, в отличие от «Генка», игроки которого дважды промахнулись. Возможно, мы увидим Ондуа, играющего в бутсах с российским флагом, на групповом этапе ЛЧ.

«Генк» – «Серветт»

«Генк» – «Серветт»

Фото: Jimmy Bolcina/Getty Images

Сын забил три гола команде отца

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
6 : 3
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
0:1 Сванторссон – 9'   1:1 Гонсалвеш – 33'   2:1 Ашури – 35'   3:1 Дж. Ларссон – 37'   4:1 Оускарссон – 45+1'   5:1 Оускарссон – 47'   5:2 Стейндорссон – 51'   6:2 Оускарссон – 56'   6:3 Гюннлёйхссон – 75'

В матче «Копенгагена» с «Брейдабликом» произошёл уникальный случай. 18-летний исландский нападающий датчан Орри Оскарссон забил три гола в ворота команды, которую тренирует… его отец Оскар Торвальдссон. 49-летний специалист после игры в столице Дании, очевидно, испытывал смешанные чувства.

Исход дуэли «Копенгагена» и «Брейдаблика», в общем-то, не вызывал сомнений уже после первой встречи, исландцы проиграли дома 0:2. В Дании они ненадолго обрели надежду, открыв счёт на девятой минуте, но потом голы в их ворота посыпались как из рога изобилия (закончили 6:3). В первух двух Оскарссон не участвовал, а в третьем отдал голевой пас экс-нападающему «Спартака» Джордану Ларссону. Швед забил, сыграв в стеку с Орри и реализовав выход один на один.

После этого Оскарссон оформил хет-трик за 11 минут. Забивал и правой ногой, и левой, блестяще решая эпизоды за счёт открываний за спины защитников и индивидуальных действий. Между прочим, до этого у Орри был всего 1 гол в 11 матчах за «Копенгаген».

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Ниже пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Путь чемпионов

  • «Ракув» (Польша) – «Арис» (Кипр)
  • «Слован» (Словакия) – «Маккаби» Хайфа (Израиль)
  • АЕК (Греция) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
  • «Олимпия» (Словения) – «Галатасарай» (Турция)
  • «Копенгаген» (Дания) – «Спарта» (Чехия)
  • «КИ Клаксвик» (Фарерские острова) – «Мольде» (Норвегия).

Путь представителей лиг

  • «Брага» (Португалия) – «ТСЦ Бачка-Топола» (Сербия)
  • «Рейнджерс» (Шотландия) – «Серветт» (Швейцария)
  • «Панатинаикос» (Греция) – «Марсель» (Франция)
  • ПСВ (Нидерланды) – «Штурм» (Австрия).

Матчи пройдут 8-9 и 15 августа.

Календарь матчей квалификации Лиги чемпионов
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