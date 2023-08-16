7 топ-матчей четверга: «Карабах», «Астана», «Сабах» и другие рвутся в еврокубки

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⚽️ 20:00: ХИК — «Карабах», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Карабах» прорвётся в решающий раунд квалификации?

Азербайджанский клуб вылетел из отбора к Лиге чемпионов, во втором раунде уступив «Ракуву». Теперь «Карабах» сражается за группу Лиги Европы. Получается успешно. В домашней встрече с финским ХИКом команда Гурбана Гурбанова одержала победу со счётом 2:1. Впереди – ответная встреча в Хельсинки. Получится у «Карабаха» сохранить преимущество и выйти в отборочный раунд плей-офф? А также принести Азербайджану очки в таблице УЕФА.

Игроки «Карабаха» Фото: qarabagh.com

⚽️ 20:30: ПАОК — «Хайдук», Лига конференций, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: жаркое противостояние греческих и хорватских клубов

ПАОК и «Хайдук» — частые участники еврокубков. Но кто-то из них точно не не сыграет осенью в Лиге конференций. Первый матч, состоявшийся в Сплите, завершился нулевой ничьей. ПАОК благодаря этому становится фаворитом пары. Ответная игра состоится в Греции. Но у «Хайдука» остаются шансы. И греки, и хорваты достаточно эмоциональны. Один гол «Хайдука» придаст им положительный заряд, а вот ПАОК может и «поплыть». Ожидается тяжёлый с точки зрения эмоций матч.

Футболисты ПАОКа Фото: paokfc.gr

⚽️ 21:00: «Бешикташ» — «Нефтчи», Лига конференций, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: бронзовый призёр прошлого чемпионата Азербайджана покинет еврокубки?

И «Бешикташ», и «Нефтчи» стартовали со второго раунда квалификаций. «Орлы» обыграли албанскую «Тирану» (3:1, 2:0), а бакинцы прошли боснийский «Железничар» (2:2, 2:0). В третьем этапе жеребьёвка свела команды между собой. И уже в первой встрече «Бешикташ» показал разницу в классе, одержав гостевую победу – 3:1. У «Нефтчи» остаются лишь теоретические шансы на проход дальше. Обыграть «Бешикташ» в Стамбуле с разницей в три мяча – сверхсложная задача для бакинцев. Но пока не закончится ответный матч, «Нефтчи» точно не сдастся.

ФК «Нефтчи» Фото: neftchi.az

⚽️ 21:00: «Лудогорец» — «Астана», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: казахстанский топ-клуб удержит преимущество и пройдёт дальше?

«Лудогорец» и «Астана» начинали еврокубковую кампанию с Лиги чемпионов. Но во втором раунде болгарский клуб проиграл словенской «Олимпии», а астанинцы – загребскому «Динамо». Команды опустились в Лигу Европы и попали друг на друга. В первой игре в Казахстане сильнее оказалась «Астана» — 2:1. В Болгарию команда едет с небольшим преимуществом. Но получится ли его удержать? «Лудогорец» — достаточно крепкий клуб, способный отыграть гандикап. «Астане» предстоит тяжелейшая игра.

ФК «Астана» Фото: fcastana.kz

⚽️ 21:00: «Генк» — «Олимпиакос», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: «Олимпиакос» не выстоит в Бельгии?

«Генк» — неудачник квалификации к Лиге чемпионов. Во втором раунде бельгийцы уступили швейцарскому «Серветту». Теперь «Генк» борется за право сыграть в группе Лиги Европы с мощным «Олимпиакосом». В Греции красно-белые одержали минимальную победу, а теперь клубы встретятся в Бельгии. У «Генка» неплохие шансы отыграться и забрать победу. В первом матче бельгийцы не выглядели хуже, а пропустили на первой минуте. Если «Генк» выйдет сконцентрированным, то у «Олимпиакоса» возникнут проблемы.

Футболисты «Генка» Фото: krcgenk.be

⚽️ 21:00: БАТЭ — «Шериф», Лига Европы, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: СНГ-дерби превращается в простую формальность?

БАТЭ попал в еврокубки благодаря дисквалификации солигорского «Шахтёра» и «Энергетика-БГУ» по итогам прошлого сезона чемпионата Беларуси. И, кажется, борисовцы совсем не готовы к Европе. Во втором раунде Лиги чемпионов БАТЭ дважды крупно уступил «Арису» (2:6, 3:5), хотя в первом прошёл албанский «Партизани». А в Лиге Европы белорусы встретились с молдавским «Шерифом». И уступили со счётом 1:5 в первом матче. Есть ли шансы отыграться? Лишь теоретические. Тем более что ответный матч команды играют лишь формально дома у БАТЭ. Встреча пройдёт в Венгрии. «Шериф» де-факто – в раунде плей-офф отбора в Лигу Европы.

БАТЭ — «Шериф» Фото: ФК БАТЭ

⚽️ 22:00: «Партизан» — «Сабах», Лига конференций, третий квалификационный раунд, ответный матч

Интрига: Мурад Мусаев выведет «Сабах» в группу Лиги конференций?

«Сабах» — первый в истории Азербайджана клуб, выигравший три подряд матча в дебютном сезоне в еврокубках. Успех – работа российского тренера Мурада Мусаева. В прошлом сезоне «Сабах» занял второе место в чемпионате (лучший результат в истории клуба). Теперь команда рвётся в группу Лиги конференций. В первом матче третьего раунда с «Партизаном» бакинцы одержали неожиданную победу со счётом 2:0. Теперь «Сабах» отправляется в Белград. Будет тяжело, но у клуба есть отличный задел. А дальше – всего один раунд до группового этапа.

ФК «Сабах» Фото: sabahfc.az

🎾 19:00–2:00: отдельное расписание тенниса

Из-за разницы во времени информация о важных теннисных турнирах, которые проходят сейчас, появляется поздно. Поэтому мы собираем матчи в отдельном материале – он появится здесь.