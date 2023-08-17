5 топ-матчей четверга в теннисе: Медведев, Касаткина, Джокович бьются в Цинциннати

За чем следить 17 августа на кортах мира.

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 18:00*: Александр Зверев (Германия, 16) — Даниил Медведев (Россия, 3), Цинциннати, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится 16-я встреча Зверева и Медведева?

Даниил Медведев успешно стартовал на «Мастерсе» в Цинциннати, обыграв итальянца Лоренцо Музетти. Теперь за место в 1/4 финала россиянин сразится со старым знакомым — Александром Зверевым из Германии. Только в официальных матчах теннисисты встречались 15 раз, и счёт — 9-6 в пользу Медведева, причём последние три в этом сезоне выиграл именно он — в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло и Риме. Кто окажется сильнее на этот раз? Победитель далее сыграет с лучшим теннисистом из пары Маккензи Макдональд — Адриан Маннарино.

Даниил Медведев Фото: Vaughn Ridley/Getty Images

🎾 21:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Ясмине Паолини (Италия, Q), Цинциннати, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: пробьётся ли Рыбакина в 1/4 финала Цинциннати?

Елена Рыбакина успешно стартовала на турнире в Цинциннати, одержав волевую победу над Еленой Остапенко. Теперь за место в 1/4 финала представительница Казахстана поспорит с итальянкой Ясмине Паолини. Девушки ранее встречались в этом году в Риме, и сильнее оказалась Рыбакина. Кто окажется сильнее сейчас? Победительница этого матча дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Линда Носкова — Кори Гауфф.

Елена Рыбакина Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 21:30*: Карлос Алькарас (Испания, 1) — Томми Пол (США, 14), Цинциннати, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Алькарас реванш за Торонто?

Первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас не без труда справился в первом матче на «Мастерсе» в Цинциннати с австралийцем Джорданом Томпсоном. Теперь в третьем круге 20-летний испанец сразится с американцем Томми Полом, который несколько дней назад выбил его в четвертьфинале Торонто. Сумеет ли Алькарас взять реванш за то досадное поражение? Победитель этого матча дальше померится силами с лучшим теннисистом из пары Стэн Вавринка — Макс Пёрселл.

Карлос Алькарас Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 00:00*: Дарья Касаткина (Россия, 14) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Цинциннати, третий круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: удастся ли Касаткиной сравнять счёт личных встреч с Соболенко?

Дарья Касаткина успешно преодолела два первых круга на турнире в Цинциннати, победив Питон Стирнс и Варвару Грачёву, в результате чего вернула себе звание первой ракетки России. Теперь Дарье предстоит встретиться со вторым номером посева Ариной Соболенко. Девушки до этого играли уже пять раз, и пока лидирует Соболенко — 3-2. Белоруска победила на «Ролан Гаррос» — 2020, Australian Open и в Мадриде-2021, а россиянка была сильнее в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. Удастся ли Касаткиной сравнять счёт личных встреч с грозной соперницей?

Дарья Касаткина Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

🎾 3:30*: Гаэль Монфис (Франция, SR) — Новак Джокович (Сербия, 2), Цинциннати, третий круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Монфис размочить счёт личных встреч с Джоковичем?

После месячной паузы Новак Джокович успешно вернулся в тур и победил первого соперника в Цинциннати. После того как серб взял первый сет, испанец Алехандро Давидович-Фокина отказался продолжить борьбу из-за травмы. В третьем круге Джокович сыграет с французом Гаэлем Монфисом, с которым у него самый крупный сухой счёт среди всех других соперников — 18-0. Сумеет ли Гаэль размочить счёт на этот раз? Победитель этого матча далее сыграет с лучшим теннисистом из пары Душан Лайович — Тейлор Фритц.