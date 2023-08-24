Сын ван Боммела сияет в первых матчах за АЗ. Но он совсем не похож на отца

Марк ван Боммел играл за такие топы, как «Барселона», «Бавария» и «Милан», а сейчас тренирует «Антверпен». Его сыновья выбрали футбол вслед за отцом. Томас ван Боммел пока пылит за клуб из второго бельгийского дивизиона, а вот карьера Рубена выглядит перспективнее: после прорывного сезона парень уехал на повышение в АЗ и уже зажёг.
Рубен ван Боммел (слева) с отцом
Фото: Joris Verwijst/Getty Images
Рубен ван Боммел — нетипичный игрок
Рубену 19 лет, играет на позиции левого вингера, правша. Рост — 186 см. Кажется исключением из правил: обычно такие рослые футболисты если и действуют в атаке, то только в центре, а он комфортно чувствует себя на фланге.
Рубен располагается высоко на поле в ожидании передач от партнёров. После получения мяча уходит в край на скорости и пытается прорваться в штрафную. Хорошо читает игру и может поддерживать атаку подключениями под прострелы. Прессингует оппонентов у их штрафной, но не любит возвращаться в оборону. Бывший игрок «Маастрихта» Роб Делахей говорит, что парню нужно прибавить в этом компоненте: «Я вижу, что Рубен избегает возвращений в оборону. Во втором дивизионе это не так заметно, а вот в Эредивизии придётся отрабатывать».
Рубен ван Боммел
Фото: Nesimages/Getty Images
Старт карьеры, переход в элитный дивизион
Карьера Рубена ван Боммела началась в структуре ПСВ. Там игрок провёл семь лет и ушёл в 2020 году в академию «Маастрихта». На это решение повлияло и увольнение отца с поста главного тренера основной команды.
«Увольнение отца сыграло свою роль. Люди начали смотреть на меня по-другому, хотя, может быть, это было больше в моей голове. После того сезона я решил уйти».
Рубен провёл два года в молодёжных командах, а перед началом предыдущего сезона пробился в первую. Сначала вингер выходил на замену, но ближе к середине игрового года стал основным футболистом. Доверие «Маастрихта» оправдалось: ван Боммел оформил 15+6 в 31 матче и вывел клуб в плей-офф Второго дивизиона. Ван Боммела признали лучшим молодым игроком турнира.
После такого перформанса за Рубена развернулась борьба среди клубов Эредивизии. В прессе писали, что им интересовалась половина представителей высшего дивизиона. В итоге выбор пал на АЗ. Решение вингер объяснил так: «Это очень профессиональный клуб, здесь доверяют молодёжи. У АЗ современная тренировочная база и хороший тренер».
«Маастрихт» получил выплату за трансфер (но, согласно Transfermarkt, неизвестно какую), хотя бóльшую часть сезона-2022/2023 ван Боммел провёл без контракта: «Я не уйду бесплатно, хочу позволить клубу заработать на мне».
Рубен ван Боммел в «Маастрихте»
Фото: Rene Nijhuis/Getty Images
В новом клубе Рубен начал мощно: в первом матче чемпионата Нидерландов оформил 1+1, а потом забил дебютный гол в Лиге конференций (уже во втором матче). Таким выступлением хавбек заработал первое попадание в расширенный список сборной Нидерландов U21 на матчи квалификации молодёжного Евро.
Рубен признаётся, что без сравнений с отцом никак: «Я немного похож на него характером. Иногда сравнения помогают, но иногда и вредят: кто-нибудь может сказать мне, что я не так хорош». Но его это не волнует: «Марк ван Боммел был Марком ван Боммелом, а я — это я».
Парень пишет собственную историю.
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