Роналду напомнил о своём величии. Оформил хет-трик и сделал голевую пяткой за «Аль-Наср»

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 5:0. Это первая победа команды Криштиану Роналду в новом сезоне.
Победа «Аль-Насра» – что-то редкое в этом сезоне. В первых двух турах Про-Лиги команда проиграла и потому плелась в конце турнирной таблицы. И, чтобы хоть немного приблизиться к лидерам, нужно было побеждать средний «Аль-Фатех».
Игру сделали главные звёзды «Аль-Насра» – Криштиану Роналду и Садио Мане. Португалец оформил хет-трик, сенегалец – дубль. Голы посыпались в ворота Якоба Ринне после 27-й минуты: два мяча он пропустил уже к перерыву, ещё три – во втором тайме.
Криштиану Роналду
Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images
После этой победы «Аль-Наср» подтянулся в середину таблицы, но дела пока всё равно плохи: три очка после трёх туров – грустный результат. Особенно если учесть, что «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» идут без потерь.
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