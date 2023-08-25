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«Аль-Фатех» — «Аль-Наср», хет-трик Криштиану Роналду в Саудовской Аравии, дубль Садио Мане, статистика

Роналду напомнил о своём величии. Оформил хет-трик и сделал голевую пяткой за «Аль-Наср»
Константин Кринский
Хет-трик Криштиану Роналду в Саудовской Аравии
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А у Садио Мане — дубль.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Фатех» в матче 3-го тура чемпионата Саудовской Аравии – 5:0. Это первая победа команды Криштиану Роналду в новом сезоне.

Саудовская Аравия - Про лига . 3-й тур
25 августа 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 5
Аль-Наср
Эр-Рияд
0:1 Мане – 27'     0:2 Роналду – 38'     0:3 Роналду – 55'     0:4 Мане – 81'     0:5 Роналду – 90+6'    

Победа «Аль-Насра» – что-то редкое в этом сезоне. В первых двух турах Про-Лиги команда проиграла и потому плелась в конце турнирной таблицы. И, чтобы хоть немного приблизиться к лидерам, нужно было побеждать средний «Аль-Фатех».

Игру сделали главные звёзды «Аль-Насра» – Криштиану Роналду и Садио Мане. Португалец оформил хет-трик, сенегалец – дубль. Голы посыпались в ворота Якоба Ринне после 27-й минуты: два мяча он пропустил уже к перерыву, ещё три – во втором тайме.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

После этой победы «Аль-Наср» подтянулся в середину таблицы, но дела пока всё равно плохи: три очка после трёх туров – грустный результат. Особенно если учесть, что «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли» идут без потерь.

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