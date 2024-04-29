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Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, что изменилось во втором тайме матча с «Локо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, что изменилось во втором тайме матча с «Локомотивом» (3:2).

«Наверное, больше стали атаковать, находиться с мячом, добавлять остроты на острие атаки и больше, наверное, ещё и бить по воротам. Поэтому получилось забить удачно», — сказал Хлусевич в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 28 апреля завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.