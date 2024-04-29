Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, что изменилось во втором тайме матча с «Локо»

Защитник «Спартака» Хлусевич ответил, что изменилось во втором тайме матча с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич ответил, что изменилось во втором тайме матча с «Локомотивом» (3:2).

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Наверное, больше стали атаковать, находиться с мячом, добавлять остроты на острие атаки и больше, наверное, ещё и бить по воротам. Поэтому получилось забить удачно», — сказал Хлусевич в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 28 апреля завершился матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступал Кирилл Левников. Матч завершился победой хозяев со счётом 3:2.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 42 очка за 26 матчей. «Локомотив» находится на пятой строчке, заработав 41 очко.

Материалы по теме
Что со «Спартаком» делает Слишкович?! Не сработала даже магия «Локо»
Что со «Спартаком» делает Слишкович?! Не сработала даже магия «Локо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android