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Будущий тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Мохамеду Салаху

Будущий тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Мохамеду Салаху
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Будущий главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот, ныне возглавляющий «Фейенорд», принял решение по будущему нападающего Мохамеда Салаха в английском клубе.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, нидерландский специалист «чрезвычайно заинтересован» в том, чтобы египетский форвард продолжил выступления в «Ливерпуле».

Напомним, Мохамед Салах перешёл в «Ливерпуль» из итальянской «Ромы» в 2017 году. В нынешнем сезоне Мохамед Салах провёл за английскую команду 41 матч во всех турнирах, в которых отметился 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Рыночная стоимость 31-летнего игрока, по информации интернет-портала Transfermarkt, составляет € 65 млн.

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