«Спартак» обратился к болельщикам после победы в дерби с «Локомотивом»

«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«Спасибо вам за этот день, красно-белые!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. «Локомотив», находится на пятом месте, набрав 41 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 50 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Пари НН», а «Локомотив» проведёт матч с «Ростовом». Матчи пройдут 5 и 6 мая соответственно.

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