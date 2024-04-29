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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в дерби с «Локомотивом»

«Спартак» обратился к болельщикам после победы в дерби с «Локомотивом»
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«Спартак» обратился к болельщикам после победы в матче 26-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Напомним, встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

МИР Российская Премьер-лига . 26-й тур
28 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 2
Локомотив М
Москва
1:0 Бонгонда – 44'     1:1 Сулейманов – 51'     2:1 Медина – 56'     3:1 Хлусевич – 67'     3:2 Сарвели – 71'    

«Спасибо вам за этот день, красно-белые!» — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

На данный момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 42 очка. «Локомотив», находится на пятом месте, набрав 41 очко. Возглавляет турнирную таблицу «Зенит», который набрал 50 очков.

В следующем туре чемпионата России «Спартак» встретится с «Пари НН», а «Локомотив» проведёт матч с «Ростовом». Матчи пройдут 5 и 6 мая соответственно.

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