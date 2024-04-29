Тренер ЦСКА Федотов прокомментировал спорный гол в ворота «Балтики»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о спорном голе нападающего Кирилла Глебова в матче 26-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:3).

«С нашей позиции ничего не видно. Мы по видео смотрели — думаю, только специальный повтор может определить этот гол. Мы же недавно были свидетелями «эль-класико», где ни один из повторов не дал чёткой оценки пересечения линии ворот. Если были бы сомнения, то гол не засчитали бы», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Напомним, после удара Глебова многие засомневались, что мяч пересёк линию ворот, однако во время матча арбитр Ян Бобровский принял решение засчитать взятие ворот.

На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

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