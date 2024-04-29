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Полузащитник «Манчестер Сити» Силва: «Реал» — странная команда

Полузащитник «Манчестер Сити» Силва: «Реал» — странная команда
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о «Реале», которому команда проиграла в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Реал» — странная команда. Иногда кажется, что ты владеешь игрой, а они откуда ни возьмись дважды бегут в контратаке и забивают два гола, потому что их игроки по отдельности очень хороши. Они настолько быстры и сильны в контратаках, что контролировать их непросто.

Если атаковать слишком большим количеством игроков, они перейдут в контратаку. Если вы не атакуете большим количеством игроков, создается впечатление, что вы недостаточно эффективны. Поэтому в игре сложно принимать такие решения», — приводит слова Силвы AS.

В полуфинале Лиги чемпионов «Реал» встретится с «Баварией».

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