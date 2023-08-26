«Арсенал» и «МЮ» выдали почти идентичные матчи: шокирующее начало, пенальти, камбэк

В 3-м туре «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» начали свои матчи одновременно. Оба топ-клуба играли на своём поле, и оба пропустили уже в самом начале.

Гол, который пропустил «Арсенал» на первой же минуте (на 57-й секунде), получился удивительным. Сначала обрезался Парти, который обычно стабилен. Потом уже у Перейры не удался удар – полузащитник пробил издали неестественно мягко. А затем уже Рамсдейл дёрнулся сначала вперёд, потом назад и, пятясь, потерял ворота. Мяч запрыгнул в ближний угол.

«МЮ» продержался до второй минуты, пока не пошёл подавать угловой. Получилось опасно, но для собственных ворот. Мяч быстро перехватили гости, а Авонийи пробежал половину поля и без проблем забил. Пожалуй, «МЮ» удивил даже больше, потому что потом снова пропустил – получилось дважды за четыре минуты. Отличился защитник Боли, который даже не бил по воротам, а просто позволил мячу отскочить от него удачно для «Фореста».

Вечер продолжил удивлять. Получилось так, что «МЮ» отыгрался с 0:2 даже быстрее, чем «Арсенал» с 0:1. У Манчестера удались две классные комбинации, после которых отличились сначала Эриксен и Каземиро. Бразилец в этом матче обязан был забивать больше. На 26-й минуте он не попал с метра в пустые ворота. Во втором случае, когда Каземиро забивал, у него была примерно такая же убойная позиция.

Каземиро («Манчестер Юнайтед») Фото: Stu Forster/Getty Images

В конце матча и «МЮ», и «Арсенал» сделали камбэки, поведя в счёте. Символично, что обеим командам выйти вперёд помогли пенальти. Лондонцы забили два мяча за две минуты. Сначала с 11 метров точно пробил Сака, а затем отличился вышедший в перерыве Нкетиа (забил, когда в чужой штрафной уже 20 секунд лежал соперник – не с пенальти). У «МЮ» же победный гол с пенальти забил Фернандеш.

Будто мало было сходства в этих матчах, так ещё в обоих случаях гости получили красную карточку. Причём удаление на «Олд Траффорд» выглядело спорным. Уорролл явно сфолил на Фернандеше, но, возможно, на жёлтую – есть большие сомнения, что у португальца получался выход один на один с вратарём.

И всё же, в результате отличия в матче оказались фундаментальные. «МЮ» выиграл – 3:2, хотя проигрывал в два мяча. «Арсенал» тоже перевернул игру, но всё-таки удержать преимущество не смог. «Фулхэм» в конце отличился, хоть и оставался в меньшинстве. На 87-й минуте при угловом все забыли про Пальинью, который после подачи пробил в одно касание в дальний угол – 2:2.

Кстати, в обоих матчах последний гол остался за португальцами.