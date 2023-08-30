9 топ-матчей четверга: Месси, Хайкин, Медведев и ждём Кокорина

Каким будет последний день лета: ночью очередные подвиги Лео в МЛС, днём и вечером — еврокубки и US Open — 2023.

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⚽️ 2:30: «Интер Майами» — «Нэшвилл», МЛС, групповой этап, Восточная конференция

Интрига: «Интер Майами» одержит вторую победу в чемпионате при Месси?

Новый клуб Лионеля Месси выиграл Кубок лиг MLS + MX, а теперь вернулся к выступлениям в чемпионате. В первом туре после возобновления «Интер Майами» обыграл «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0). Интересно, что клуб занимает предпоследнее, 14-е место в Восточной конференции. Шансы на плей-офф ещё сохраняются, но для этого команде Месси нужно побеждать во всех матчах. Следующий – с «Нэшвиллом», занимающим седьмое место. Но какая разница, где располагается твой соперник, если за тебя Месси?

Лионель Месси Фото: Bruce Bennett/Getty Images

⚽️ 19:00: «Будё-Глимт» — «Сепси ОСК», Лига конференций, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: команда Хайкина окажется в основном этапе ЛК?

«Будё-Глимт» остался всего шаг до группы Лиги конференций. Нужно всего лишь обыграть дома румынский «Сепси ОСК». В гостях норвежцы сыграли результативную ничью (2:2) – неплохой исход. Но дома необходимо забирать победу. Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин рвётся в основной раунд еврокубков. Поболеем за нашего игрока!

«Будё-Глимт» Фото: glimt.no

⚽️ 19:00: «Карабах» — «Олимпия», Лига Европы, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: один из грандов чемпионата Азербайджана близок к Лиге Европы

«Карабах» прошёл одну стадию отбора ЛЧ, но затем проиграл во втором раунде «Ракуву» и спустился в квалификацию Лиги Европы. Ранее бакинцы обыграли финский ХИК, в раунде плей-офф досталась словенская «Олимпия». И в первом матче в Любляне «Карабах» легко разобрался с соперником – 2:0. Теперь нужно довести дело до логического конца. Достаточно не проиграть с разницей более чем в один мяч.

«Карабах» Фото: qarabagh.com

🎾 19:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер О’Коннелл (Австралия), US Open — второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Даниил Медведев пробиться в третий круг?

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев набирает ход. В первом раунде нынешнего розыгрыша он за час с небольшим разгромил венгра Аттилу Балажа. Теперь россиянину достался соперник посложнее — австралиец Кристофер О’Коннелл. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Медведева — на US Open — 2020 и в Дохе-2023. Сумеет ли Даниил пройти в третий круг? Победитель этого матча дальше сыграет с лучшим теннисистом из пары Фелипе Мелигени — Себастьян Баэс.

Даниил Медведев Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 Отдельное расписание US Open — 2023

Один из четырёх турниров «Большого шлема», Открытый чемпионат США, стартовал 28 августа. Утром в четверг здесь появится отдельное расписание топ-матчей.

⚽️ 20:00: «Шериф» — «КИ Клаксвик», Лига Европы, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: чемпион Молдавии споткнётся об обидчика Черчесова?

«Шериф» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграл вничью в гостях с «КИ Клаксвиком». Фарерцы пошумели в еврокубках, пройдя два раунда в ЛЧ. В первом этапе они выкинули из квалификации «Ференцварош», заодно уволив Станислава Черчесова. А затем разобрались с шведским «Хеккеном». Не повезло в третьем раунде с норвежским «Мольде», но вот «Шерифу» борьбу навязывают. Несмотря на то что в первом матче «КИ Клаксвик» не выиграл, шансы на положительный итог остаются. Но и «Шериф» вряд ли хочет остаться без Лиги Европы.

«Шериф» Фото: fc-sheriff.com

⚽️ 21:00: «Фиорентина» — «Рапид», Лига конференций, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: «фиалки» сенсационно пролетят мимо еврокубков?

Финалист прошедшего розыгрыша Лиги конференций – «Фиорентина» — близка к провалу в текущей квалификации. В первом матче раунда плей-офф с «Рапидом» итальянцы потерпели поражение – 0:1. Да, играли в Австрии, но клуб уровня «Фиорентины» обязан уверенно проходить отбор. Исправить ситуацию можно во Флоренции. Но и «Рапид» готов воспользоваться небольшим преимуществом. Кокорин останется без еврокубков?

«Фиорентина» Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

⚽️ 21:30: «Бешикташ» — «Динамо» Киев, Лига конференций, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: Луческу поплатится за слова про сборную Африки?

Первая встреча между «Бешикташем» и киевским «Динамо» закончилась не игрой, а послематчевыми словами. Главный тренер киевлян Мирча Луческу заявил, что его клуб играл не с «Бешикташем», а «со сборной Африки». Позже румынский специалист объяснял, что его слова неверно поняли, но вряд ли это интересует турецкую сторону. «Бешикташ» и так добыл преимущество в гостях, а теперь вдвойне хочет обыграть «Динамо» в Стамбуле. Получится у украинского клуба совершить камбэк или шансы потеряны?

«Бешикташ» Фото: Sedat Suna/EPA/ТАСС

⚽️ 21:30: «Айнтрахт» Франкфурт — «Левски», Лига конференций, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: одна из лучших команд последних лет в Германии проиграет болгарскому гранду?

«Айнтрахт» стартовал в отборе Лиги конференций сразу с раунда плей-офф. Франкфуртскому клубу достался болгарский «Левски», до этого прошедший два этапа. В Софии команды сыграли вничью – 1:1. «Левски» показал, что статус фаворита не поможет «Айнтрахту» пройти легко. Так что и в Германии команде придётся попотеть. Шансы на проход хорошие, но вдруг «Левски» выдаст лучший матч за последние годы? Да и софийский клуб – один из самых популярных в Болгарии. Болельщики ждут чуда!

«Айнтрахт» Фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

⚽️ 21:30: «Брюгге» — «Осасуна», Лига конференций, раунд плей-офф — ответный матч

Интрига: Испания потеряет одного участника еврокубков?

«Осасуна» заняла седьмое место в прошлом сезоне Примеры и вышла в еврокубки. Памплонцы стартовали с плей-офф ЛК. Но в первом матче с «Брюгге» в Бельгии потерпели поражение. Не лучший заход. Теперь команде Хагобы Аррасате необходима домашняя победа. Иначе Испания лишится одного участника еврокубков ещё до старта групповых этапов. Нечастая ситуация. «Осасуна» обязана не подвести свою страну! Но у «Брюгге» своё мнение на этот счёт.