7 топ-матчей четверга в теннисе: Медведев, Самсонова, Рублёв на US Open

Программа коротко:

Время в материале указано по Москве.

🎾 19:30*: Людмила Самсонова (Россия, 14) – Тамара Корпач (Германия), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Самсонова свой рекорд на US Open?

24-летняя Людмила Самсонова приближается к своему рекорду на «Шлемах» — четвёртый круг, до которого она добиралась на Уимблдоне-2021 и US Open — 2022. В соперницы по второму кругу нынешнего розыгрыша ей досталась 28-летняя немка Тамара Корпач, с которой россиянка ещё не встречалась. Победительница матча в третьем раунде сыграет с лучшей теннисисткой из пары Янина Викмайер — Мэдисон Кис.

Людмила Самсонова Фото: Clive Brunskill/Getty Images

🎾 19:30*: Екатерина Александрова (Россия, 22) – Леся Цуренко (Украина), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: размочит ли Александрова счёт в матчах с Цуренко?

Екатерина Александрова преодолела отчаянное сопротивление финалистки US Open — 2021 Лейлы Фернандес на старте нынешнего розыгрыша. Теперь 28-летней россиянке предстоит решить ещё одну непростую задачу — как справиться с неудобной соперницей Лесей Цуренко? Украинка побеждала Екатерину во всех четырёх их предыдущих матчах — на Australian Open — 2019, в Праге-2020, Линце-2021, в Портороже-2022. Сумеет ли Александрова размочить счёт личных встреч? Победительница этого матча в третьем круге встретится с лучшей теннисисткой из пары Мартина Тревизан — Маркета Вондроушова.

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

🎾 20:00*: Джоди Бёррэдж (Великобритания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Соболенко с обидчицей Блинковой?

Арина Соболенко успешно стартовала на US Open и теперь во втором круге сыграет с британкой Джоди Бёррэдж, занимающей 96-е место в рейтинге WTA. На пути к этому матчу Бёррэдж выбила из сетки россиянку Анну Блинкову. Джоди и Арина ранее друг с другом не встречались. Победительница матч сыграет в третьем круге с лучшей теннисисткой из пары Каролина Плишкова — Клара Бюрель.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

🎾 21:30*: Элина Свитолина (Украина, 26) – Анастасия Павлюченкова (Россия), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сравняет ли Свитолина счёт личных встреч с Павлюченковой?

Во втором круге US Open поклонников тенниса ждёт интересное противостояние финалистки «Ролан Гаррос» – 2021 Анастасии Павлюченковой и полуфиналистки US Open — 2019 Элины Свитолиной. Девушки до этого играли пять раз, и счёт личных встреч был 3-2 в пользу россиянки. Павлюченкова была сильнее на Турнире чемпионок — 2013, в Пекине-2015 и на Australian Open — 2017, а Элина отличилась в Токио-2016 и Риме-2020. Победительница нового матча в третьем круге US Open встретится с лучшей теннисисткой из пары Патрисия-Мария Циг — Джессика Пегула.

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

🎾 21:30*: Гаэль Монфис (Франция, SR) – Андрей Рублёв (Россия, 8), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как сыграет Рублёв с французским ветераном?

Андрей Рублёв после серии неудач наконец-то смог преодолеть барьер первого круга на крупном турнире. Теперь за место в 1/16 финала US Open россиянину предстоит сразиться с французским ветераном Гаэлем Монфисом. Теннисисты ранее встречались дважды и обменялись победами. В финале Дохи-2018 сильнее оказался Гаэль, а в Цинциннати-2021 уже первенствовал Андрей. Победитель нового матча в третьем круге сыграет с лучшим теннисистом из пары Маттео Берреттини — Артур Риндеркнеш.

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

🎾 2:00*: Дарья Касаткина (Россия, 13) – Софья Кенин (США), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: чем завершится матч Касаткиной с чемпионкой Australian Open — 2020?

Первая ракетка России Дарья Касаткина в рамках второго круга Открытого чемпионата США померяется силами с чемпионкой Australian Open — 2020 Софьей Кенин. Девушки уже встречались трижды, и по личным встречам ведёт Софья — 2-1. Она была сильнее в Майами-2018 и Дубае-2019, а вот последний их поединок остался за Касаткиной — в Сиднее-2022. Кто же пробьётся в третий круг US Open — 2023? Победительницу там ждёт встреча с лучшей теннисисткой из пары Гретье Миннен — Сачия Викери.

Дарья Касаткина Фото: Sarah Stier/Getty Images

🎾 3:30*: Даниил Медведев (Россия, 3) – Кристофер О’Коннелл (Австралия), US Open – второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Даниил Медведев пробиться в третий круг?

Чемпион US Open — 2021 Даниил Медведев набирает ход. В первом раунде нынешнего розыгрыша он за час с небольшим разгромил венгра Аттилу Балажа. Теперь россиянину достался соперник посложнее — австралиец Кристофер О’Коннелл. Ранее теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях успех был на стороне Медведева — на US Open — 2020 и в Дохе-2023. Сумеет ли Даниил пройти в третий круг? Победитель этого матча дальше сыграет с лучшим теннисистом из пары Фелипе Мелигени — Себастьян Баэс.