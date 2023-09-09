Черчесов против Карреры! Легенды «Спартака» и звёзды сыграют в память о Цымбаларе. LIVE

Друзья, всем привет! В этом году исполняется 10 лет со дня, когда нас покинул Илья Цымбаларь — одна из главных звёзд великого состава «Спартака» 90-х. В память о футболисте РФС организовал матч с интереснейшей вывеской. Сегодня, 9 сентября, на домашнем стадионе красно-белых «Открытие Банк Арена» сыграют легенды «Спартака» и сборная мира.

В составе легенд «Спартака» мы увидим Егора Титова, Дмитрия Аленичева, Александра Мостового, Андрея Тихонова, Романа Павлюченко и других кумиров болельщиков. А их соперниками станут звёзды, в разное время выступавшие в чемпионате России.

Тренерский состав тоже крайне интересен и ярок. Руководить «Спартаком» будут Олег Романцев и Станислав Черчесов, а сборную мира доверили Массимо Каррере.

Матч памяти Ильи Цымбаларя начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» будет следить за развитием событий. Присоединяйтесь!

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