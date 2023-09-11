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Египет U23 — Россия, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, 11 сентября 2023, где смотреть, Узбекистан — Россия

Россия снова сыграет с Египтом! Получится ли у команды Карпина победить без Карпина? LIVE
Никита Паглазов
Египет — Россия
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Главный тренер будет с другой половиной команды в Катаре. А ещё играет молодёжка!

Сегодня, 11 сентября, состоится второй товарищеский матч сборной России с олимпийской командой Египта. В первой встрече победителя выявить не удалось – 1:1. Также эта встреча примечательна ещё и тем, что главного тренера нашей национальной команды на игре не будет. Начало — в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
11 сентября 2023, понедельник. 19:00 МСК
Египет U23
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А до этого, в 16:00 мск, начнут играть молодёжные сборные России и Узбекистана. Нашим парням предстоит рубиться в Бухаре.

Товарищеские матчи U21 - 2023 . Товарищеские матчи U21
11 сентября 2023, понедельник. 16:00 МСК
Узбекистан U21
Не начался
Россия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А пока до матча главной сборной есть время, советуем ознакомиться с фактурой предыдущей встречи. Тем более что та случилась всего несколько дней назад.

Позитива не так уж и много:
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Кстати, по словам Виктора Онопко, часть тренерского штаба, которая будет в Египте, останется на связи с Карпиным – по телефону.

Список футболистов, которые отправились на игру:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Владислав Тороп (ЦСКА, Москва).
Защитники: Виктор Александров («Пари Нижний Новгород»), Андрей Лангович, Илья Вахания, Виктор Мелёхин, Данила Прохин (все – «Ростов», Ростов-на-Дону), Даниил Денисов («Спартак», Москва), Вячеслав Литвинов («Сочи»).
Полузащитники: Дмитрий Васильев, Александр Коваленко (оба – «Зенит» Санкт-Петербург), Ярослав Гладышев («Динамо», Москва), Никита Ермаков (ЦСКА, Москва), Кирилл Кравцов («Сочи), Ярослав Михайлов («Пари Нижний Новгород»), Степан Оганесян («Оренбург»), Никита Салтыков («Крылья Советов», Самара), Даниил Кузнецов («Рубин», Казань), Сергей Пиняев («Локомотив», Москва).
Нападающие: Тамерлан Мусаев («Балтика», Калининград), Владислав Шитов («Крылья Советов», Самара).

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