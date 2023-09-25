Жизнь в Катаре после чемпионата мира. Что стало со знаковыми местами турнира

Почти год спустя после чемпионата мира в Катаре мало что напоминает о том, что девять месяцев назад здесь проходил самый главный турнир футбольного мира. Лишь изредка в городе встречаются ограждения, обтянутые выцветшим на солнце брезентом в стилистике турнира, и фигуры талисмана катарского ЧМ – Лаиба. Страна живёт дальше, и сейчас Доха готовится принять ещё одно крупное событие – садоводческую выставку Expo 2023, которая стартует здесь в октябре и продлится до конца марта следующего года. Её проведут в Al Bidda Park – по соседству с площадью, где в прошлом году располагалась главная фан-зона. Интересно, что для упрощения въезда туристов на выставку власти страны активировали Hayya Card – тот самый местный Fan ID, который действовал здесь во время чемпионата мира.

Пока непосредственно на самом месте фан-зоны происходит стройка – ведутся финальные приготовления к Expo, хотя бóльшая часть объектов уже готова и ждёт посетителей.

Жизнь в Катаре после чемпионата мира Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Рядом с фан-зоной – длинная набережная Корниш, которая на время ЧМ-2022 стала крупнейшим «театром»: здесь проводились выступления артистов и культурные мероприятия, там же располагались киоски с едой и напитками.

Набережная Корниш в Дохе Фото: «Чемпионат»

Площадь у метро в Дохе Фото: «Чемпионат»

Набережная, по которой можно было пройти от главной фан-зоны до рынка Сук-Вакиф, была украшена флагами и атрибутами турнира, а сейчас же из символов чемпионата мира тут только одинокий и потрёпанный солнцем и ветрами Лаиб.

Скульптура Лаиба Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сук-Вакиф, где во время ЧМ собирались болельщики, днём пустует (что неудивительно – в +40°С гулять тут выходят явно только самые смелые). В лавках ассортимент форм сборных сменился на футболки саудовских клубов и джерси «Интер Майами», традиционные сувениры заменили те, что были с символикой чемпионата мира.

Рынок Сук Вакиф Фото: «Чемпионат»

Рынок Сук Вакиф Фото: «Чемпионат»

Рынок Сук Вакиф Фото: «Чемпионат»

В метро больше никто не кричит «This Way», а поезда теперь ходят не каждые 30 секунд, а раз в три минуты.

Метро в Дохе Фото: Getty Images/«Чемпионат»

Большого фан-шопа больше нет, но небольшой закуток с сувенирной продукцией чемпионата мира удалось найти в одном из торговых центров. Сейчас там в два раза дешевле распродают остатки, поэтому ассортимент довольно скудный: точилки, карандаши, плавки, полотенца, несколько футболок, пакеты – ничего, что цепляло бы глаз.

Фанатская деревня, которая была заполонена сотнями разноцветных вагончиков, всё ещё есть, но сейчас там распродают остатки – огнетушители, кондиционеры, киоски, туалеты, какие-то детали. Сами отели-вагончики тоже можно купить – девушка, которая там работает, сказала, что их активно берут. Также Катар отправил Турции и Сирии порядка 10 000 мобильного жилья, использованного для фанатов, в качестве гуманитарной помощи после землетрясения.

Фанатская деревня Фото: «Чемпионат»

Стадион «Лусаил», принимавший финал, открыт для посетителей, но только для прогулок вокруг – внутрь не пускают, потому что сейчас стадион готовят к Кубку Азии, который пройдёт здесь зимой. Рядом со стадионом – потрёпанные вывески, какая-то стройка и пустующий бульвар.

Жизнь в Катаре после чемпионата мира Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вообще, возвращение в Доху спустя год после чемпионата мира вызывает смешанные чувства: это некий микс из ностальгии и непривычности, ведь вокруг так пусто и тихо. Но при этом нельзя сказать, что жизнь здесь остановилась, а после турнира страна замедлилась – наоборот, машин на дорогах стало больше, в метро достаточно много народу, строек стало меньше, а удобств для пешеходов и жителей – больше. Впереди – новые большие события, отличный толчок для которых дал как раз чемпионат мира.