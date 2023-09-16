«Так судить просто нельзя». Что не так со скандальным удалением защитника ЦСКА Роши. Видео

Главный матч 8-го тура РПЛ — игра ЦСКА и «Крыльев» в Москве. Первые — всё ещё с амбициями бороться за первые места в лиге, вторые — сенсационно идут наверху первые семь туров. Игра в принципе ожидания как от главной оправдала: практически за полчаса команды забили три гола. «Крылья» выигрывали — 2:1.
Ключевым при таком раскладе должен был стать второй тайм. Так и случилось. И первый важнейший эпизод — удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши на 62-й минуте. Случилось оно после контакта с Сергеем Бабкиным. При этом судья Артём Любимов показал вторую карточку бразильцу не сразу. Можете сами оценить этот эпизод.
Роша с удалением спорил, Любимова освистывали болельщики, а мы разобрали его решение с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым.
— Во-первых, перед эпизодом со второй жёлтой карточкой Роша симулировал, — считает Федотов, — и Любимов не стал за это наказывать. Ну, не стал — окей, хотя с симуляциями у нас вроде как борются. Теперь к самому эпизоду. Сначала Любимов продолжил игру, потом свистнул, чтобы позвать врачей. Дальше — пришёл к месту столкновения, что-то там начал ходить, бродить. И тут показал карточку.
Что было в самом эпизоде? Да ничего там не было. Роша играл в мяч. После этого ему некуда было убрать ногу, а игрок «Крыльев» подставил ногу под соперника. Это чисто игровой момент, при этом судья изначально вообще продолжил игру! Ему подсказал резервный арбитр Буланов, у которого опыта — две игры в РПЛ. Это просто смешно. Любимов поплыл, он теряется в единоборствах, он потерял нити игры. Так судить просто нельзя.
Удаление внезапно ЦСКА даже помогло. Скорее, морально. Хозяева мощно пошли вперёд и отыгрались за 15 минут до конца основного времени матча — забил Фёдор Чалов.
А как считаете вы, нужно ли было удалять Виллиана Рошу в матче с «Крыльями»?
- 16 сентября 2023
-
17:57
-
17:54
-
17:49
-
17:44
-
17:42
-
17:39
-
17:35
-
17:35
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:20
-
17:19
-
17:11
-
17:09
-
17:08
-
17:05
-
17:03
-
17:01
-
16:57
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:42
-
16:40
-
16:35
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:02
-
15:55
-
15:46