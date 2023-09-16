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ЦСКА — «Крылья Советов» — 2:2, разбор судейства, удаление Виллиана Роши, видео, мнение эксперта, 16 сентября 2023

«Так судить просто нельзя». Что не так со скандальным удалением защитника ЦСКА Роши. Видео
Максим Пахомов
Что не так со скандальным удалением защитника ЦСКА
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Виллиан Роша заработал вторую жёлтую карточку от судьи Любимова. И Игорь Федотов с этим не согласен.

Главный матч 8-го тура РПЛ — игра ЦСКА и «Крыльев» в Москве. Первые — всё ещё с амбициями бороться за первые места в лиге, вторые — сенсационно идут наверху первые семь туров. Игра в принципе ожидания как от главной оправдала: практически за полчаса команды забили три гола. «Крылья» выигрывали — 2:1.

Ключевым при таком раскладе должен был стать второй тайм. Так и случилось. И первый важнейший эпизод — удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши на 62-й минуте. Случилось оно после контакта с Сергеем Бабкиным. При этом судья Артём Любимов показал вторую карточку бразильцу не сразу. Можете сами оценить этот эпизод.

Роша с удалением спорил, Любимова освистывали болельщики, а мы разобрали его решение с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым.

— Во-первых, перед эпизодом со второй жёлтой карточкой Роша симулировал, — считает Федотов, — и Любимов не стал за это наказывать. Ну, не стал — окей, хотя с симуляциями у нас вроде как борются. Теперь к самому эпизоду. Сначала Любимов продолжил игру, потом свистнул, чтобы позвать врачей. Дальше — пришёл к месту столкновения, что-то там начал ходить, бродить. И тут показал карточку.

Что было в самом эпизоде? Да ничего там не было. Роша играл в мяч. После этого ему некуда было убрать ногу, а игрок «Крыльев» подставил ногу под соперника. Это чисто игровой момент, при этом судья изначально вообще продолжил игру! Ему подсказал резервный арбитр Буланов, у которого опыта — две игры в РПЛ. Это просто смешно. Любимов поплыл, он теряется в единоборствах, он потерял нити игры. Так судить просто нельзя.

Удаление внезапно ЦСКА даже помогло. Скорее, морально. Хозяева мощно пошли вперёд и отыгрались за 15 минут до конца основного времени матча — забил Фёдор Чалов.

А как считаете вы, нужно ли было удалять Виллиана Рошу в матче с «Крыльями»?

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