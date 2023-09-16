Виллиан Роша заработал вторую жёлтую карточку от судьи Любимова. И Игорь Федотов с этим не согласен.

«Так судить просто нельзя». Что не так со скандальным удалением защитника ЦСКА Роши. Видео

Главный матч 8-го тура РПЛ — игра ЦСКА и «Крыльев» в Москве. Первые — всё ещё с амбициями бороться за первые места в лиге, вторые — сенсационно идут наверху первые семь туров. Игра в принципе ожидания как от главной оправдала: практически за полчаса команды забили три гола. «Крылья» выигрывали — 2:1.

Ключевым при таком раскладе должен был стать второй тайм. Так и случилось. И первый важнейший эпизод — удаление защитника ЦСКА Виллиана Роши на 62-й минуте. Случилось оно после контакта с Сергеем Бабкиным. При этом судья Артём Любимов показал вторую карточку бразильцу не сразу. Можете сами оценить этот эпизод.

Роша с удалением спорил, Любимова освистывали болельщики, а мы разобрали его решение с экс-судьёй РПЛ Игорем Федотовым.

— Во-первых, перед эпизодом со второй жёлтой карточкой Роша симулировал, — считает Федотов, — и Любимов не стал за это наказывать. Ну, не стал — окей, хотя с симуляциями у нас вроде как борются. Теперь к самому эпизоду. Сначала Любимов продолжил игру, потом свистнул, чтобы позвать врачей. Дальше — пришёл к месту столкновения, что-то там начал ходить, бродить. И тут показал карточку.

Что было в самом эпизоде? Да ничего там не было. Роша играл в мяч. После этого ему некуда было убрать ногу, а игрок «Крыльев» подставил ногу под соперника. Это чисто игровой момент, при этом судья изначально вообще продолжил игру! Ему подсказал резервный арбитр Буланов, у которого опыта — две игры в РПЛ. Это просто смешно. Любимов поплыл, он теряется в единоборствах, он потерял нити игры. Так судить просто нельзя.

Удаление внезапно ЦСКА даже помогло. Скорее, морально. Хозяева мощно пошли вперёд и отыгрались за 15 минут до конца основного времени матча — забил Фёдор Чалов.

А как считаете вы, нужно ли было удалять Виллиана Рошу в матче с «Крыльями»?