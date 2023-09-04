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«Динамо» (Киров) — 2DROTS — 0:2, 1/64 финала Кубка России, Путь регионов, обзор матча, видео голов, подробности, матч

Исторический успех медийного клуба в Кубке России! 2DROTS выиграли матч на плавучем доке!
Дмитрий Зимин
2DROTS выиграли матч на плавучем доке!
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После победы над кировским «Динамо» команда вышла в 1/32 финала. Когда возможна игра с клубом РПЛ?

Это и правда уникальный матч. И не потому, что там играла медийная команда. К этому уже все привыкли. Но провести встречу на плавучем доке в поселке Белокаменка Мурманской области – вот это круто. РФС придумал и реализовал это за пару недель. Когда стало известно, что 2DROTS прошли в розыгрыше турнира дальше и среди медиаклубов остались одни, им предложили сыграть с соперником не в Кирове, а в таком необычном месте. Клуб согласился. Как и Киров. Для них это тоже уникальный опыт. Да, остаться без домашней поддержки тоскливо. Но РФС посодействовал и в этом: помогли привезти в Мурманскую область поклонников обеих команд. А в Кирове организовали фан-зону.

Фонбет Кубок России . 1/64 финала
04 сентября 2023, понедельник. 14:00 МСК
Динамо Кр
Киров
Окончен
0 : 2
2DROTS
Москва
0:1 Манаев – 39'     0:2 Клуцей – 64'    

Конечно, атмосфера матча – удивительна. Кто-то сидит на оперативно собранных трибунах. Кто-то наблюдает за игрой с высоты. Зато свежепостеленный искусственный газон выглядит вполне презентабельно. Едва ли у кого-то из команд были и будут претензии. Судя по картинке, историю получилось сделать на высоком уровне.

Поле на плавучем доке

Поле на плавучем доке

Фото: РИА Новости

Вид на поле с вершины

Вид на поле с вершины

Фото: РИА Новости

«Динамо» (Киров) – одна из лучших команд лиги Б Второго дивизиона. В этом сезоне у них пять побед в шести матчах. Единственное поражение – в 1-м туре от «Химика». Так что к игре с 2DROTS они точно подходили в хорошем состоянии. Но их соперник – легенда медиафутбольной индустрии. И, по мнению одного из президентов клуба, самая популярная команда страны. Так сказал Некит в традиционном кругу перед стартовым свистком. Впрочем, уже в первом тайме команда начала оправдывать не только свою медийность, но и показала уровень.

Как 2DROTS вышли в третий раунд Кубка:
Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!
Сказка медийной команды в Кубке России продолжается. 2DROTS уже в третьем раунде!

Игроки номинальных гостей забрали мяч под контроль и стали играть первым номером. Соперника, казалось, это устраивало. Они отошли на свою половину поля и рассчитывали на контратаки. Первый опасный момент возник на 21-й минуте, когда игрок «Динамо» Пасько ошибся у своих ворот и мяч получил Ослоновский. Но немного не хватило хитрости переиграть голкипера – тот спокойно отразил мяч в сторону. Следующий хороший эпизод вновь создал Ослоновский – качнул защитника у края штрафной и здорово пробил в ближний угол. Но вновь спас кипер.

К концу тайма 2DROTS поджали соперника, и это завершилось логичным голом – вновь перехват, на этот раз в центре поля, Клуцей добежал до штрафной и с помощью рикошета выложил передачу на Манаева. Тот спокойно реализовал момент.

В перерыве тренер динамовцев Булатов сделал пару замен, но глобально изменить ход матча у него не получилось. 2DROTS были свежее, активнее и словно больше хотели победить. На 64-й минуте они забили второй. Передача Ослоновского с центра поля – и Клуцей здорово переиграл головой соперника. Казалось, 2:0 уже не отыгрываются.

Так и вышло. Хоть какую-то опасность у ворот соперника динамовцы смогли создать уже в самом конце основного времени, когда Мешков назначил пенальти за фол Манаева на Шмарове. Но и здесь неудача – Поздняков ударил в правый угол, Сычёв угадал направление и отбил удар в штангу. В этот день всё было против кировчан.

2DROTS благодаря этой победе установили историческое достижение для медиафутбола – это первый клуб, который вышел в 1/32 Кубка России. Соперников команда узнает только в середине сентября, когда состоятся остальные матчи этой стадии розыгрыша. До клубов из РПЛ нужно пройти ещё три стадии.

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Теги Футбол Кубок России ФК 2DROTS •••

Заглавное фото: Салават Муртазин, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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