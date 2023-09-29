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РПЛ-2023/2024, места клубов в таблице согласно ожидаемым очкам, Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар, Динамо, Локомотив

«Краснодар» — топ, а «Локо» — практически на дне. Таблица РПЛ по ожидаемым очкам удивляет
Никита Паглазов
Таблица РПЛ по ожидаемым очкам удивляет
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«Спартак» и «Зенит» же занимают места согласно продвинутой статистике.

В РПЛ прошло девять туров – почти треть сезона. Уже начинает вырисовываться группа лидеров, а также список команд, которые будут обитать внизу таблицы. Мы решили посмотреть, а заслуженно ли некоторые клубы находятся на своём месте. И изучили статистику xG.

Подробный материал, как это работает
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Мы взяли для сравнения реальные очки команд после девяти туров, а также xPTS (ожидаемые очки) со статистического сайта Understat. На дистанции в два-три тура считать xPTS не совсем релевантно, а вот по истечении трети сезона цифры выглядят объективнее. Смотрим на таблицу РПЛ согласно ожидаемым очкам от Understat.

КлубxPTSОчки в РПЛМесто в РПЛ согласно xPTSМесто в РПЛ реальное
«Краснодар»15,592111
«Урал»15,031428
«Зенит»14,951733
«Крылья Советов»14,741842
«Рубин»14,249512
«Спартак»13,931664
«Ахмат»12,7111710
«Сочи»12,596815
«Динамо»12,071595
«Ростов»11,8591011
ЦСКА11,6413119
«Оренбург»11,5081213
«Пари НН»11,4614137
«Локомотив»9,9715146
«Факел»7,9851516
«Балтика»7,5971614

Выводы:

  1. «Краснодар» — топ! Команда Владимира Ивича заслуженно лидирует в РПЛ.
  2. «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак» также находятся на верхних строчках без доли везения. Погрешность в пару позиций не критична.
  3. «Ростов», «Оренбург», «Факел» и «Балтика» наиграли на позиции во второй половине таблицы.
  4. Как же не везёт «Уралу», «Рубину», «Ахмату» и «Сочи». Клубы должны находиться выше своих реальных позиций. Особенно шокирует пятое место «Рубина» (реальное 12-е) и восьмое — «Сочи» (15-е).
  5. «Динамо», ЦСКА, а также «Пари НН» с «Локо» — «везунчики». Команды набрали большее количество очков, чем были должны. Особенно это касается нижегородцев и железнодорожников, по таблице xPTS занимающих 13-е и 14-е места соответственно.

Да, не стоит оценивать игру команд лишь согласно xPTS. Но эта метрика на дистанции показывает, насколько заслуживает команда победы в тех или иных встречах, что в частности отражает силу клубов. Как вам такая таблица РПЛ?

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