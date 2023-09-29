«Краснодар» — топ, а «Локо» — практически на дне. Таблица РПЛ по ожидаемым очкам удивляет

В РПЛ прошло девять туров – почти треть сезона. Уже начинает вырисовываться группа лидеров, а также список команд, которые будут обитать внизу таблицы. Мы решили посмотреть, а заслуженно ли некоторые клубы находятся на своём месте. И изучили статистику xG.

Мы взяли для сравнения реальные очки команд после девяти туров, а также xPTS (ожидаемые очки) со статистического сайта Understat. На дистанции в два-три тура считать xPTS не совсем релевантно, а вот по истечении трети сезона цифры выглядят объективнее. Смотрим на таблицу РПЛ согласно ожидаемым очкам от Understat.

Клуб xPTS Очки в РПЛ Место в РПЛ согласно xPTS Место в РПЛ реальное «Краснодар» 15,59 21 1 1 «Урал» 15,03 14 2 8 «Зенит» 14,95 17 3 3 «Крылья Советов» 14,74 18 4 2 «Рубин» 14,24 9 5 12 «Спартак» 13,93 16 6 4 «Ахмат» 12,71 11 7 10 «Сочи» 12,59 6 8 15 «Динамо» 12,07 15 9 5 «Ростов» 11,85 9 10 11 ЦСКА 11,64 13 11 9 «Оренбург» 11,50 8 12 13 «Пари НН» 11,46 14 13 7 «Локомотив» 9,97 15 14 6 «Факел» 7,98 5 15 16 «Балтика» 7,59 7 16 14

Выводы:

«Краснодар» — топ! Команда Владимира Ивича заслуженно лидирует в РПЛ. «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак» также находятся на верхних строчках без доли везения. Погрешность в пару позиций не критична. «Ростов», «Оренбург», «Факел» и «Балтика» наиграли на позиции во второй половине таблицы. Как же не везёт «Уралу», «Рубину», «Ахмату» и «Сочи». Клубы должны находиться выше своих реальных позиций. Особенно шокирует пятое место «Рубина» (реальное 12-е) и восьмое — «Сочи» (15-е). «Динамо», ЦСКА, а также «Пари НН» с «Локо» — «везунчики». Команды набрали большее количество очков, чем были должны. Особенно это касается нижегородцев и железнодорожников, по таблице xPTS занимающих 13-е и 14-е места соответственно.

Да, не стоит оценивать игру команд лишь согласно xPTS. Но эта метрика на дистанции показывает, насколько заслуживает команда победы в тех или иных встречах, что в частности отражает силу клубов. Как вам такая таблица РПЛ?