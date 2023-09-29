«Краснодар» — топ, а «Локо» — практически на дне. Таблица РПЛ по ожидаемым очкам удивляет

В РПЛ прошло девять туров – почти треть сезона. Уже начинает вырисовываться группа лидеров, а также список команд, которые будут обитать внизу таблицы. Мы решили посмотреть, а заслуженно ли некоторые клубы находятся на своём месте. И изучили статистику xG.
Мы взяли для сравнения реальные очки команд после девяти туров, а также xPTS (ожидаемые очки) со статистического сайта Understat. На дистанции в два-три тура считать xPTS не совсем релевантно, а вот по истечении трети сезона цифры выглядят объективнее. Смотрим на таблицу РПЛ согласно ожидаемым очкам от Understat.
|Клуб
|xPTS
|Очки в РПЛ
|Место в РПЛ согласно xPTS
|Место в РПЛ реальное
|«Краснодар»
|15,59
|21
|1
|1
|«Урал»
|15,03
|14
|2
|8
|«Зенит»
|14,95
|17
|3
|3
|«Крылья Советов»
|14,74
|18
|4
|2
|«Рубин»
|14,24
|9
|5
|12
|«Спартак»
|13,93
|16
|6
|4
|«Ахмат»
|12,71
|11
|7
|10
|«Сочи»
|12,59
|6
|8
|15
|«Динамо»
|12,07
|15
|9
|5
|«Ростов»
|11,85
|9
|10
|11
|ЦСКА
|11,64
|13
|11
|9
|«Оренбург»
|11,50
|8
|12
|13
|«Пари НН»
|11,46
|14
|13
|7
|«Локомотив»
|9,97
|15
|14
|6
|«Факел»
|7,98
|5
|15
|16
|«Балтика»
|7,59
|7
|16
|14
Выводы:
- «Краснодар» — топ! Команда Владимира Ивича заслуженно лидирует в РПЛ.
- «Крылья Советов», «Зенит» и «Спартак» также находятся на верхних строчках без доли везения. Погрешность в пару позиций не критична.
- «Ростов», «Оренбург», «Факел» и «Балтика» наиграли на позиции во второй половине таблицы.
- Как же не везёт «Уралу», «Рубину», «Ахмату» и «Сочи». Клубы должны находиться выше своих реальных позиций. Особенно шокирует пятое место «Рубина» (реальное 12-е) и восьмое — «Сочи» (15-е).
- «Динамо», ЦСКА, а также «Пари НН» с «Локо» — «везунчики». Команды набрали большее количество очков, чем были должны. Особенно это касается нижегородцев и железнодорожников, по таблице xPTS занимающих 13-е и 14-е места соответственно.
Да, не стоит оценивать игру команд лишь согласно xPTS. Но эта метрика на дистанции показывает, насколько заслуживает команда победы в тех или иных встречах, что в частности отражает силу клубов. Как вам такая таблица РПЛ?