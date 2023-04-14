В футболе постоянно критикуют xG. Кажется, люди просто не понимают сути

Шёл 2023 год. Многие до сих пор не разобрались, что значит xG (оно же – ожидаемые голы). И речь не только про болельщиков и комментаторов, но и про тренера сборной России. Валерий Карпин открыто говорит: «Вообще не понимаю, что это такое».

На самом деле, всё не так уж и сложно.

xG – метрика, которая отражает созданные моменты на основании ударов по воротам. То есть каждому удару дают оценку. Например, гол Родри в ворота «Баварии» с 27 метров – это лишь 0,04 xG (значит, вероятность гола в момент удара – 4%). А мяч Бензема с метра в пустые ворота – 0,97 xG (вероятность гола – 97%). Да-да, считается, что три человека из ста пробили бы выше (левее/правее) ворот.

Гол Родри Фото: Кадр из трансляции

Гол Карима Бензема Фото: Кадр из трансляции

Обычно в этот момент в комментариях начинают писать: «Вы в курсе про матчи, когда по xG больше создала одна команда, а выиграла – другая?» Да, в курсе. Такое иногда случается, но здесь и кроется основное непонимание сути. В мире не существует идеальной метрики, которая отображает выступление команды в конкретной игре.

Самое смешное, что никого не смущают разговоры вроде: «Эти пробили 10 раз, а эти — только один». А вот если кто-то заикнётся про ожидаемые голы, то часто начинается: «Они ничего не доказывают!» Такие заявления звучат нелепо, потому что xG – это те же самые удары, просто их классифицировали от 1 до 100. Это не может и не должно объяснять содержание всего матча, потому что в футболе много едва уловимых элементов игры. То, что нападающий увёл за собой защитника и освободил зону для партнёра – это вообще никак не посчитать и не сравнить с пользой от других действий.

Как правило, побеждает команда, которая создаёт больше ожидаемых голов. Хотя это абсолютно не исключает и ситуации, когда «Сити» по xG набирает на порядок больше, но заканчивает вничью матч с «Эвертоном» (1:1 в декабре 2022 года). Это не та ситуация, когда нужно тыкать в xG и ухмыляться, что метрика не работает. Она как раз вполне показательна. Если даже не смотрели трансляцию, то взглянув на ожидаемые голы (1,7 против 0,1), вы примерно понимаете, насколько же ливерпульцам повезло по игре.

А теперь по поводу минусов xG – они безусловно есть. Прежде всего статистика xG и xPoints (ожидаемые очки) показательна именно на длинной дистанции. Чтобы подмечать тенденции по игрокам и командам, стоит брать статистику за сезон или хотя бы за круг. Например, в 19-м туре АПЛ Холанд создал 0,9 xG, но так и не забил в ворота «Челси». Хотя если мы возьмём статистику после 29 туров, то поймём, что норвежец – как раз монстр реализации (30 голов в АПЛ при 21,7 xG).

Эрлинг Холанд Фото: Shaun Botterill/Getty Images

Главный баг ожидаемых голов – моменты без ударов. Представьте себе прострел с фланга низом. Мяч катится вдоль ворот, и нападающий чуть-чуть не дотягивается, чтобы забить в пустые. Шикарный шанс, но по xG – 0, потому что удара не было. Серьёзный недостаток. Радует только то, что, как правило, серьёзные моменты всё-таки завершаются ударом. Ну и, опять же, тут вопрос к дистанции. В одном матче такие случаи могут исказить картину игры, а вот если брать статистику за круг, то эти моменты будут близки к уровню погрешности.

И ещё один недостаток. Разные статистические компании по-разному считают xG. Все учитывают расстояние до ворот, количество защитников в створе и часть тела, которой наносят удар, но некоторые компании делают ещё поправку на то, кто именно бьёт и кто играет в воротах. А ещё, например, FBref оценивает пенальти в 0,79 xG, а Understat – в 0,76 xG. Разница в подсчётах существует, но, как правило, она незначительна даже в рамках одного матча. Да и большинство других показателей у разных компаний может отличаться – количество и обводок, и единоборств, и даже просто ударов.