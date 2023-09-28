В последний раз «Зенит» стартовал хуже ещё при Спаллетти. Тот сезон стал особенным

У «Зенита» неудачный старт. Речь даже не о поражениях от «Динамо» и «Локомотива» — периодические такое случалось и в предыдущие пять чемпионских сезонов. Главное — в цифрах. У Питера после девяти туров 17 очков. Сейчас это третье место в РПЛ с четырьмя очками отставания от «Краснодара». То есть первую треть чемпионата сине-бело-голубые так или иначе не закончат лидерами.

Теперь открываем таблицу предыдущих лет и видим интересную тенденцию. Такое же количество очков у «Зенита» после девяти туров было в сезонах-2012/2013 и 2015/2016. В остальном — всегда больше. Хуже в последний раз было разве что в сезоне-2011/2012 — том самом, переходном. Но не сильно хуже: тогда команда набрала 16 баллов за девять туров, впереди были ЦСКА, «Локо» и «Кубань», но отрыв от первого места составлял всего два очка. Тогда, как и сейчас, на старте был выигран Суперкубок, однако начало сезона не задалось. Куча ничьих, одно поражение и знакомые разговоры, что Питер уже не фаворит.

В сезоне-2011/2012 РПЛ переключалась с системы «весна-осень» на «осень-весна». Чемпионат продлился с марта 2011-го по май 2012-го. Туров было не 30, как обычно, а 44. После двух третей сезона таблица поделилась на две части, по восемь команд.

Поэтому сейчас Семак действительно в непростой ситуации. Чуть ли не впервые за время работы в «Зените» к этому отрезку чемпионата его команда в роли догоняющих. Сам тренер связал это с уходом нескольких лидеров, вынужденной перестройкой и психологией.

«Сейчас много очков потеряли по тем или иным причинам: у нас и команда собиралась по ходу чемпионата, кто-то приходил, кто-то уходил, — сказал Семак. — Естественно, мы перестраиваемся потихоньку. Но, опять же, потеря наших очков — больше в психологии. Моменты, связанные с ошибками. Обидная ничья в Ростове на последних минутах — необязательная ошибка и пенальти. С ЦСКА обидная ничья, поражения от «Динамо» и «Локомотива» достаточно обидные. Именно этот момент, наверное, самый сложный. В этом отношении нам нужно будет потихоньку работать для того, чтобы тех ошибок, из-за которых теряем очки, было меньше. Думаю, их на этом этапе было много. Частично это можно объяснить, частично нужно сделать выводы».

Объяснения вытекают из логики происходящего в клубе. При этом очевидно, что Питер будет бороться за титул до конца. Пусть и в этот раз будет особенно сложно.

Но и в 2011-м было нелегко. Да, «Зенит» зашёл в переходный сезон в качестве действующего чемпиона. Спаллетти был уверен, что титул покорится вновь. В конце концов, состав сильно не изменился, но и конкуренты усиливались. Поэтому на старте сезона ЦСКА влетел в лидеры.

В 4-м туре команды схлестнулись в очном матче, который завершился со счётом 1:1. Правда, уже через несколько дней результат отменили. Сине-бело-голубым засчитали техническое поражение из-за того, что в заявке не было ни одного доморощенного футболиста. Некоторые точно помнят тот скандал. Тогда работы лишился начальник команды — Владислав Радимов. Пусть и формально — его перекинули на должность в тренерском штабе.

Лучано Спаллетти и Владислав Радимов в сезоне-2011/2012 Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

Именно этот результат позволил ЦСКА к 9-му туру быть выше Питера. Но совсем не временно. Весну, лето и немного осени москвичи действительно проводили лучше и стабильнее.

Лидерство ЦСКА сохранялось до 24-го тура. Потом «Зенит», который здорово провёл летнюю кампанию, пригласив Кришито, вырвался на первую строчку. И это несмотря на параллельное выступление в Лиге чемпионов. В итоге к 30-му туру «Зенит» удержал лидерство. А в весенней части, когда на помощь приехал ещё и Аршавин, без проблем его сохранил. И даже вышел в плей-офф Лиги чемпионов — на тот момент впервые в истории. Правда, вылетели уже в 1/8 финала, уступив «Бенфике».

«Зенит» празднует чемпионство в 2012 году Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Да, тогда причин для доминирования хватало: сильный состав, который активно обновлялся звёздами, классный тренер и отсутствие провальных отрезков. В принципе, и происходящее с командой сейчас — это точно не катастрофа. Зимой «Зенит» наверняка доберёт с точки зрения трансферов то, что не получил летом. То есть при необходимости купит и звезду на замену Малкому, и игрока, который сможет дублировать функции Кузяева.

Главное для них к этому времени быть если в не лидерах, то где-то рядом. А у конкурентов прямо сейчас исторический шанс оторваться. Ведь в механизме действительно что-то сломалось. И на починку потребуется какое-то время.