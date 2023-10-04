«Тяжело смотреть футбол». Куда пропал талант из ЦСКА Ефремов

Мы разыскали Дмитрия во Второй лиге и расспросили о выступлениях в Европе, Жиго, Слуцком и Капелло.

К 18 годам Дмитрий Ефремов выиграл все трофеи в России с ЦСКА, а за день до 20-летия дебютировал в сборной при Капелло. В 28 он — во Второй лиге. Как так получилось, в какой момент карьерная дорога свернула не туда? Об этом — в откровенном интервью с полузащитником.

«Зачем Акинфееву РПЛ? Он же всё выиграл!»

– Удивились, обнаружив вашу фамилию в заявке «Текстильщика». Как вы там оказались?

— Руководство «Текстильщика» долго ждало моего решения, потому что я хотел остаться в Первой лиге. Общался с некоторыми клубами, но не договорились по условиям.

— Что привлекло в «Текстильщике»?

— Перед клубом стоят серьёзные задачи. Знаю тренеров. Помимо Колыванова, знаком с Владимиром Анатольевичем Щербаком: работали в Академии имени Коноплёва и сборной России до 17 лет. По большому счёту переход состоялся благодаря людям, которые меня знают и готовы помогать в футбольном и бытовом аспекте.

— Как вам Иваново?

— С семьёй провели там пару недель. Маленький город, но всего достаточно: есть несколько парков, набережная. Нашли детский садик для дочки, но не сложилось. Я получил травму, а сейчас мы остались в Москве.

— Каким нашли уровень Второй лиги спустя 10 лет после игры за «Академию»?

— Мне кажется, раньше был более силовой футбол. Уровень и статус команд был выше. Например, «Оренбург» поднялся в РПЛ почти с тем же составом, который играл во Второй лиге. И по именам, конечно, Первая лига сильнее. Сейчас Кубок России покажет разницу.

— Вам действительно интересно играть во Второй лиге?

— Есть интерес подняться выше. У нас есть пример Игоря Акинфеева. Казалось бы, зачем ему играть в РПЛ? Он же всё выиграл! Тем не менее интерес остаётся. То же самое можно сказать и про Роналду.

Дмитрий Ефремов с игроками ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Предубеждения к русским в Чехии не чувствовал»

– Летом приоритетом у вас были зарубежные клубы?

— Да, действительно был разговор с одним клубом из чемпионата Армении. Дошли до конкретики — даже договорились по условиям. И отзывы были классные от ребят, которые играли в команде. Но не срослось по ряду причин.

– Согласны с Карпиным, что нужно уезжать в Европу, чтобы прогрессировать?

— Смотря куда ехать. Если в ту же Армению, то смысла нет. А если во Францию или Испанию, то, конечно, там чемпионаты сильнее. Не стану утверждать, но сейчас, наверное, и чемпионат Чехии посильнее РПЛ, так как там команды участвуют в еврокубках.

— Кто из россиян мог бы заиграть в Европе, но так и не уехал?

— Те же Мамаев и Дзагоев (разговор состоялся до трансфера Алана в Грецию. — Прим. «Чемпионата»). Не знаю, по каким причинам не уехали, но уровень топовых европейских чемпионатов они точно потянули бы. У Акинфеева, наверное, были свои причины не уезжать.

– А вы сами успели распробовать европейский футбол за сезон в «Словане»?

— Там другое отношение к спортсменам и менталитет. Нет таких барьеров между тренером и игроком. В Чехии футболисты спокойно могут посидеть с тренером или руководством и поболтать.

Дмитрий Ефремов в «Словане» Фото: ФК «Слован»

— Вам в Чехии было комфортно?

— В этом плане всё было нормально. В Праге от половины людей можно было услышать русскую речь. Но чуть подальше от столицы старшее поколение либо не хотело говорить, либо забыло русский. А молодые и не знали. Никакого предубеждения к русским я не замечал. Владельцы ресторанов, куда приходил, всегда спрашивали про мои дела, хотя знали, откуда я родом.

— После «Слована» были ещё варианты за границей?

— Мне и в «Словане» предлагали остаться. А я им говорил: обозначьте условия. На этом разговор и закончился. Конечно, хотелось остаться в Европе, но пришёл «Оренбург» и дал пару дней на раздумья.

«Возможно, если бы не случай с Жиго, моя карьера пошла бы по-другому»

– Вы недавно перенесли операцию после травмы. Как себя чувствуете?

— Всё идёт по плану. Скоро нужно будет снимать швы, а после этого реабилитация. Доктор ещё должен посмотреть.

— Когда сможете вернуться на поле?

— От двух до трёх месяцев на всё про всё.

– Судьба вас не жалеет: «кресты» в ЦСКА, повреждения в «Акроне». Травмы сильно повлияли на карьеру?

— Повлияли, конечно. Но никто не задумывается, почему они происходят. Всем проще обвинить в этом футболиста. Травмы случаются у всех.

— Руки не опускаются?

— Руки точно не опускаются, но становится трудно смотреть футбол. Сложно видеть, как твоя команда играет, а ты ничем не можешь ей помочь.

— Часто вспоминается момент с Жиго в дерби, в котором получили разрыв крестообразных связок?

— Не могу сказать, что переживаю за этот момент, потому что достаточно быстро восстановился. Что теперь поделать? Это футбол, а не шахматы.

— Вы тогда могли закрепиться в ЦСКА и продлить контракт.

— Возможно, если бы не случай с Жиго, карьера бы пошла по-другому. Об этом история умалчивает.

Самуэль Жиго и Дмитрий Ефремов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Мало кто осмеливается сказать про агентов, потому что будет закрыт вход в клубы»

– В «Крылья» вы попали не в лучшее время?

— Кто в курсе всех событий, тот понимает, почему я не играл. Но всё равно было приятно там работать и с футболистами, и с тренерами.

— Что испытываешь, когда не всё зависит от тебя?

— Оставалось только работать. Я тренировался и делал всё, что зависело от меня. В тех немногочисленных случаях, когда выходил, показывал, что могу на футбольном поле. У меня было понимание, что нужно сделать, чтобы получить больше игрового времени. Но, как вы и сказали, не всё зависело от меня.

— Зависело от агентов?

— Я часто слышу, что есть такие закулисные игры. Мало кто осмеливается про это сказать, потому что будет закрыт вход в другие клубы.

«Базелюк способен играть в РПЛ»

— После «Акрона» вы перешли в родную «Волгу» из Ульяновска — неожиданный выбор.

— У меня жена и ребёнок. Я принимаю решения, чтобы им тоже было комфортно. Если бы мы были с женой вдвоём, то было бы проще. Маленькому ребёнку нужно внимание, а ещё есть и собака. Поэтому изначально хотели остаться в Москве. Разговаривал с разными клубами. В Ульяновске у меня родители, которые могли бы помочь с ребёнком, а мне хотелось помочь городу остаться в Первой лиге.

– В «Акроне», как и в ЦСКА, вы играли с Базелюком, которого называли большим талантом. Почему у него не получилось раскрыться?

— Возможно, он не попал к своему тренеру. Когда чувствуешь доверие, и играешь соответственно. От команды многое зависит, от личных переживаний. Трудно представить, что происходит у человека в голове или в семье. Но Костя способен играть и в РПЛ. У него есть все данные для этого.

«Слуцкий — не тренер №1 в моей карьере»

— Во взрослом футболе вы больше всего матчей провели под руководством Слуцкого. Это тренер №1 в вашей карьере?

— Я бы не сказал, что при Слуцком играл, ха-ха. Так, больше на замену выходил. Его нельзя назвать номером один для меня. Не хочется никого обижать, но у меня в топе — Гончаренко. При Викторе Михайловиче провёл больше времени на поле.

Виктор Гончаренко и Дмитрий Ефремов Фото: Сергей Киврин, «Чемпионат»

– Слуцкий выжал максимум из своей карьеры?

— Мне кажется, ему самому без разницы, добился он максимума или нет, поэтому и ушёл в другую стезю. Я удивился его выбору, но не очень сильно.

— Смотрите его в YouTube?

— Специально не слежу, но видел его в «Плюшках» и отрывки «Большого шоу». Могу сказать, что юмор у Слуцкого специфический.

— В ЦСКА он так же жёстко шутил?

— Да, у него всегда был такой юмор. Кто-то на это обижался, а кто-то воспринимал нормально. Сейчас Слуцкий делает это для контента или хайпа, поэтому получается пожёстче.

— Верите, что Слуцкий ещё вернётся в топ-клуб РПЛ?

— Никогда не говори никогда. Ему было интересно получить большой проект, поэтому он пришёл в «Рубин». Возможно, те вещи, которые Слуцкий делал в интернете, забудутся, и всё у него будет нормально. Какой-нибудь клуб в РПЛ точно захочет видеть его у себя.

«ЦСКА, свяжитесь со мной»

– Братья Березуцкие жёстко строили молодого Головина. Вам тоже доставалось?

— Не припомню чего-то жёсткого. Всё было, как и должно. Они вели себя, как все старички.

— Были те, кого побаивались в ЦСКА?

— Я никого не боялся. Мне было всё равно.

– Вы говорили, что не держите обид на ЦСКА. Сейчас потянули бы уровень команды?

— ЦСКА, свяжитесь со мной, ха-ха! Я знаю свой уровень, просто мою карьеру подкосили травмы. Хотя в чём-то с того времени я только прибавил. Сейчас восстановлюсь и докажу всем.

Чемпионская раздевалка ЦСКА Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

— Следите за ЦСКА?

— Если я смотрю футбол, то это либо большие матчи вроде «Ювентус» – «Милан», либо только ЦСКА в РПЛ. Там остался один из моих друзей — Кирилл Набабкин. Хорошо, что завоевали первый трофей с 2018 года, когда я ещё там играл. Это показывает, что ЦСКА на правильном пути. Кто-то говорит, что недобрали игроков в это трансферное окно. Посмотрим.

— Как отреагировали на трансфер Марио в «Зенит»?

— Если бы Фернандес не говорил громкие слова до перехода, ему никто бы слова не сказал. Преподнеси он всё иначе, и не было бы такой шумихи.

«Капелло? Было не важно, кто тренирует меня в сборной»

— Вы дебютировали за сборную России за день до 20-летия.

— Это был самый памятный подарок на день рождения! Но я понимал, что это аванс. Предстояла куча работы, чтобы постоянно вызываться в основную сборную. Было очень приятно, но я не считал, что действительно этого заслуживаю. Тогда было много молодых ребят.

— Каким запомнился Капелло?

— Я бы смог рассказать, если бы провёл там больше времени. Я не обращал внимания на мелочи и не смотрел, какой Капелло менеджер. Для меня неважно было, кто тренирует. Важно было, что я выходил в футболке сборной страны и испытывал приятный мандраж.

Дмитрий Ефремов и Фабио Капелло Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«В медиафутболе можно послать или обматерить. Кому-то это в кайф»

– Недавно вы играли против медийной команды «Амкал» в Кубке России. Как вам уровень непрофессиональной команды?

— Это не совсем медийная команда. Там люди поиграли в РПЛ, в «Динамо». Уровень игроков абсолютно нормальный. Но это Кубок, где тебя могут наказать за недонастрой. Можно вспомнить тот же «Акрон», который побеждал «Спартак», «Локомотив» и «Динамо». «Амкал» прилично оборонялся, значит, они хорошо тактически натренированы.

— Понимаете феномен медиафутбола?

— Там можно то, чего нельзя делать в открытую в профессиональном футболе. Например, послать кого-нибудь или обматерить. Кому-то это в кайф. Футболисты уходят туда за свободой действий, потому что там нет давления за результат.

— Следите за медиафутболом?

— Нет такого, что слежу постоянно. Но я смотрел несколько матчей «Родины Медиа», потому что там играет мой друг. Иногда слежу в соцсетях.

— Есть вероятность, что когда-нибудь увидим и вас в Медиалиге?

— Туда на просмотры ходит больше людей, чем в любую команду Первой и Второй лиги. И там не заканчивающие карьеру «старички», а молодые пацаны. Не знаю, почему они хотят именно в Медиалигу. Сам я туда не спешу. Если это будет ещё актуально, почему бы не поиграть там в конце карьеры? Всё равно присутствует спортивный интерес, а не просто в футбольчик вечером поиграть. Ну и болельщиков на трибунах там, кажется, больше, чем в РПЛ (улыбается).

Дмитрий Ефремов в матче за «Текстильщик» Фото: ФК «Текстильщик»

«Не удовлетворён тем, как развивается карьера»

– Насколько удовлетворены развитием своей карьеры?

— Конечно, не удовлетворён. Хочу ещё поиграть на высоком уровне. 28 лет — это немного. Чувствую я себя лучше, чем в 19-20, если не брать травмы, которые мне мешают. Сейчас главное — восстановиться, а с нового года — снова показывать уровень.

— Если отмотать плёнку, что бы изменили и не делали в карьере?

— Я бы всё оставил как есть. Не люблю смотреть на жизнь через призму того, что бы я изменил. Если постоянно оглядываться назад, сделаешь себе только хуже.

— Чего ещё нужно добиться, чтобы карьера точно удалась?

— Вернёмся к тому, с чего начали: важно сохранять интерес. Хочется снова попасть в РПЛ и начать выигрывать. Я буду играть, пока могу.