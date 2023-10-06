«Всё решило её мнение». Карьеру Фергюсона в «Манчестер Юнайтед» спасла его жена

Жена сэра Алекса Фергюсона, леди Кэти Фергюсон, скончалась в возрасте 84 лет. Эту новость подтвердила семья, попросив у медиа конфиденциальности в этот непростой для них момент.

«Все в «Манчестер Юнайтед» выражают искренние соболезнования сэру Алексу Фергюсону и его семье. Леди Кэти была любимой женой, матерью, сестрой, бабушкой и прабабушкой, а также опорой сэра Алекса на протяжении всего времени его карьеры», – говорится в сообщении «МЮ».

Сэр Алекс и его жена прожили в браке 57 лет – они познакомились в Глазго в 1964 году, когда оба работали на фабрике пишущих машинок, и поженились два года спустя. Первый раз, когда Кэти увидела своего будущего мужа, она подумала, что мимо неё прошёл какой-то бандит – Ферги тогда получил рассечение на матче, поэтому на лице у него красовался пластырь. «Я получил травму, а она думала, что я либо гангстер, либо боксёр», – вспоминал он. «Потом я узнала, что он футболист, – рассказывала Кэти в документальном фильме, который снял их сын. – Но мне было всё равно на этот факт».

Второй раз они встретились в местном танцевальном зале Локарно, но Кэти Алекс не особо-то и впечатлил. «Посмотрите на него — он выглядит очень плохо», – сказала она тогда своим друзьям. Но молодой Фергюсон был очень в ней заинтересован: «Она была хорошенькая, у неё была прекрасная походка, и я поставил перед собой задачу выяснить, кто такая эта Кэти Холдинг».

Ферги набрался смелости и пригласил девушку на свидание – его попытки ухаживать за Кэти были довольно неуклюжими, но довольно милыми: они пошли в кино, и перед фильмом он купил ей коробку лакричного ассорти. А потом сам же его и съел, купив уже по дороге домой девушке местную газету.

«Это был мой романтический день, – вспоминала Кэти с улыбкой. – Через два года мы поженились в Глазго. После я пошла на работу, а он – на футбол».

Фото со свадьбы Фото: Из документального фильма

27 лет из их совместной жизни леди Кэти провела с Ферги на «Олд Траффорд», будучи его надёжным партнёром и опорой. Жить с тренером было непросто: Кэти редко его видела, терпела каждый раз, когда он забывал про дни рождения и подарки на Рождество. Но именно она убедила его пересмотреть своё решение покинуть «Юнайтед» в 2002 году. «Всё решило мнение моей жены Кэти, – рассказывал сэр Алекс. – Я собирался уходить потому, что у меня никогда не было возможности уделять своей семье достаточно времени: я видел жену и трёх своих сыновей редкими эпизодами. Но, если честно, где-то в глубине души я всё же надеялся, что Кэти сама станет отговаривать меня от ухода. Так и случилось. Если бы не она, то всё было бы иначе»

В 2013-м, правда, леди Кэти уже не стала отговаривать сэра Алекса от ухода из «Юнайтед». Тогда умерла её сестра, и она проживала сложный период. «Однажды вечером я увидел, как она смотрела телевизор, а потом взглянула на потолок, – вспоминал он. – Я знал, что она отдалилась. Вы знаете, что они с Бриджит были близнецами? Когда я на этот раз сказал ей, что собираюсь уйти в отставку, у неё не было никаких возражений. Я знал, что она хотела, чтобы я это сделал. В течение 47 лет она была главой семьи, заботилась о наших трёх сыновьях и пожертвовала собой ради меня. Теперь у неё много внуков, они все обожают её, но она потеряла своего лучшего друга, поэтому я должен провести время с ней».

Кэти и правда была главой семьи – Фергюсон, который был грозным тренером на работе, уступал кресло босса дома жене. Однажды она попросила его вынести из дома все его трофеи, напоминающие о футболе. «Вы вообще не найдёте ничего в доме, связанного с моей карьерой. Кэти всё это надоело. Она невероятная! Я даже не могу взять домой книгу о футболе, иначе она скажет: «Что она тут делает?» – вспоминал сэр Алекс. А когда в 1999 году он был посвящён в рыцари, она сказала лейбористскому политологу Аластэру Кэмпбеллу: «Вы не думаете, что Алекс получил достаточно наград?». Ей вообще не очень это нравилось – Фергюсон рассказывал, что она не раз спрашивала, зачем он вообще принял это звание.

Алекс Фергюсон с супругой Фото: Dave M. Benett/Getty Images

В 2007-м Кэти попросила мужа пропустить два товарищеских матча – с «Глентораном» и «Данфермлином», – потому что ей нужна была помощь с переездом. И Ферги никуда не пошёл. «Я сказал ей, что у меня в тот день был матч, но ей было всё равно, – рассказывал он. – Она сказала, что это всего лишь товарищеские матчи, и я должен ей помочь. Она спасла меня от сложного выбора, потому что мой отец играл за «Гленторан», а я сам тесно связан с «Данфермлином». Я играл там в лучший футбол в своей карьере до своего перехода в «Рейнджерс».

Фергюсон всю жизнь был благодарен Кэти за то, что она поддерживала его каждый день, что с пониманием приняла его любовь к футболу, хотя за всю его карьеру она так и не смогла полюбить эту игру.

Её бесили разговоры о футболе – сэр Алекс однажды рассказал об их типичной беседе после того, как он пришёл домой, проведя весь день на тренировке. «Я прихожу домой и говорю что-нибудь об игре. И всё, что я получаю в ответ, это: «Алекс, моя стиральная машина не работает», – делился он. – Кэти просто говорила: «Ни слова о футболе. Какой у меня был день? Джейсон сделал это, Даррен сделал это, а Марк – это». А у меня, – признавался Фергюсон, – голова раскалывается, и я едва могу говорить после того, как весь день кричал на игроков».

Алекс Фергюсон и его супруга на футбольном матче Фото: PA Images via Getty Images

Но в этом, наверное, и был весь секрет его счастья. Сэр Алекс не раз говорил, что Кэти была ключевой фигурой на протяжении всей его карьеры, и он невероятно благодарен, что супруга терпела все его отсутствия.

«Моя жена была готова принять эту жертву, она была великолепна, – говорил он. – Я знаю, конечно, что не каждая жена поступила бы так же, но она понимала мою одержимость. Она понимала, почему я должен был это сделать, что это было в моей крови. А я был на крючке — я не мог уйти из футбола. А она всем пожертвовала ради меня».

Другая жизнь началась с выходом Ферги на пенсию. «Впервые за 40 лет я завтракал с женой, и это было потрясающе, — вспоминал он. – Я всегда выходил из дома в 6.20 утра или около того. На этот раз я включил новости. Когда вы женаты почти 50 лет, разговоров не так много, поверьте мне. Но моё присутствие дома было важно».

У них было десять лет без футбола. Теперь сэру Алексу придётся учиться жить без леди Кэти.