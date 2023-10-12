На Евро-2024 могут отобраться девять неожиданных сборных. Расклады перед новым туром

Большинство из них никогда не играли в финальной стадии крупных турниров.

В отборе на Евро-2024 начинается самое интересное время – в каждой группе играются последние матчи. До конца квалификации у большинства команд осталось по две-три встречи, в редких случаях – по четыре. И уже к концу следующей недели с некоторыми командами всё станет ясно – пробьются они в финальный этап турнира или остановятся в шаге от мечты.

Напрямую на Евро-2024 попадут 20 сборных, которые заняли первые два места в отборочных группах. Ещё три путёвки зарезервированы для отбора через плей-офф Лиги наций. Последний (или первый) участник – сборная Германии, страна-хозяйка турнира. Итого в финальной части сыграют 24 команды.

Каждая такая часть соревнований – это так или иначе и сборные-сюрпризы. Рассказываем, какие из совсем неэлитных сборных имеют хорошие шансы поехать на Евро следующим летом.

Группа А: Норвегия и Грузия

Да, у Норвегии немного шансов зацепиться за вторую строчку. Это возможно только в том случае, если Испания вдруг начнёт терять очки: проиграет лидирующей Шотландии, а потом и самой Норвегии. Такая вероятность невелика, учитывая, как мощно испанцы расправились с Грузией (7:1). Интересно, что в последний норвежцы участвовали в финальной стадии Евро аж в 2000 году — драматично не вышли из группы.

А Грузия уже не рассчитывает на путёвку в Германию через квалификацию. Зато команда получила право участия в плей-офф Лиги наций. Благодаря чему есть шанс занять одно из трёх разыгрываемых мест. И все мысли у команды Вилли Саньоля наверняка теперь только об этом.

Группа D: Армения

Армения до сих пор в борьбе за вторую путёвку. Впереди самые ответственные матчи – сначала с Латвией, потом с Хорватией и Уэльсом. Важно, что и лидеры группы встречаются друг с другом. Значит, кто-то из них точно потеряет очки. Понятно, что хорваты – фавориты. Но с Турцией конкурировать очень даже реально – это показали очные матчи (1:2, 1:1).

Армения вылетела из Лиги В Лиги наций в Лигу С. Поэтому попасть в Германию через этот турнир уже невозможно. В отличие от той же Турции, которая, даже если займёт третье место в отборе, сохранит шансы на Евро-2024 через вышеуказанный турнир. Получается, для команды Александра Петракова каждый из трёх оставшихся матчей – финал.

Группа Е: Албания и Молдавия

В группе Е максимально запутанная ситуация. Казалось, Чехия и Польша должны рассматриваться как фавориты. Но всё не совсем так. Сейчас на две прямые путёвки претендуют четыре сборные. Лидирует и вовсе Албания, которая лишь раз в своей истории выходила в финальную стадию Евро – в 2016 году.

У Молдавии тоже остаются шансы. Все их оставшиеся матчи – с прямыми конкурентами: Албанией, Чехией и Польшей. Через Лигу наций команда никак не пробьётся на Евро, где никогда не выступала. Так что Олегу Рябчуку и компании надо бросать все силы на ближайшие официальные игры.

Группа G: Черногория

У Черногории тоже ни одного участия на чемпионатах Европы. Так что летом 2024-го может состояться дебют. Но для этого нужно многое сделать: в первую очередь набрать очки в матчах с лидерами – Сербией и Венгрией. Ещё у черногорцев встреча с Литвой, которая, объективно, уже ни за что не борется.

Так что теоретически Черногория ещё может поехать в Германию. Тем более у Сербии есть подстраховка в виде победы в группе Лиги наций, а значит, гарантия участия в стыках за право поехать на континентальное первенство.

Группа H: Казахстан

Казахстан уже установил историческое достижение, набрав 12 очков в отборе под эгидой УЕФА. Однако нужно сохранить позитивный тренд. 14 и 17 октября команда Магомеда Адиева сыграет с Данией и Финляндией, после чего расклад в группе будет более понятен.

Но вообще, у казахстанцев есть приятная дополнительная опция: даже если они займут третье или четвёртое место в группе отбора, то всё равно будут иметь возможность попасть в финальную часть Евро – через плей-офф Лиги наций.

Группа I: Израиль

Израиль ни разу не играл на чемпионатах Европы. И по итогам нынешней квалификации есть реальный шанс попасть в финальную часть. Понятно, что футболистам и всем остальным жителям страны сейчас совсем не до футбола. Из-за обострения военно-политической обстановки в регионе был перенесён ближайший матч со Швейцарией. И непонятен статус игры с Косовом.

Но даже если команда Алона Хазана не займёт первое или второе место в группе, то попробует ещё раз пробиться на турнир через плей-офф Лиги наций. Эти матчи состоятся позже. Так что шансы поехать в Германию остаются.

Группа J: Люксембург

А вот и потенциально главная сенсация. Люксембург после шести матчей идёт на третьем месте – в трёх очках от Словакии, выше Боснии и Исландии! Да, впереди встречи с этими соперниками. После ситуация в таблице может резко измениться. Однако прямо сейчас игроки этого футбольного карлика наверняка чувствуют себя очень воодушвлённо.

Даже в РПЛ есть представитель сборной Люксембурга – Кристофер Мартинс сделает всё, чтобы продлить удовольствие своей национальной команды от таких результатов.