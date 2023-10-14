Главная сенсация отбора Евро-2024. Вот почему сборная Албании настолько мощна

Кратко про достижения сборной Албании: из 26 попыток попасть на чемпионаты Европы и мира только одна успешная — на Евро-2016. Там албанцы ожидаемо не вышли из группы с Францией (0:2) и Швейцарией (0:1), опередив лишь Румынию (1:0).

Квалификация Евро-2024 также не настраивала албанцев на позитив. Жребий преподнёс им в соперники участника плей-офф ЧМ-2022 Польшу со звёздным Робертом Левандовским и крепкую Чехию с одним из лучших опорников АПЛ Томашем Соучеком.

И что же мы видим? Албания удивила скептиков и уверенно лидирует в группе после шести матчей. Самое время изучить финальные расклады и познакомиться с главными албанскими тащерами.

Какие шансы на Евро-2024 у сборной Албании?

Наивысочайшие. Албанцы уступили в первом же туре полякам (0:1), но затем собрались и выдали серию без поражений. Победами над Молдавией (2:0) и Фарерами (3:1 на выезде) никого не удивишь, как и ничьей с Чехией (гостевые 1:1).

Зато дальше настало время внезапностей. Албанцы приняли дома поочерёдно главных конкурентов и уверенно с ними расправились.

Сначала Албания отомстила Польше и угостила её двумя безответными голами, причём выжала их из скромных семи ударов по воротам Войцеха Щенсного, общий вес которых — 0,25 xG. У поляков же было 10 ударов и 0,37 xG.

А следом албанцы и вовсе разгромили Чехию – 3:0, и снова им помогла убойная реализация: восемь ударов при 1,09 xG. Для сравнения, чехи накопили 13 ударов при 0,91 xG, а ведь бóльшую часть матча они играли вдесятером.

Команда выжала максимум и теперь опережает поляков на четыре очка, а Чехию и примкнувшую к ней Молдавию – на пять. И это при матче в запасе у данного дуэта.

Албании осталось посетить Молдавию и принять Фареры. Чтобы упустить путёвку на чемпионат Европы, нужно закончить вне топ-2 — то есть набрать меньше двух очков против далеко не самых статусных оппонентов и ждать, что сразу два конкурента включат турборежим.

В то же время у соперников за выход на Евро календарь явно тяжелее: у Польши и Чехии впереди очная сходка, а Молдавии нужно будет сыграть со всей троицей фаворитов.

Должно произойти чудо, чтобы Албания осталась без континентального первенства.

Группа Е

В чём секрет успеха сборной Албании?

В бешеной реализации, умелой игре вторым номером и плотной обороне. Албанцы мало создали и много реализовали не только в двух последних матчах:

12 ударов при 0,38 хG против восьми ударов при 0,35 хG у Молдавии привели к 2:0;

один (!!!) удар при 0,23 xG против 11 ударов и 1,52 xG у чехов привели к 1:1.

Албания доминировала только в матче с безнадёжными Фарерами: гостевые 3:1 стали следствием 19 ударов при 2,15 xG против девяти ударов и 0,52 xG. Но даже тогда албанцы владели мячом лишь 52% времени.

Сборная Албании Фото: Armando Babani/Getty Images

А вот процент владения мячом в других играх: дважды по 44% с Польшей, 44% и 47% с Чехией. Исключение было разве что в домашней встрече с Молдавией — 70%. Яркая игра — точно не про этих ребят.

Герои сборной Албании

Главный тренер — Силвиньо

Если вам больше 30 лет, то наверняка помните скоростные проходы Силвиньо по левому флангу за «Арсенал», «Сельту» и «Барселону». Силвиньо-тренер же пока не так известен, хотя завершил карьеру в далёком 2010-м.

Экс-защитник поработал ассистентом во многих бразильских клубах и даже в сборной, чтобы весной-2019 стать главным в «Лионе». Получилось так себе: после двух побед пришла безвыигрышная семиматчевая серия, и со специалистом попрощались.

Два года спустя – камбэк в родной «Коринтианс», но через восемь месяцев его за плохие результаты выгнали и оттуда.

Силвиньо Фото: Armando Babani/Getty Images

Согласитесь, не слишком успешное резюме, однако в начале 2023 года руководству сборной Албании хватило и этого. Внезапно не прогадали. 49-летний специалист хоть и ставит оборонительный футбол, но его любимая схема — 4-3-3 с быстрыми вингерами и цепкой средней линией, готовой в любой момент перехватить мяч и запустить быструю контратаку.

Правый вингер — Ясир Асани

Одно из главных открытий квалификации Евро.

Асани уже 28 — раскрываются обычно гораздо раньше, если вы не Константин Зырянов;

Ясир выступает за южнокорейский «Кванджу», и там он находится совсем не в статусе приезжей суперзвезды;

ценник игрока на Transfermarkt – € 700 тыс. Прямо как у 34-летнего Александра Ерохина и подсдавшего Павла Маслова.

Ясир Асани Фото: Armando Babani/Getty Images

На счету Асани голы молдаванам, полякам и чехам, причём какие — в стиле Арьена Роббена! Во всех трёх случаях вингер сместился с правого фланга и исполнил пушечный выстрел.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Также в активе Ясира две голевые — во встречах с Фарерами (3:1) и Чехией (1:1). Ещё вингер умеет в обостряющие передачи в штрафную — 18 кроссов за шесть игр. При этом Силвиньо всегда меняет Асани в диапазоне с 60-й по 70-ю минуту, но парню хватает и неполных матчей, чтобы творить историю.

Вратарь — Этрит Бериша

За шесть игр ворота албанцев вскрыли только трижды, и во многом это заслуга 34-летнего голкипера «Эмполи». Четыре встречи отборочного цикла принесли ему 12 отражённых ударов и два «сухаря». Единственное поражение албанцев пришлось как раз на матч, где вместо Бериши вышел Томас Стракоша.

В отличие от Асани, Этрит — совсем не ноунейм: играет в Италии уже 10 лет и провёл в Серии А 155 матчей за «Лацио», «Аталанту», СПАЛ, «Торино» и «Эмполи», а в сезоне-2013/2014 признавался лучшим иностранным вратарём лиги.

Этрит Бериша Фото: Laszlo Szirtesi/Getty Images

Именно Бериша защищал ворота албанцев на не самом удачном и единственном крупном турнире в их истории. Теперь у него наверняка будет второй шанс.

Центральный полузащитник — Недим Байрами

Байрами, как и Асани, — лучший бомбардир Албании в квалификации. И он тоже умеет класть идеальные эквалайзеры, в чём убедилась сборная Чехии.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Помимо этого, Недим сделал 1+1 в разборке с Фарерами и забил Молдавии. Отменная реализация, ведь на его счету всего шесть ударов в сторону ворот. Плюс он неплохо видит игру и четырежды за отборочный этап совершал перехваты.

Байрами прекрасно знаком поклонникам Серии А, где выступает уже четвёртый год. Недим появился на поле 80 раз — за «Эмполи» и «Сассуоло». Transfermarkt оценивает албанца в € 7,5 млн, и, учитывая его 24-летний возраст и игру за сборную, это совсем не предел.

Недим Байрами Фото: Armando Babani/Getty Images

Защитники — Марио Митай, Берат Джимсити и Эльсеид Хюсай

Нельзя не упомянуть трёх оборонительных игроков, каждый из которых провёл минимум пять матчей в квалификации.

20-летний левый защитник Митай редко выступает за «Локомотив», зато отбегал по 90 минут в пяти отборочных матчах и собрал на себе пять фолов. При нём команда пропустила лишь дважды, а ещё у него набралось 10 перехватов.

В активе 30-летнего капитана Албании и центрдефа «Аталанты» Джимсити также пять квалификационных матчей и те же два пропущенных плюс семь перехватов.

Берат Джимсити, Эльсеид Хюсай и Марио Митай Фото: Getty Images

Правый защитник албанцев и «Наполи» Хюсай провёл все шесть матчей в отборе и тоже собрал солидную статистику: ассист, шесть перехватов и шесть собранных на себе фолов. При Эльсеиде сборная пропустила трижды.

На кого ещё стоит обратить внимание:

21-летний опорник Кристьян Аслани почти всё время сидит на скамейке «Интера», однако матчи за сборную не пропускает. На его счету гол Фарерам, девять ударов, восемь перехватов, четыре кросса в штрафную и четыре отбора за шесть игр;

27-летний цепкий коллега Аслани по амплуа Юльбер Рамадани из «Лечче» — скрытый герой сборной: совершил по 11 перехватов и отборов, а также собрал на себе восемь фолов и отдал два ассиста в важнейших зарубах с Польшей и Чехией;

самый дорогой албанский футболист — 28-миллионный нападающий «Челси» Армандо Броя. В этом году он почти не играл из-за тяжёлой травмы, но способен наделать шуму на Евро – нужно лишь набрать форму.

Если албанцы всё же пробьются на Евро, а в этом сомнений уже практически никаких, они явно соберут вокруг себя много ненависти за скучный футбол. Тем не менее Грецию-2004 тоже мало кто полюбил, но какая разница, если команда стала чемпионом?